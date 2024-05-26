مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة تستكمل عملية البناء السعري للطرح الثانوي الخاص بنجاح وتسجل نسبة تغطية تتجاوز 17 مرة وتجمع أكثر من 767 مليون دينار كويتي (حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي)

إقبال كبير من المستثمرين المؤهلين على أسهم مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة سجل حوالي 767 مليون دينار كويتي مما أدى إلى تغطية الاكتتاب في الطرح الثانوي الخاص بنسبة تتجاوز 17 مرة

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند أعلى نطاق سعري وهو 500 فلس للسهم الواحد، مما يمنح الشركة قيمة سوقية عند الإدراج تبلغ 150 مليون دينار كويتي (وهو ما يعادل حوالي 488 مليون دولار أمريكي).

تعكس النتائج القوية ثقة المستثمرين المؤهلين في استراتيجية ورؤية مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

من المتوقع أن تبدأ مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة التداول في بورصة الكويت خلال شهر يونيو 2024 تحت الرمز ’بيوت‘ ليكون هذا الإدراج الأول في بورصة الكويت منذ العام 2022

مدينة الكويت، الكويت 26 مايو 2024: أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وهي شركة استثمارية قابضة رائدة إقليميًّا في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشاريع بما في ذلك إدارة الممتلكات، اليوم عن استكمال عملية البناء السعري للطرح الثانوي الخاص (أو "الطرح") بنجاح وتجاوز تغطية الاكتتاب عند أعلى نطاق سعري والذي يبلغ 500 فلس للسهم الواحد.

وقد تم طرح إجمالي 90,000,000 سهم عادي، يمثل 30% من رأس مال مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وسوف توفّر هذه العملية عند التسوية حوالي45 مليون دينار كويتي من إجمالي العائدات للمساهمون البائعون. وقد شهد الطرح إقبالًا قويًا من المستثمرين المؤهلين، لتتجاوز نسبة تغطية الاكتتاب 17 مرة. وبلغ إجمالي الطلب التراكمي على أسهم الشركة حوالي 767 مليون دينار كويتي.

وقال السيد/ عبد الرحمن الخنه، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة:

’’نحن سعداء جدًّا بهذه النتائج القوية ومستويات الطلب التي تعكس ثقة المستثمرين في استراتيجيتنا وحلولنا القيّمة. ومما لا شك فيه أن سجل إنجازاتنا قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتسجيل نجاح جديد بهذا الإنجاز اليوم.‘‘

عملية الاكتتاب:

تنتهي فترة الطرح للاكتتاب في الأسهم في 02 يونيو 2024 في تمام الساعة الواحدة (1:00) ظهرًا بتوقيت الكويت. يجب استلام جميع طلبات الاكتتاب، بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة كما هي محددة في الجزء المعنون ’عملية الاكتتاب‘ من نشرة الاكتتاب، بالإضافة إلى مبلغ الاكتتاب كاملًا في موعد أقصاه الواحدة (1:00) بعد الظهر بتوقيت الكويت في تاريخ 02 يونيو 2024.

من المتوقع إدراج الأسهم في بورصة الكويت تحت الرمز ’بيوت‘ ورقم التعريف الدولي ’KW0EQ0210082‘ خلال شهر يونيو 2024.

يمكن الاطلاع على تفاصيل المستثمرين المؤهلين والطرح من خلال نشرة الاكتتاب المحدثة والمتاحة باللغتين الإنجليزية والعربية تحت قسم المستندات الرئيسية على الموقع.

قامت الشركة بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع والمجموعة المالية هيرمس الإمارات المحدودة "هيرمس المحدودة" (بالتعاون مع المجموعة المالية هيرمس الإمارات ش.ذ.م.م.) كمنسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين. كما قامت بتعيين شركة الاستثمارات الوطنية ش.م.ك.ع كمستشار الإدراج ومستشار مالي.

نبذة عن مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

مجموعة البيوت الاستثمارية هي شركة استثمارية قابضة بارزة، متخصصة في إدارة محفظة متنوعة من الشركات ذات الإمكانات العالية. تأسست مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة في عام 2006 لإدارة محافظ مجموعة من الشركات التي تحقق النمو والتوسع ولتنويع المزيد في الخدمات التكميلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. يتم تحقيق المصادر الرئيسية للإيرادات من خلال الشركتين التابعتين الرائدتين، شركة بيت الموارد الكويتي وريل استيت هاوس، التي تتفوق في أسواقهما وتدفع نمو الأعمال المستدام. مدعومة بالنزاهة والتميز والموثوقية، تواصل مجموعة البيوت الاستثمارية تقديم قيمة دائمة لعملائنا وشركائنا والاقتصادات الأوسع التي نعمل فيها.

نبذة عن الشركات التابعة لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة

مجموعة البيوت الاستثمارية بصدد التحول من شركة عائلية ناجحة إلى مؤسسة إقليمية رائدة. وعلى هذا النحو، قامت الشركة مؤخرًا بعملية إعادة هيكلة وقامت بتقسيم بعض الشركات التابعة بغرض الإدراج. تتألف مجموعة الإدراج من اثنتين، شركة بيت الموارد الكويتي ("شركة بيت الموارد الكويتي") وريل استيت هاوس ("ريل استيت هاوس")، وسوف تشمل أيضًا شركات تابعة أصغر تقدم خدمات إضافية – بون فوياج وبروج.

نبذة عن شركة بيت الموارد الكويتي - تأسست شركة بيت الموارد الكويتي في عام 1998، وهي ذراع مجموعة البيوت الاستثمارية، حيث تقدم حلول الموارد البشرية المتكاملة وخدمات دعم الحياة للعملاء في الكويت. تخدم مجموعة من الصناعات، بما في ذلك مقاولي الدفاع والبناء المدني والاتصالات والنفط والغاز والرعاية الصحية، وأكثر من ذلك، شركة بيت الموارد الكويتي لديها فريق أساسي من 500 موظف يديرون أكثر من 8,000 فرد يعملون كموظفين منتدبين لمختلف المشاريع. نظرًا لكونها شريكًا راسخًا ومستدامًا، تتكيف شركة بيت الموارد الكويتي مع احتياجات الصناعة المتطورة وتضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الجديدة. مع مكتبها الرئيسي في الكويت وفروعها في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن. شركة بيت الموارد الكويتي مسجلة لدى غرفة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة التجارة والصناعة.