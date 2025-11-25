​​​القاهرة: أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية عن مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات IWWI 2025، الذي عقد من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 تحت رعاية وزير الإسكان وتنظيم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ويعتبر الحدث من أبرز الفعاليات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي حيث شهد مشاركة أكثر من 300 شركة و5000 خبير وصانع قرار.

تأتي مشاركة جهينه تأكيدًا لاستراتيجيتها في تعزيز الممارسات المستدامة وتطبيق الاقتصاد الدائري. وفي هذا الإطار، طوّرت الشركة نظامًا متكاملًا لمعالجة مياه الصرف الصناعي في مصانعها بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع شركات ألمانية رائدة، ويعتمد النظام على حلول متقدمة لإدارة الحمأة وإعادة استخدامها بشكل آمن، إضافة إلى تطبيق Zero Liquid Discharge لضمان عدم تصريف أي مياه خارجية. وتبلغ قيمة الاستثمارات المخصصة لهذه الأنظمة نحو 500 مليون جنيه مصري.



في هذا الصدد قال السيد سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه للصناعات الغذائية: "تأتي مشاركتنا في IWWI 2025 في إطار التزام جهينه بدعم جهود الدولة لتعزيز الاستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. نواصل تطوير منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصناعي وإدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تطبيق نظم ري متقدمة وإعادة استخدام المياه بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. نؤمن بأن التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم المستدام وحماية الموارد الطبيعية."

وتعزز جهينه جهودها في الاستدامة عبر إدارة المخلفات الصلبة بمزارع إنماء، وترشيد استهلاك المياه في العمليات الزراعية باستخدام تقنيات ري حديثة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي وتعظيم الإنتاجية. كما تضمن الشركة أعلى معايير الجودة والالتزام البيئي من خلال معاملها المتطورة لمراقبة المياه والمياه المعالجة وفق المعايير القياسية. وقد حصلت جهينه على عدد من الشهادات الدولية التي تعكس التزامها بالاستدامة، تشمل ISO 50001 لإدارة الطاقة، ISO 14001 للإدارة البيئية، شهادة GAP لممارسات الزراعة الجيدة، وجميع معاملها معتمدة وفق ISO 17025 لكفاءة المختبرات.

الجدير بالذكر أن شركة جهينه للصناعات الغذائية تقدم أكثر من 200 منتجًا عالي الجودة للمستهلكين عبر شبكة توزيع تضم 38 مركزًا تخدم أكثر من 262 ألف منفذ بيع، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 64 سوقًا دوليًا، مع استمرار خطط التوسع والنمو المستدام بما يتوافق مع تطلعات السوق المحلي والإقليمي.

