ارتفاع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 103 مليار دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي، بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن مصرف الشارقة الإسلامي، ضمن برنامجه لإصدار شهادات الائتمان، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. وتُستحَقّ الصكوك بعد خمس سنوات في نوفمبر 2030، مع عائد ربح قدره 4.6%.

وشهد هذا الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، تأكيداً على الثقة في قوة المصرف المالية، ورؤيته الاستراتيجية. ويعدّ هذا الإدراج الثاني لمصرف الشارقة الإسلامي، في ناسداك دبي، خلال عام 2025، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية لإدراجات المصرف من الصكوك في إطار هذا البرنامج إلى 1.5 مليار دولار. وستُخصّص عوائد الإصدار لتلبية الاحتياجات المؤسسية العامة لمصرف الشارقة الإسلامي.

ويواصل التعاون المستمرّ بين مصرف الشارقة الإسلامي، وناسداك دبي، تسليط الضوء على التزام المصرف بتعزيز حضوره في أسواق المال العالمية، ودوره المحوري في دعم منظومة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات.

واحتفالاً بالإدراج، قام سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:"إن الإدراج الناجح لصكوك مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة 500 مليون دولار يؤكد مجددًا مستوى الثقة العالية التي يحظى بها المصرف من قِبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعكس قوة مركزه المالي وصلابة استراتيجيته في النمو. ويأتي هذا الإدراج تتويجًا لنهجنا الراسخ في تعزيز حضورنا في أسواق رأس المال العالمية وتنويع مصادر التمويل بما يدعم استدامة أعمال المصرف وقدرته على تلبية احتياجات عملائه بكل كفاءة. ونعتبر هذا الإصدار محطة أساسية ضمن مسيرة المصرف نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي وخدمة المجتمع."

وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسرّنا الترحيب بإدراج الصكوك الجديد من مصرف الشارقة الإسلامي، إذ يؤكّد هذا الإدراج الثقة المتنامية التي يوليها المُصدِرون الإقليميون لأسواق رأس المال في دبي. فكل إدراج جديد يرفد البنية المالية في دولة الإمارات بمزيد من الثقة والمصداقية، ويوفّر في الوقت ذاته منصة فعّالة للوصول إلى طيف واسع من المستثمرين الدوليين. وتواصل ناسداك دبي تعزيز هذا الزخم، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في مجال التمويل الإسلامي".

وارتفعت، مع هذا الإدراج، القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 103 مليار دولار، ما يعزّز مكانتها كإحدى أكبر منصات تداول أدوات الدخل الثابت الإسلامية في العالم.

كما تجاوزت القيمة الإجمالية لإدراجات أدوات الدين في ناسداك دبي 144مليار دولار، مؤكدة دور دبي كمركز رائد لجمع رؤوس الأموال وتدفقات الاستثمار العابرة للحدود.

-انتهى-

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

نبذة عن مصرف الشارقة الإسلامي:

تأسس مصرف الشارقة الإسلامي عام 1975، بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تحت اسم بنك الشارقة الوطني. وفي الأول من يوليو 2002، أتم المصرف بنجاح أول عملية تحول من نوعها عالمياً، من بنك تقليدي إلى مصرف إسلامي، يقدم خدمات مصرفية إسلامية متطورة.

ويحرص المصرف على تطبيق مبدأ الشمولية في تقديم خدماته لمختلف قطاعات الأفراد، والشركات، والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات. وتشمل خدماته المتنوعة شراء وبيع وتداول العملات الأجنبية، وإصدار الحوالات والصكوك والسندات، وتنفيذ طلبات التحويل، وتقديم التسهيلات الشخصية والتجارية، إضافة إلى إصدار البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، والودائع.