أعلنت شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المؤسس والمطور العام للمدن العملاقة "مستقبل سيتي" و"مدى" بالقاهرة الجديدة، عن نتائجها المالية والتشغيلية للعام المالي2024، والتي أظهرت تضاعف معدلات نمو الإيرادات وصافي الأرباح، بعد نجاحها خلال الفترة الماضية في تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التطوير العقاري في مصر لتطوير مشروعاتها داخل مدن "ميدار". وأظهرت القوائم المالية للشركة للعام المالي 2024، ارتفاع إجمالي الإيرادات بمعدل نمو بلغت نسبته 584٪، وذلك انعكاساً لحجم تطور أعمال الشركة خلال العام الماضي. وفيما يخص صافي الأرباح، فقد واصلت شركة "ميدار" نموها القوي في السوق المصري باعتبارها شريكاً استثمارياً مفضلاً لدى الكيانات الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في إقامة مشروعات عقارية وترفيهية بمواصفات عالمية، حيث ارتفع صافي ربح النشاط خلال عام 2024 إلى أكثر من 500 % عن الأرباح المحققة في 2023. ومن جانبه، أكد المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية"، أن تلك النتائج الإيجابية تعكس مكانة وريادة شركة "ميدار" والتي نجحت في تحقيقها على مدار سنوات من العمل في السوق المصري، مشيراً إلى أن قوة المؤشرات المالية للشركة تمثل دليلاً على نجاح تجربة "ميدار" في تطبيق مفهوم المؤسس والمطور العام للمدن المتكاملة المستدامة في مصر، وهو ما يشكل حافزًا إضافياً لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية الكبرى، للشراكة معها في مجال تطوير المدن السكنية المتكاملة والترفيهية الحديثة. كما أعرب "القوصي" عن سعادته بتكريم وزارة المالية لشركة "ميدار" خلال فعاليات مؤتمر "شكرًا"، الذي عُقد بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وذلك تقديرًا لدور شركة "ميدار" المحوري في دعم جهود الدولة لتطوير وتحديث المنظومة الضريبية، حيث جاء هذا التكريم في إطار تقدير الدولة لمساهمات الكيانات الاقتصادية الرائدة في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز الشراكة وبناء جسور الثقة بين الدولة والممولين.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.