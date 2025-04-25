تبلغ قيمة أصول "نورد" الحالية 342 مليون درهم إماراتي في مختلف أنحاء أبوظبي، وتتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار درهم إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت "نورد للتطوير العقاري"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جولدفيلد القابضة"، مشروع "هينج ريزيدنسز" الرائد، بقيمة 500 مليون درهم إماراتي في جزيرة السعديات بأبوظبي. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع شركة "هينج" الإيطالية العريقة، ليمثل أول دخول لها إلى سوق العقارات في إمارة أبوظبي، ومن المقرر أن يشكل إضافة نوعية إلى مشهد العقارات الفاخرة في العاصمة.

ويقع مشروع "هينج ريزيدنسز" في قلب منطقة المارينا بجزيرة السعديات، وعلى بُعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة أبوظبي، وعلى مقربة من المنطقة الثقافية في السعديات وجامعة نيويورك أبوظبي، ويتميز بالحرفية والأناقة في التصميم، ويرسي معايير جديدة للفخامة، ويلبي احتياجات الباحثين عن مساحات صممت لإثراء الحياة العصرية وتعزيز التعبير الفني.

ويضم المشروع 166 وحدة سكنية، تشمل استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى شقتين بطابقين "دوبلكس"، بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 400,000 قدم مربع. وتبدأ أسعار الوحدات من 1.1 مليون درهم إماراتي للاستوديوهات، و1.9 مليون درهم إماراتي للشقق بغرفة نوم واحدة، و3.5 مليون درهم إماراتي للشقق بغرفتي نوم، و4.7 مليون درهم إماراتي للشقق بثلاث غرف نوم. وقد انطلقت المبيعات رسمياً، ويمكن للمستثمرين الآن حجز وحداتهم من خلال القنوات الرسمية لشركة "نورد" وشبكتها من الوسطاء المعتمدين. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2028.

وللارتقاء بتجربة السكّان المعيشية، يوفر "هينج ريزيدنسز" مجموعة مختارة من المرافق العصرية، بما في ذلك خدمات الأمن على مدار الساعة، وملعب بادل، ونادي صحي مزود بغرف ساونا وبخار منفصلة، وحوض سباحة بمساحة 240 متراً مربعاً مع إمكانيّة التحكم في درجة حرارته، وآخر مخصص للأطفال، ومناطق لعب داخلية وخارجية للأطفال، وأنظمة أتمتة ذكية متوفرة في جميع الوحدات، وخدمات استقبال الزوار. كما يتميز المشروع باستخدام مواد فاخرة تعكس التزام "نورد" و"هينج" بأعلى المعايير والحرفية المتقنة. وتشمل التشطيبات المختارة أسطح من الرخام الطبيعي، وحجر مصقول، ولمسات من الخشب الطبيعي، وغيرها، ما يبرز التصميم الفريد للمشروع.

وقال ماهر رحبي، المدير التنفيذي لشركة "نورد للتطوير العقاري": "تعد جزيرة السعديات المركز الثقافي لأبوظبي، ومن خلال شراكتنا مع "هينج" المتميزة في عالم التصميم الأثاث، نقدم مشروعاً فريداً يعكس حيوية الجزيرة ويتلاءم مع مكانتها الثقافية وهندستها المعمارية وطموحها العالمي."

وأضاف: "تمثل هذه الخطوة بداية رحلتنا المرتكزة على رؤية استراتيجية متفردة، وتصاميم استثنائية تلبّي احتياجات السكان. ونعمل من خلال هذا المشروع على تقديم رسالة واضحة حول قيمة الإبداع وجودة الحرفة اليدوية في كل التفاصيل. كما أنّنا لا نركّز على الكمّ في نهجنا؛ بل نسعى لإنشاء مشاريع تترك انطباعاً، لا يُنسى وتوفر قيمة طويلة الأجل."

وأكد رحبي التزام "نورد" بالاستثمار في مشاريع مستقبلية تسهم في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية والحضرية طويلة الأجل، صُممت للمساهمة في دعم أجندة النمو المستدام للإمارة وتعزيز الابتكار في قطاع العقارات، ولافتاً إلى سعي الشركة المتواصل للتوسّع وتطوير مجتمعات هادفة تجسّد طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، والتي تركز على المستقبل، وتعطي الأولوية للإنسان، وتعزز القدرة التنافسية عالمياً.

ويُمثّل الكشف عن مشروع "هينج ريزيدنسز" الانطلاقة الرسمية لشركة "نورد للتطوير العقاري" في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة. وبدعم من مجموعة "جولدفيلد القابضة"، تنطلق "نورد" برؤية طويلة الأجل ونهجٍ متفرد يهدف إلى الارتقاء بمستوى الحياة العصرية. وتبلغ قيمة أصول الشركة الحالية 342 مليون درهم إماراتي في مختلف أنحاء أبوظبي، وتتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى نحو مليار درهم إماراتي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتواصل "نورد" العمل على مشاريعها المستقبلية مستندةً إلى مبادئ الاستدامة والابتكار، وبإلهام من نجم الشمال، رمز الرؤية الواضحة والسير نحو المستقبل. كما ستكشف الشركة عن ثلاثة مشاريع جديدة قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خططها التوسعية.

وتتماشى جميع المشاريع مع أولويات أبوظبي وتوجهاتها الاستراتيجية، وقد صمّمت لتقديم قيمة حقيقية للمستثمرين، مع دعم التنوع الاقتصادي طويل الأجل للإمارة. وللمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني nord.ae.

نبذة عن "نورد للتطوير العقاري"

تُعد "نورد للتطوير العقاري" إحدى العلامات الرائدة ضمن مجموعة "جولدفيلد" القابضة، وتتميّز بمشاريعها التي تجمع بين الابتكار، والاستدامة، وجودة الحياة العصرية في أبرز المواقع بإمارة أبوظبي. وتحرص "نورد" على تقديم تصاميم مبتكرة تعكس روح الإبداع وتلبي احتياجات السكان والمستثمرين والمجتمع.

تستلهم الشركة رؤيتها من "نجم الشمال"، الذي يرمز إلى وضوح التوجه والطموح نحو المستقبل، وتحرص على دمج الممارسات البيئية المستدامة مع حلول معمارية مدروسة لبناء مجتمعات تنبض بالحياة، وتتميز بتكامل العناصر التصميمية من الهيكل إلى التفاصيل اليومية.

وتروي جميع مشاريع "نورد" قصة طموح الشركة، وتترك أثراً ملموساً ومميزاً على المشهد العقاري في أبوظبي. وتتجلى الرؤية الهادفة للشركة في جميع تفاصيل مشاريعها، بدءاً من الهيكل الخارجي ووصولاً إلى توزيع وتناغم الإضاءة مع المساحات. كما تشمل المشاريع حلولاً ذكية لتسهيل حياة المقيمين، وتلتزم الشركة بمفاهيم الاستدامة لضمان توفير قيمة طويلة الأجل للسكان والبيئة.

وتؤمن "نورد" بدورها المحوري في المساهمة في نمو القطاع العقاري بأبوظبي، وتطوير أحياء حيوية تدعم تطلعات التنمية العمرانية، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة. وبالاستفادة من الخبرة العميقة لمجموعة "جولدفيلد"، تقدم "نورد" محفظة متميزة من المشاريع المصمّمة لأنماط الحياة الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: www.nord.ae

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