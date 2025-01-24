الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت اليوم شركة 500 Global، الشركة العالمية الرائدة في مجال رأس المال الاستثماري، عن إطلاق .500 MENA, L.P (يشار إليه هنا باسم "الصندوق")، وهو صندوق جديد مخصص للاستثمار في الشركات الناشئة ذات النمو التكنولوجي المرتفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) من خارج وداخل محفظة 500 Global الحالية. وتضع هذه الخطوة الاستراتيجية شركة 500 Global في وضع يسمح لها بدعم الشركات الناشئة بعد مرحلة التأسيس وتهدف إلى تحفيز نمو النظام البيئي التكنولوجي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسوف يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الشركات الناشئة التي أثبتت ملاءمة منتجاتها للسوق وإمكانات نمو كبيرة، وذلك لمعالجة فجوة التمويل الحرجة التي يواجهها مؤسسو الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصة في مرحلة التوسع. تهدف شركة 500 Global إلى دعم هذه الشركات بشكل فعال من خلال شبكتها الدولية الموسعة ومنصتها الشاملة، وتمكينها من بناء وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة إقليميًا وعالميًا.

وسيتولى أمجد أحمد، الشريك الإداري في 500 Global MENA ومستشار الأسواق الناشئة، قيادة الصندوق. يتمتع أمجد بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن في الأسواق الناشئة، وقد قاد في السابق استثمارات في المشاريع والنمو بقيمة تزيد عن مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاعات تتراوح من التكنولوجيا والتعليم إلى المنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية. وسيتلقى الدعم في لجنة الاستثمار من Courtney Powell، الرئيسة التنفيذية للعمليات والشريك الإداري في 500 Global، والتي تعمل في الرياض منذ عام 2021.

قالت Courtney Powell: "أمجد مستثمر متمرس يتمتع بسجل حافل في مساعدة المؤسسين على توسيع نطاق شركاتهم الناشئة". "ستكون قيادته فعالة في دفع نجاح صناديقنا وشركات محفظتنا".

وقال أمجد أحمد: "نحن سعداء بتغذية الموجة التالية من أبطال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودفع الابتكار والنمو الاقتصادي مع تسارع التحول الرقمي في الاقتصادات الرئيسية". "تهدف شراكتنا مع المؤسسين الموهوبين إلى تمكينهم من الابتكار والبناء والتوسع". ويحظى الصندوق بدعم من مستثمرين مؤسسيين سعوديين بارزين، وصندوق صناديق جادا، وهو شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركةSaudi Venture Capital ‏‏ (SVC). كما أنها تحظى بدعم شركة Sanabil Investments إلى جانب شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع 500 Global.

شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعًا كبيرًا في نشاط الشركات الناشئة في السنوات الأخيرة. ارتفع التمويل في الشركات الناشئة من 990 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.6 مليار دولار في عام 2023.ونحن نعتقد أن هذا النمو يتجلى بشكل أكبر من خلال عودة الصناديق الدولية التي تقود الجولات الكبرى والاكتتابات العامة الأولية الناجحة لشركات التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإننا نرى أن رأس المال التوسعي بعد مرحلة التمويل التأسيسي يظل يشكل تحديًا، مع انخفاض تمويل السلسلة B إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث لا يمثل سوى 2% من الصفقات. ومع استمرار الحكومات الإقليمية في الاستثمار في منظومة رأس المال الاستثماري، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نعتقد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق مستويات اختراق رأس المال الاستثماري المماثلة للاقتصادات القوية مثل الولايات المتحدة.

لعبت شركة 500 Global دورًا محوريًا في تشكيل منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أن بدأت في نشر رأس المال في المنطقة في عام 2012. بفضل التركيز القوي على الاستثمارات في المراحل المبكرة والنهج الذي يركز على المؤسس، تتمتع الشركة بسجل حافل من النجاح. وتتضمن المعالم الرئيسية إطلاق صندوق 500 .Falcons, L.P في عام 2017، وهو أحد أول الصناديق المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تديرها شركة رأس مال استثماري أمريكية، وصندوق .Sanabil 500 MENA Accelerator Fund I, L.P وصندوق .Sanabil 500 MENA Accelerator Fund II, L.P وقد استثمرت الشركة في أكثر من 270 شركة في المنطقة، بما في ذلك Eyewa، وFloward، وFoodics، وGathern، وLean Technologies، وLendo، وTruKKer، على سبيل المثال لا الحصر. وقد أكسبتها المساهمات الكبيرة للشركة اعترافًا بها كواحدة من أكثر المستثمرين نشاطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع أعلى عدد من التخارجات في عام 2022 باعتبارها المستثمر الأجنبي الأكثر تأثيرًا في النظام البيئي لريادة الأعمال في الرياض. بالإضافة إلى الاستثمار، قامت 500 Global Education Programs بتدريب أكثر من 400 من المستثمرين المغامرين ومديري المسرعات والمستثمرين الملائكيين الذين يركزون على نشر رأس المال في المنطقة وخارجها.

حول 500 Global

500 Global هي شركة رأس مال استثماري تبلغ أصولها المُدارة 2.2 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وتستثمر في المؤسسين الذين يبنيون شركات تكنولوجيا سريعة النمو. نحن نركز على الأسواق التي يمكن فيها للتكنولوجيا والابتكار ورأس المال إطلاق العنان للقيمة طويلة الأجل ودفع النمو الاقتصادي. نحن نعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ونقدم المشورة للحكومات والشركات حول أفضل السبل لدعم النظم البيئية لريادة الأعمال حتى تتمكن الشركات الناشئة من الازدهار. دعمت 500 Global أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون أكثر من 2,800 شركة تعمل في أكثر من 80 دولة. لقد استثمرنا في أكثر من 35 شركة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي و160+ شركة تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والمتخارجة). يتواجد أعضاء فريقنا الذين يزيد عددهم عن 180 عضوًا في 27 دولة ويجلبون الخبرة كرواد أعمال ومستثمرين ومشغلين من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

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