القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي تصل إلى 96.9 مليار دولار أميركي، ما يرسخ مكانتها كبورصة رائدة لإدراج الصكوك على مستوى العالم

دبي، رحّبت ناسداك دبي اليوم بإدراج صكوك ذات أولوية بقيمة 500 مليون دولار أميركي صادرة عن مصرف عجمان، في أول إصدار من هذا النوع للمصرف وأول إدراج له في البورصة الدولية.

وتم إصدار الصكوك ضمن برنامج مصرف عجمان لإصدار الصكوك والبالغة قيمته 1.5 مليار دولار أميركي، وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تمت تغطيته بواقع 5.4 مرات، واستقطب أكثر من 100 مستثمر دولي. وتعكس الصكوك الممتدة لأجل خمس سنوات والمُستحقة عام 2030، تزايد جاذبية الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصادرة عن المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي.

بهذه المناسبة، أشار مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "يشكّل هذا الإصدار الأول من الصكوك محطة استراتيجية في مسيرة المصرف، ويتماشى مع جهودنا المستمرة لتنويع قاعدة التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى المستثمرين. ويعكس الإقبال العالمي ثقة راسخة في أدائنا المالي وآفاقنا المستقبلية. ويُعدّ إدراج هذه الصكوك في ناسداك دبي تأكيداً على التزامنا بالمعايير الدولية للشفافية والنمو".

ويمثل هذا الإدراج ثمرة تعاون بنّاء بين مصرف عجمان وناسداك دبي لدعم تطور أسواق رأس المال الإسلامية.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "يسعدنا أن نرحّب بانضمام مصرف عجمان إلى مجتمعنا المتنامي من الجهات المصدرة الرائدة في المنطقة والعالم. وتشكل عملية الإدراج الأولى للمصرف دليلاً على الزخم القوي والمستمر في أسواق رأس المال الإسلامية، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد لإدراج الصكوك. ونفخر في ناسداك دبي بدعم ومشاركة مصرف عجمان في تحقيق هذا الإنجاز المهم، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في المستقبل."

وينضم مصرف عجمان إلى مجموعة من المصارف الإقليمية والدولية الرائدة المدرجة في البورصة، ليساهم في رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدين المُدرجة من قبل المؤسسات المالية في ناسداك دبي إلى 30.6 مليار دولار أميركي موزعة على 51 عملية إدراج.

وبإدراج هذه الصكوك، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 96.9 مليار دولار أميركي، بينما تخطت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة 139 مليار دولار، ما يؤكد مكانة ناسداك دبي باعتبارها المنصة الرائدة عالمياً لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

نبذة عن مصرف عجمان:

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية. يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارةhttp://www.ajmanbank.ae

نبذة عن ناسداك دبي

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

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