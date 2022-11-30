· إحدى أكبر منصات رأس المال الجريء التي تركز على الكهربة والرقمنة وإزالة الكربون

· وتبني على الإنجازات التي حققها الصندوق الأول

مينلو بارك، كاليفورنيا - أعلنت شنايدر إلكتريك فنتشرز، ذراع تمويل المشاريع الناشئة من شنايدر إلكتريك، عن إطلاق "الصندوق الثاني" بقيمة 500 مليون يورو، بدعم من شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية الرائدة في التحول الرقمي لإدارة وأتمتة الطاقة. وتبني هذه الخطوة على "الصندوق الأول" الذي تأسس عام 2018 لرفع رأس المال المخصص من جانب شنايدر إلكتريك فنتشرز إلى مليار يورو، ويرسخ مكانة الشركة كإحدى أكبر صناديق رأس المال الجريء التي تركز على المناخ والتكنولوجيا الصناعية. وسيبدأ الصندوق الثاني عمله خلال يناير 2023، ليضاعف سجل شنايدر إلكتريك فنتشرز من النجاحات كمُسرّعة للشركات التي ترسم ملامح مجالات التكنولوجيا المناخية، والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة، والتنقل، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني.

وأشارت ناديج بيتيه، الرئيسة التنفيذية للابتكار لدى شنايدر إلكتريك: "نعيش في عالم يواجه أزمات على ثلاث مستويات أساسية: الطاقة والاقتصاد والمناخ. تشتد الحاجة للتحول أكثر من أي وقت مضى، وتوجد فرصة أكبر للتأثير الإيجابي الذي يمكننا توليده عبر الابتكار بثلاث طرق رئيسية: الكهربة، والرقمنة، وإزالة الكربون. وعن طريق إطلاق الصندوق الثاني، والذي يعد استمراراً لاستراتيجية تخصيص رأس المال لمنظومة المشاريع الناشئة، نعزز التزامنا بمستقبل يمكن فيه للمشاريع الناشئة ذات الحلول الجريئة، والشركات ذات الطموحات الجريئة، الوصول إلى الشركاء والموارد والأدوات الضرورية لمواجهة تلك اللحظة وصنع مستقبل أفضل".

وصُممت هيكلية شنايدر إلكتريك فنتشرز كصندوق نموذجي لرأس المال الجريء، وتعطي الأولوية للرشاقة في اتخاذ القرارات والتسريع التجاري لاستثماراتها، مع توفير وصول منقطع النظير إلى المنظومة العالمية من العملاء والشركاء التابعة لشنايدر إلكتريك. أثبتت شنايدر إلكتريك فنتشرز عبر الصندوق الأول مراراً وتكراراً فعالية نموذجها المتميز، باستثمارات في ما يفوق 40 شركة ناشئة و 7 صناديق استثمارية إلى جانب عقد شراكات مع أكثر من 200 شركة ناشئة.

وصرّح أميت شاتورفيدي، الرئيس العالمي والشريك الإداري لشنايدر إلكتريك فنتشرز: "تبني شنايدر إلكتريك فنتشرز وشركة شنايدر إلكتريك مستقبلاً أفضل معاً، ويستثمر الطرفان في أفكار ضخمة ومبتكرة تسرع أجندة الاستدامة عالمياً، إلى جانب تحقيق نتائج أفضل. ويسرنا عقد شراكة مع شركة شنايدر إلكتريك بشأن الصندوق الثاني، لتتمكن شنايدر إلكتريك فنتشرز من الاستمرار في تقديم عرض قيمة منقطع النظير لمنظومة المشاريع الناشئة، حيث يجعلنا فهمنا العميق لبيئة العمل وقدرتنا على تسريع عجلة الأعمال شريكاً مثالياً لمؤسسي المشاريع الناشئة حول العالم".

وحققت شنايدر إلكتريك فنتشرز إنجازات عديدة في مجال تسريع الشركات التي ترسم ملامح مختلف المجالات عبر فريق قوي من المستثمرين والمشغلين الذين يمتلكون خبرات هائلة وشبكة عميقة من المؤسسين وصناديق رأس المال الجريء والخبراء الصناعيين. ويقود شنايدر إلكتريك فنتشرز السيد أميت شاتورفيدي، الرئيس العالمي والشريك الإداري، إلى جانب الشريكين العامين غرانت ألين وفارون جاين، وفريق قيادي من المهنيين المخضرمين الذين يتمتعون بخبرة جماعية في قطاع الاستثمار تزيد عن 40 عاماً في مجال الشركات الناشئة وتطوير أعمال الشركات، مع فريق متنامٍ من الخبراء في مجال الاستثمار وشركاء التشغيل العالميين الذين يركزون على تطوير المحافظ التجارية.

كما يتّبع فريق شنايدر إلكتريك فنتشرز، عبر محفظته ككل، مقاربة تركز على النتائج لتحقيق التقدم، ويعمل بخطى حثيثة مع كل شركة لاستكشاف العلاقات التجارية مع شركات وعملاء وشركاء شنايدر إلكتريك، إلى جانب توليد قيمة على المدى القريب. وتوسع شنايدر إلكتريك فنتشرز نطاق فريقها العالمي حالياً. وإلى جانب منصة رأس المال الجريء، تمتلك شركة شنايدر إلكتريك فنتشرز حاضنة أعمال يقودها غريغوار فياسنوف وتهدف لتمويل الأفكار والفرق المبتكرة.

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نبذة عن شنايدر إلكتريك

تهدف شنايدر إلى تمكين الجميع من تحقيق أقصى استفادة من طاقتنا ومواردنا، وسد الفجوة بين التقدم والاستدامة للجميع. نحن نسمي هذا Life Is On. مهمتنا هي أن نكون شريكك الرقمي للاستدامة والكفاءة.

نحن نقود التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات العمليات والطاقة الرائدة عالمياً، ونقطة النهاية إلى السحابة التي تربط المنتجات وعناصر التحكم والبرامج والخدمات، عبر دورة الحياة بأكملها، مما يتيح الإدارة المتكاملة للشركة، للمنازل والمباني ومراكز البيانات والبنية التحتية والصناعات.

نحن أكثر الشركات العالمية محلية. نحن دعاة للمعايير المفتوحة والنظم الإيكولوجية للشراكة التي هي متحمسة لأهدافنا المشتركة ذات المغزى والقيم الشاملة والتمكينية.

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