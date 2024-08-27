دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "هودلر إنفستمنتس" وهي شركة استثمارية تضم في محفظتها شركات ناشئة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية مثل بيرميان تشين (PermianChain) وبروكس إيكويتي (Brox Equity) وغيرها، عن خطتها لإنشاء صندوق للبنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) بقيمة 500 مليون دولار أميركي بوصفه صندوقاً مغلقاً معفى من الضرائب، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية. وقد ضمن صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية بالفعل التزامات أولية من كبار المستثمرين ومساهمات عينية، بالإضافة إلى عدد من شركاء التوريد الذين يبحثون عن الطاقة وسبل الاتصال المدعمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية.

ومن المتوقع أن يوفّر صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) للمستثمرين والعملاء المتخصصين الفرصة للاستثمار في أصول توليد الدخل على غرار الخدمات العامة والبنية التحتية الموزعة لتطبيقات الحوسبة التي تعتمد على أساليب مبتكرة لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه. ويشمل نطاق العمل الاستثماري للصندوق كامل سلسلة قيمة الطاقة الرقمية بما في ذلك قطاعات مثل الطاقة النظيفة، وتوليد الكهرباء (منتجو الكهرباء المستقلون)، والتنقيب في البيانات (مثل الدارات المتكاملة محددة التطبيقات (ASICs)، وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) وغيرها...) للبنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتطبيقات مجموعات الحوسبة الأخرى مع التركيز على تحقيق انبعاثات صفرية في غالبية عمليات محفظة الصندوق.

بالإضافة إلى ذلك، سيضخ صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) استثمارات رأسمالية في الشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا والتي تشغل المنصات والبرمجيات التي تضيف قيمة إلى محفظة الصندوق. وسيسعى الصندوق إلى الاستحواذ على شركات برمجيات حديثة تُعتبرُ في مراحلها المبكرة وحتى مرحلة النمو وخاصة تلك التي تنشط في البنية التحتية الرقمية وتطبيقات البرمجيات التي تدعم تطوير وتنمية التكنولوجيا المالية "فينتك" (FinTech)، والتمويل اللامركزي، والجيل الثالث من الإنترنت "ويب 3" (web3) والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي.

وقد عيّنت شركة "هودلر" شركة "إنتو كابيتال مانجمنت المحدودة" (Ento Capital Management Ltd)، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية ولديها نافذة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتعاون معها بهدف تقديم المشورة بشأن هذا الصندوق وهيكلته وتأسيسه وإدارته.

وفي هذا الصدد، يقول محمد المصري، العضو المنتدب لشركة "هودلر إنفستمنتس": "يُعدُّ صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) دليلاً على التزامنا بمهمتنا لتطوير البنية التحتية الحيوية للطاقة من أجل النهوض بالاقتصاد الرقمي على مستوى العالم. ونحن فخورون بالانطلاق من دولة الإمارات العربية المتحدة، مستندين في ذلك إلى استراتيجية الدولة لتطوير الاقتصاد الرقمي مع مراعاة الاستدامة التي تعتبر جوهرية في عملنا. كما أننا ملتزمون بالمساهمة في ضمان أمن الطاقة والحد من فقر الطاقة".

وبحسب الدراسات من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق العالمي على بناء مراكز البيانات الجديدة مبلغ 49 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030 (المصدر: ماكنزي & كومباني). وفي ظل وجود فجوة تمويلية تزيد عن تريليون دولار أميركي في مجال الطاقة المتجددة، يُعتقدُ أن الوقت الآن مناسب لإرساء الأساس اللازم لتعزيز البنية التحتية للحوسبة المطلوبة لاقتصاد رقمي نابض بالحياة.

ومن جهته أوضح أحمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة "هودلر إنفستمنتس" قائلاً: "نحن واثقون من قدرة مبادرتنا على مساعدة جميع الجهات المعنية والمجتمعات من تحقيق المنفعة من الثروة الطبيعية وتسخيرها لمصلحتهم. كما يعمل صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) على تنفيذ مجموعة من الصفقات والمشاريع الحالية التي درسها فريقنا المؤهل المؤلف من مجموعة من المتخصصين والمدعوم بما بحوالي عقد من الخبرة في هذا المجال، فضلاً عن العلاقات والشراكات طويلة الأمد مع نخبة من المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأميركا الشمالية".

يهدف صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI Fund) إلى الاستفادة من تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية وغيرها من الحلول إلى جانب موارد الطاقة لتعزيز جدوى البنية التحتية للطاقة المستدامة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لقدرات الحوسبة مع المساهمة في الوقت ذاته في استقرار شبكة الكهرباء من أجل الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر إنصافاً على مستوى العالم.

ويجدر الذكر أن قطاع المرافق الخدمية قد شهد نمواً هائلاً في الطلب على الطاقة من تطبيقات الحوسبة الحديثة، إذ بلغ استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات حوالي 240-340 تيراواط ساعة (المصدر: إدارة معلومات الطاقة في أميركا).

يقول علاء العلي الرئيس التنفيذي لشركة "جيوان القابضة": "ينبع قرارنا أن نكون جزءاً من صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية من إيماننا أن الاقتصادات الرقمية المستقبلية لا يمكن أن تنمو دون بنية تحتية مستدامة للطاقة تكون موزعة على مستوى العالم. ونحن واثقون من الجهات المعنية التي نتعامل معها ونعمل من خلال جهودنا الجماعية على بناء بنية تحتية سيادية للطاقة الرقمية، ونرى في الصندوق وسيلة فعّالة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات".

ومن المتوقع حالياً أن يتراوح حجم صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار، بما في ذلك الالتزامات العينية التي لا تتجاوز قيمتها إجمالي التزامات رأس المال.

ستركز الالتزامات الرأسمالية للصندوق على منح فرص للشركاء المحدودين للحصول على التزامات حصرية في مجال الطاقة مع التزامات إبرام صفقات من محفظة من الشركات ذات إمكانات النمو العالية ونماذج الأعمال المثبتة. وقد ضمنت شركة "هودلر" أكثر من 300 مليون دولار أميركي من الصفقات الحصرية في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأستراليا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف عامر العش، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة "جيوان القابضة" قائلاً: "يسرّنا التعاون مع فريق "هودلر" لإنشاء هيكلية تتطابق مع متطلبات الجهات التنظيمية في الدولة. ونظراً للتطورات الأخيرة في اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجه التحديد الخطوات البارزة التي اتخذتها السلطات القضائية المالية في الإمارات مؤخراً لسن قوانين مواتية للأصول الرقمية وقطاعات الذكاء الاصطناعي، فإننا نرى تحسناً في معنويات المستثمرين تجاه هذا النوع من فئات الأصول".

نبذة عن "هودلر إنفستمنتس"

"هودلر إنفستمنتس" (HODLER INVESTESTMENTS FZCO) المسجلة في المنطقة الحرة هي شركة استثمارية مقرها واحة دبي للسيليكون. تتبنى "هودلر" نظرة طويلة الأجل للبنية التحتية للأصول الرقمية. ويتمثل نهج "هودلر" في تحقيق الكفاءة المالية ضمن أنشطتها الاستثمارية من خلال تصميم الهيكلية لحلول الاستثمار البديلة التي تخلق ثروة رقمية وقيادتها مع التركيز على الأصول الرقمية، والطاقة الرقمية، وتعدين البيانات، والجيل الثالث من الإنترنت (ويب 3). ومن خلال الخبرة الواسعة للشريك الإداري في قطاع الخدمات المالية والطاقة المتجددة وعلاقاته القيّمة مع منتجي الكهرباء المستقلين ومشغلي مراكز بيانات البلوك تشين الدوليين، فإنه يوفّر رأس المال الأساسي لتأسيس الصندوق ويقود الجهود المبذولة في تحديد مصادر الصفقات للصندوق والحصول عليها وتحليلها، لتقديم توصيات مدروسة لمدير الصندوق بشأن نطاقات العمل الاستثماري للصندوق.

نبذة عن "إنتو كابيتال"

"إنتو كابيتال مانجمنت المحدودة" (Ento Capital Management Ltd) هي شركة خبيرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، وهي مؤلفة من فريق قيادي صاحب موارد واسعة يتمتع أفراده بخبرة جماعية تزيد عن 75 عاماً من المجال المصرفي الاستثماري. ويُعتبر هذا الفريق القيادي من أفضل المتحمسين للشؤون المالية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعمل أعضاء الفريق معاً منذ أكثر من 12 عاماً، نجحوا خلالها في إطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية بما في ذلك الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم والمرابحة، بأصول مدارة مجتمعة تزيد قيمتها عن 2.6 مليار دولار أميركي. وقبل أن يؤسس فريق الإدارة شركة "إنتو كابيتال"، عمل على هيكلة وإعادة هيكلة وتأسيس العديد من الشركات المالية في المنطقة والتخارج المثمر منها. ويتمتع فريق "إنتو كابيتال" بخبرة واسعة في إنشاء المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها. وتخضع منتجات "إنتو كابيتال" وأنشطتها لإشراف هيئة رقابة شرعية يرأسها أحد العلماء الشرعيين المتميزين في منطقة الخليج العربي. لمعرفة المزيد، الرجاء التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني على العنوان التالي www.entocapital.com. "إنتو كابيتال" هي شركة مصرفية استثمارية مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية بترخيص من الفئة 3سي.

https://www.entocapital.com/81-2/

نبذة عن "جيوان القابضة"

"جيوان القابضة" (Gewan Holding) هي مجموعة استثمارية تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتلتزم بالدفع قُدُماً بعجلة النمو لدعم عملية التحول والابتكار في مختلف القطاعات. وهي تنشط في مجالات السفر والسياحة، والاستثمارات، والضيافة، والاتصالات والإعلام، والعقارات، والهندسة، والترفيه، والتجارة، وإدارة المرافق، وإدارة المشاريع، والطيران، والتحول الرقمي في مجالات الذكاء الاصطناعي.

https://gewan-holding.com/

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