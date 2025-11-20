مع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية للصكوك في ناسداك دبي إلى 102مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رحّبت ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي صادرة عن شركة ICDPS Sukuk Limited، بضمان من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف وعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

يذكر أن الصكوك من فئة Reg S هي صكوك ذات أولوية غير مضمونة بأصول وتمتد لخمس سنوات، وقد حازت على تصنيفات ائتمانية بدرجة A2 (مستقرة) من وكالة موديز، وA (مستقرة) من وكالة ستاندرد آند بورز، وA+ (مستقرة) من وكالة فيتش. وقد سعّرتها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بعائد يزيد بـ65 نقطة أساس عن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومعدل ربح قدره 4.391% يُدفع نصف سنوياً. واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2 مليار دولار (باستثناء حصة مديري الاكتتاب المشتركين)، ما يعكس ثقة السوق الراسخة في القوة المالية للمؤسسة ورسالتها التنموية.

وتُستحق الصكوك في عام 2030، وتم إصدارها ضمن برنامج إصدار الصكوك الخاص بشركة ICDPS Sukuk Limited، وشارك في إدارة وتنظيم عملية الإصدار كل من شركة الريان للاستثمار وبنك ABC وبنك دبي الإسلامي وجي آي بي كابيتال وإتش إس بي سي بنك بي إل سي، وبيتك كابيتال، وجيه بي مورغان، وبنك الشارقة الإسلامي، وستاندرد تشارترد بنك، وبنك وربة، بصفة مديرين مشتركين للطرح والاكتتاب.

ومع هذا الإدراج، تصل القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك الخاصة بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المدرجة في ناسداك دبي إلى مليار دولار. وهو الإدراج الرابع للمؤسسة في البورصة، بعد إصداراتها السابقة في عام 2016 بقيمة 300 مليون دولار وعام 2020 بقيمة 600 مليون دولار، وعام 2024 بقيمة 500 مليون دولار.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: "يسرنا أن تعود المؤسسة إلى ناسداك دبي بإدراجها الرابع من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار، والذي حقق نجاحاً لافتاً بتغطية اكتتاب تجاوزت القيمة المستهدفة للطرح، ما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة الائتمانية للمؤسسة ورسالتها التنموية. ستساهم عائدات الإصدار في تسريع نمو القطاع الخاص في الدول الأعضاء، بما يدعم التزامنا بتوسيع نطاق الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية."

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يسعدنا أن نرحب بأحدث إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. ويأتي هذا الإصدار امتداداً لعلاقتنا الراسخة مع المؤسسة، كما يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها دبي لتعزيز أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعكس الطلب القوي من المستثمرين مكانة دبي كوجهة مفضلة لإدراج الصكوك ذات الجودة العالية، والتي تتيح الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوّعة من المستثمرين."

وتواصل ناسداك دبي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المنصات العالمية لإدراج الصكوك، مع وصول القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في البورصة إلى أكثر من 102مليار دولار. وتوفر البورصة منصة قوية للجهات المصدرة في المنطقة والعالم لجمع رأس المال ودعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

نبذة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامي للتنمية. يبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار أمريكي، منها 2 مليار دولار أمريكي متاح للاكتتاب. يتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية، و56 دولة عضو، وخمس مؤسسات مالية عامة.

تتمثل مهمة المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء من خلال تقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتعزيز قدراتها التصديرية. علاوة على ذلك، تقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع بتعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تنمية التمويل الإسلامي. كما تستقطب الممولين المشاركين لمشاريعها، كما تعمل على تشجيع وإنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير أسواق رأس المال، وتبني أفضل الممارسات الإدارية، وتعزيز دور اقتصاد السوق. تكمل عمليات المؤسسة أنشطة البنك الإسلامي للتنمية، وأنشطة المؤسسات المالية الوطنية في الدول الأعضاء. تصنيف المؤسسة الائتماني هو "A2" من Moody’s، و"A+" من Fitch، و"A" من S&P.0 لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤسسة: icd-ps.org

