دولة الإمارات، أبوظبي : انطلقت اليوم (الاثنين) النسخة الخامسة من "اصنع في الإمارات"، المنصة الصناعية الأبرز في دولة الإمارات، لأن تكون الأكبر والأكثر تأثيراً في تاريخها، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"أدنوك"، وشركة العماد القابضة "لِعماد"، وبتنظيم من مجموعة "أدنيك" إحدى شركات "مُدن"، وتستمر فعالياتها حتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تُبرز نسخة هذا العام التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الابتكار والنمو الصناعي، ومرونة الاقتصاد الوطني.

وحققت نسخة هذا العام 2026 نمواً قياسياً، مع مشاركة 1,245 عارضاً، بزيادة بلغت نسبتها 73% مقارنة بالدورة السابقة، فيما توسعت المساحة الإجمالية للمعرض لتصل إلى 88 ألف متر مربع، مسجلة نمواً بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

ويأتي نجاح "اصنع في الإمارات 2026" بفضل الدعم الكبير من الشركاء والرعاة الرئيسيين، الذين يؤدون دوراً محورياً في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في الدولة. ويُعد شركاء الاستثمار ومن بينهم؛ الشركة العالمية القابضة، ومبادلة، من الركائز الداعمة لتحقيق الطموحات الصناعية والاقتصادية للدولة. كما يسهم شركاء التمكين، ومنهم وزارة الاستثمار، ومجموعة كيزاد التابعة لـ مجموعة موانئ أبوظبي، ومُدن، ومجموعة "إيدج"، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجموعة تو بوينت زيرو، في تمكين نمو القطاعات الصناعية وتعزيز الابتكار.

ويُعتبر بنك أبوظبي التجاري شريك للتسجيل في المنصة، وتنضم بيور هيلث كشريك لبرنامج المحتوى الوطني، بما يعزز التزام الدولة بدعم التنمية الاقتصادية المحلية، فيما يشارك بنك دبي الإسلامي بصفته الشريك المصرفي الرسمي للحدث.

وتشكل "اصنع في الإمارات 2026" منصة استراتيجية لاستقطاب المستثمرين العالميين والمبتكرين والمطورين للإسهام في تنمية القطاعات الصناعية وقطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الدولة، كما تبرز ريادة دولة الإمارات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي.

وتشهد نسخة هذا العام إطلاق منصات وميزات وتجارب جديدة، إلى جانب توفير فرص واسعة للتواصل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتنمية الصناعية.

وتمثل "اصنع في الإمارات 2026" دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين وقادة الصناعة للمشاركة في مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد مرن ومستدام ومتنوع، وتقام الفعالية خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط التالي: www.miite.ae.

نبذة عن "اصنع في الإمارات":

تُعد "اصنع في الإمارات" المنصة الوطنية الرائدة لدفع نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات والتي يتم تنظيمها سنوياً. وتجمع المنصة في دورتها الخامسة، صنّاع القرار وقادة القطاع الصناعي والمستثمرين العالميين ورواد الأعمال والمبتكرين، بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وحشد الاستثمارات، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.

ومنذ إطلاقها، أسهمت المنصة في تسهيل توقيع اتفاقيات شراء وتوريد بمليارات الدراهم، وساهمت في إعادة توجيه أكثر من 473 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامج المحتوى الوطني(ICV)، إلى جانب دعم توسّع الشركات في الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات.

وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منصة "اصنع في الإمارات"، وتنظمها مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة "أدنوك"، بما يدعم طموحات دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: media@moiat.gov.ae

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:

تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة رسم السياسات الصناعية وتعزيز التحول التكنولوجي، ودعم تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتطوير منظومة البنية التحتية للجودة، بما يسهم في بناء اقتصاد صناعي مستدام، حيث تمثل الصناعة العمود الفقري للاقتصاد والأمن الوطني، وتساهم في تحقيق الاستقرار والاستمرارية، وتعزيز المرونة والجاهزية والاستباقية الوطنية في مختلف الظروف.

وتأسست الوزارة في يوليو 2020 بهدف تمكين القطاع الصناعي الوطني وتسريع التحول الصناعي في الدولة، حيث تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات الوطنية الداعمة لنمو صناعات المستقبل ومرونة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الصناعية. وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستدامة سلاسل الإمداد، ودعم التحول التكنولوجي، والوصول إلى الأسواق العالمية، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ذات الأولوية، بما فيها الأغذية والأدوية والتكنولوجيا الطبية والدفاع والفضاء والطيران والاقتصاد الرقمي. كما تعمل الوزارة على تعزيز المحتوى الوطني، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكوادر الإماراتية، بما يساهم في دعم تنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية والدولية. من خلال مبادرات مثل «اصنع في الإمارات»، وبرنامج المحتوى الوطني (ICV)، وبرنامج التحول التكنولوجي الصناعي (TTP) تربط الوزارة المصنّعين والمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال بفرص المشتريات وممكنات التمويل والشراكات، بما يعزز نمو الأعمال ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.moiat.gov.ae للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: MEDIA@moiat.gov.ae

نبذة عن "مدن القابضة":

انضمت مجموعة أدنيك إلى محفظة مدن القابضة في العام 2024، بعد عملية استحواذ استراتيجية، مما عزز من تنوع واستدامة أعمال الشركة. وتتخذ مدن القابضة من أبوظبي مقرًا لها، وهي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتُعد من أبرز الجهات الاستثمارية في الدولة، إذ تمتلك كلٌ من مجموعة القابضة والشركة العالمية القابضة الحصة الأكبر فيها. ومن خلال محفظة أعمال متنوعة تغطي القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، تواصل مدن القابضة الاستثمار في مشاريع استراتيجية ومؤثرة، وتُسهم في تشكيل مستقبل الحياة الذكية>وتهدف الشركة إلى تحقيق قيمة طويلة الامد ، عبر ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز جودة الحياة، وبناء منظومة متكاملة للحياة الذكية.

نبذة عن مجموعة "أدنيك":

تُعّد مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، المعروفة بعملياتها التجارية المتنوعة، وكقوة رائدة في قطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية على مستوى العالم. وتتميز المجموعة بقدرتها على إدارة وتطوير الأصول الاستراتيجية الدولية، وتساهم بشكل فعّال في تعزيز النمو المستدام لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتتضمن قطاعات الأعمال لمجموعة أدنيك مجالات متعددة تشمل: مراكز المعارض والمؤتمرات، وتنظيم الفعاليات، والطعام والضيافة، والخدمات، والسياحة، والإعلام. وتدير المجموعة، مركز أدنيك أبوظبي الذي يُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب مركز أدنيك العين، ومركز التصميم للأعمال في لندن، ومركز إكسل لندن في المملكة المتحدة.

وتُعّد "كابيتال للفعاليات"، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة أدنيك، وتختص بتنظيم أهم وأبرز الفعاليات العالمية الكبرى، في قطاعات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن، والصناعات والرياضات البحرية، والإعلام، والأغذية والمشروبات، والتكنولوجيا المتقدمة. وعن طريق محفظتها المتنامية والمتنوعة، تلعب كابيتال للفعاليات دوراً حاسماً في دعم جهود إمارة أبوظبي لتحقيق أهدافها التنموية لتصبح مركزاً عالمياً لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

ويشمل قطاع الخدمات في مجموعة "أدنيك" شركتها التابعة "كابيتال 360 لتجارب الفعاليات" التي تقدم تجارب فعاليات متميزة لعملائها وشركائها الاستراتيجيين. كما أطلقت المجموعة في العام 2023 شركة "كابيتال بروتوكول"، التي تقدم خدمات المراسم والتشريفات الخاصة بكبار الشخصيات، ويتم تشغيلها بواسطة قطاع الخدمات.

فيما يتألف قطاع الطعام والضيافة في مجموعة "أدنيك" من شركة "كابيتال للضيافة" وشركة "رويال لخدمات التموين"، التي تقدم خدماتها لعدة قطاعات بما في ذلك الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع. والطاقة وقطاع الأعمال والصناعة ومراكز الفعاليات.

وتقدم "سياحة 365" ذراع المجموعة لإدارة الخدمات السياحية المتخصصة خدماتها لعملائها، كما تتولى إدارة شركة "كابيتال للعطلات"، وهي شركة سياحية عالمية متنامية وذات انتشار عالمي في الإمارات، والسعودية، والمملكة المتحدة، وألمانيا.

وتضم مجموعة "أدنيك" في محفظتها "توفور54"، التي تعد إحدى محركات صناعة الإعلام والأفلام في أبوظبي، مما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الإبداعي للإمارة.

كما حازت مجموعة "أدنيك" على اعتراف دولي لالتزامها بالتميز، والابتكار، والاستدامة، إذ حصدت العديد من الجوائز التي تعزز مكانتها كجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى التواصل عبر البريد الإليكتروني: ADNEC@Apcoworldwide.com

-انتهى-

#بياناتحكومية