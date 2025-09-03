"أدنوك" و"آر آي كيو" تتعاونان لوضع استراتيجية طويلة الأمد في قطاع إعادة التأمين تستهدف نقل مخاطر بقيمة 500 مليون دولار خلال العقد المقبل

التعاون يهدف إلى دعم المرونة التشغيلية لـ "أدنوك" وتسهيل عملية الانتقال في أنظمة قطاع الطاقة من خلال حلول مبتكرة في قطاع إعادة التأمين

المبادرة تأتي في إطار رؤية أبوظبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في ابتكار حلول إعادة التأمين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "آر آي كيو" لإعادة التأمين، منصة إعادة التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصاً لمواكبة مستقبل نقل المخاطر على المستوى العالمي وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، توقيعها اتفاقية تعاون استراتيجي مع "أدنوك" لتطوير شراكة تفضيلية في مجال إعادة التأمين بهدف تغطية مخاطر تزيد قيمتها على 500 مليون دولار خلال العقد المقبل.

وستتخذ "آر آي كيو"، المنصة التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قِبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت"، من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها، حيث ستقدّم مجموعة متكاملة من حلول إعادة التأمين. وبموجب الاتفاقية، ستعمل "آر آي كيو" بشكل وثيق مع "أدنوك" لتصميم حلول تأمينية أكثر كفاءة في تخصيص رأس المال، تشمل المخاطر التشغيلية المعقدة والمخاطر المرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى فئات المخاطر المتخصصة. وتستفيد المنصة من النماذج المتقدمة للبيانات والاكتتاب التأميني المعزز بالذكاء الاصطناعي والقدرات التحليلية المتقدمة، لتلبية المتطلبات المتنامية لقطاع إعادة تأمين المخاطر.

ويساهم التعاون مع "أدنوك"، إلى جانب التحالف الاستراتيجي بين "آر آي كيو" والشركة العالمية القابضة مؤخراً، في وضع الأسس لتوجه مشترك للوصول إلى التزامات بأقساط إعادة تأمين تتجاوز قيمتها مليار دولار عبر منصة "آر آي كيو" خلال العقد المقبل. وتعكس هذه الشراكات تنامي المكانة المتميزة لأبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً للجيل التالي من حلول إعادة التأمين المتقدمة التي تجمع بين الاستخدام الذكي لرأس المال والتقنيات والحلول الهيكلية لإدارة المخاطر.

وتواصل "آر آي كيو" حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية تمهيداً لحصولها على الترخيص الرسمي كشركة إعادة تأمين.

وبهذه المناسبة، قال أحمد خلفان المنصوري، رئيس مجلس إدارة "أدنوك لإعادة التأمين": "تساهم هذه الشراكة في تعزيز المرونة التشغيلية لعمليات ’أدنوك‘ من خلال إمكانية تصميم حلول إعادة تأمين تتماشى مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر الصناعية والمناخية. وسيُمكّننا استخدام منصة ’آر آي كيو‘ من تعزيز قدرتنا على إدارة المخاطر والمساهمة في ضمان استمرارية أعمالنا في ظل التغيرات المتسارعة في مشهد قطاع الطاقة العالمي".

ومن جهته، قال مارك ويلسون، الرئيس التنفيذي لـمنصة "آر آي كيو": "يشرفنا التعاون مع أدنوك، الشركة الرائدة التي تتميز بطموحاتها ورؤيتها طويلة المدى. ومن خلال شراكتنا المبرمة حديثاً مع الشركة العالمية القابضة، فإن هذا التحالف، يجمع بين أحدث التقنيات ورأس المال الاستراتيجي والخبرات المتخصصة لإعادة صياغة مستقبل إعادة التأمين انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم. وتُمثّل هذه الشراكات خطوة طموحة نحو بناء منصة مستقبلية لإعادة التأمين".

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة إعلان المزيد عن المستجدات الاستراتيجية، حيث تواصل "آر آي كيو" تنفيذ استراتيجيتها العالمية القائمة على النمو عبر الاستحواذ والتطوير. وبالاستناد إلى أكثر من مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية من الشركة العالمية القابضة والشريكين الاستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف " آر آي كيو" إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، لتعيد بذلك تعريف مستقبل قطاع إعادة التأمين من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي واتساع نطاق وحجم الأعمال والنهج الاستراتيجي المنضبط.

نبذة عن "آر آي كيو"

تأسست "آر آي كيو" (Reinsurance Intelligent Quotient) في عام 2025 وهي منصة رائدة ومبتكرة لإعادة التأمين، قائمة على الذكاء الاصطناعي، أطلقتها الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع بلاك روك ولونيت. وتهدف المنصة، التي تتخذ من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً رئيسياً لها، إلى توفير خدمات إعادة التأمين للأسواق العالمية، مع تركيز أولي على مناطق حيوية تمتلك إمكانات نمو قوية في الشرق الأوسط وآسيا وعدد من الأسواق الدولية.

تتميز المنصة بقاعدة رأسمالية قوية، وقدرات تحليلية متقدمة، فضلاً عن التزامها طويل الأمد بالابتكار، وتقدم حلول إعادة التأمين عبر قطاعات التأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة، والتأمين على الحياة، والمنتجات التأمينية المتخصصة. ومن خلال دمج تقنيات التقييم الذكي للمخاطر برأس المال العالمي، تسعى المنصة إلى المساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونةً واستجابةً لقطاع إعادة التأمين على مستوى العالم.

نبذة عن "أدنوك"

"أدنوك" هي مجموعة رائدة في مجال الطاقة المتنوعة والبتروكيماويات مملوكة بالكامل لإمارة أبوظبي. تهدف "أدنوك" إلى تعظيم قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو الاقتصادي والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 881.6 مليار درهم (أي ما يعادل 239.9 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,300 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

-انتهى-

#بياناتشركات