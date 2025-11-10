الرياض، أعلنت شركة بنبار الاستثمارية، المتخصصة في الحلول الاستثمارية في القطاع العقاري، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة جوا كابيتال، إلى جانب شركة رابح بصفتها المستشار التقني للصندوق، لإطلاق صندوق "مرهون"، أول صندوق تمويل مباشر متخصص في تمويل الشركات من خلال رهن عقود الإيجار وعقود المنفعة، بحجم استثماري يبلغ 500 مليون ريال سعودي.

يهدف الصندوق إلى تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة تعتمد على أصولها التشغيلية كضمان، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أشار ناصر الماجد، رئيس مجلس إدارة شركة بنبار العقارية: "أن شركة بنبار للتطوير العقاري تبتكر منتجات عقارية نوعية، وتستهدف من خلال صندوق مرهون حلول تمويلية مباشرة لسوق الايجارفي المملكة. "

كما صرح الشريك والرئيس التنفيذي لشركة بنبار العقارية ماجد الزهراني: " نحن نؤمن بأن التمويل المباشر القائم على عقود المنفعة سيحدث نقلة نوعية في طريقة تمويل الأصول العقارية، ويساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين والمستأجرين على حد سواء، وشراكتنا مع جوا كابيتال هدفها بناء أدوات مالية حقيقية تدعم النمو والاستدامة في القطاع العقاري السعودي."

من جانبه قال الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في شركة جوا كابيتال يوسف اليوسفي: "نفخر بهذه الشراكة التي تنسجم مع أهداف جوا كابيتال وإيماننا بقدرات السوق العقاري السعودي الواعد، المدعوم بمنصات تقنية تعزز وصول ملاّك العقارات إلى السيولة وتحفّز الاستثمار، كما يسعدنا التعاون مع شريك استراتيجي يشاركنا الرؤية ذاتها نحو تطوير حلول مالية مبتكرة تدعم نمو القطاع الخاص."

تُعد جوا كابيتال شركة رائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة، وتستثمر في شركات التكنولوجيا عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استثمارات مباشرة في الأسهم. كما تدعم الشركة الأعمال من خلال أدوات التمويل بالدين الخاص التي توفر حلول تمويل تشغيلية غير مُخفِّضة للملكية، مما يتيح للشركات خيارات تمويل مرنة تدعم نموها واستدامتها.

يشهد سوق الإيجار في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً وتطوراً تنظيمياً كبيراً بفضل مبادرات الهيئة العامة للعقار ومنصة "إيجار"، حيث تم توثيق أكثر من 1.5 مليون عقد إيجار تجاري وسكني خلال الفترة الماضية، مع ازدياد الاعتماد على العقود الرقمية الموحدة التي تعزز الشفافية والثقة بين الأطراف.

كما أصبحت عقود الإيجار الموحدة سندات تنفيذية معترفاً بها نظاماً، وهي ميزة تعزز قوة الضمانات الائتمانية وموثوقية عقود الإيجار كأصول قابلة للرهن والتمويل. ويأتي إطلاق صندوق "مرهون" في هذا التوقيت كخطوة استراتيجية مدعومة بإطار قانوني وتنظيمي متين، يتيح للشركات الاستفادة منه كمصدر تمويلي آمن وفعّال، بما يسهم في تحسين السيولة التشغيلية ودعم خطط التوسع والنمو.

حول جوا كابيتال

جوا كابيتال شركة رائدة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة تأسست عام 2020 ويقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. تستثمر في شركات التكنولوجيا عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال استثمارات مباشرة في أسهم الملكية. كما تدعم الشركة الأعمال من خلال أدوات التمويل بالدين الخاص التي توفر حلول تمويل تشغيلية غير مُخفِّضة للملكية، مما يتيح للشركات خيارات تمويل مرنة تدعم نموها واستدامتها.

https://www.joa.capital/

