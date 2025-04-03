تسريع مشروع التوسعة "خورمور250" لإتمامه بحلول الربع الأول من 2026، ما سيرفع القدرة الإنتاجية للحقل بأكثر من 50٪.

شركاء المشروع يوافقون على استثمار 160 مليون دولار في تقييم وتطوير أولي مسرّع لحقل جمجمال، وبرنامج تقييم جديد لاكتشاف إمكانات هيدروكربونية إضافية في حقل خور مور.

متابعة خيارات تمويل متنوعة، منها فرص دخل ثابت قد تُثمر عن إصدار سندات جديدة بضمانات عُليا .

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة – كشفت دانة غاز، الشركة الإقليمية المدرجة والرائدة في مجال الغاز الطبيعي على مستوى الشرق الأوسط، وشريكتها نفط الهلال، أقدم شركة خاصة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، عن تجاوز الإنتاج التراكمي لمشروعهم في حقل خور مور، أكبر حقل غاز غير مصاحب في العراق، لعتبة 500 مليون برميل نفط مكافئ، ما يعكس مستوى التطور والنمو الكبير في هذا الحقل الرئيسي بإقليم كردستان العراق "منذ عام 2008.

وتغذي الإمدادات التي تنتجها محطة خور مور أكثر من 75% من عمليات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق ويستفيد منها ما يربو على 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات أخرى في العراق. وبمجموع استثمارات وصلت حتى الآن إلى 3.5 مليار دولار، خلقت العمليات ما يزيد عن 20 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الإقليم.

ويتزامن هذا الإنجاز الإنتاجي مع إعلان الشركاء عن سلسلة من مبادرات تطوير من شأنها توفير نمو هائل في السنوات المقبلة.

تطوير حقل خور مور

وأعلنت الشركات أن الإنتاج اليومي من حقل خور مور قد بلغ في أوائل مارس 525 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي، وهو نمو بنسبة 75% منذ عام 2017، بالإضافة إلى 15,200 برميل يومياً من المتكثفات، و1,070 طن يومياً من الغاز البترولي المسال.

وأعلن الشركاء أيضاً أن تطوير مشروع خورمور250 ، الذي من المتوقع أن يزيد القدرة الإنتاجية للحقل بنسبة 50٪ إضافية، قد سارع في الموعد المتوقع للإنجاز إلى الربع الأول من 2026. وتسارعت في الأشهر الأخيرة وتيرة تطوير مشروع التوسعة البالغة قيمته مليار دولار، منها 250 مليون دولار من المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، نتيجة تسريع أعمال البناء وعدة عقود تكليف أدّت إلى تقليص الجدول الزمني للمشروع بعدة أشهر.

وبناءً على الإمكانات الضخمة الكامنة في حقل خور مور، شرع الائتلاف أيضاَ بتنفيذ استراتيجية تقييم جديدة لاستطلاع فرص تطوير مصادر هيدروكربونية إضافية في الحقل والتخطيط للمراحل التالية.

قرار الاستثمار في حقل جمجمال

وبالاستناد إلى المقومات الكبيرة الواعدة في حقل جمجمال، أعلن شركاء بيرل بتروليوم عن بدء الأعمال من أجل استكشاف مكامن العصر الطباشيري والبدء في إنتاج ما يصل إلى 71 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا خلال عام 2026. وتعهّد الشركاء باستثمار 160 مليون دولار لحفر ثلاث آبار، وبناء منشأة اختبار موسعة للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة.

خيارات التمويل قيد الدراسة

في ضوء هذه الإنجازات والتقدم الأخيرة ، تدرس بيرل بتروليوم خيارات تمويل إضافية وقد قامت بإشراك DNB Marketsالتابعة لمصرف DNB Bank AS، وشركة Pareto Securities AS للتشارك في خيارات تمويل أخرى و إدارة وترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت. ورهناً بظروف السوق والشروط المناسبة للأطراف المعنية، قد تصدر سندات مضمونة عُليا جديدة لمدة خمس سنوات، وستُستَخدم العائدات في تمويل فرص النمو المرتَقَبَة قريباً، ودعم أغراض مؤسسية عامة.

وتعليقاً على هذه التصريحات، قال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: "نحن على أعتاب فصل جديد زاخر بالإنجازات لبيرل بتروليوم، لا سيما مع اقتراب إتمام مشروع خورمور250، وبدء أعمال التقييم والتطوير الأولي لحقل جمجمال، واستراتيجية التقييم الإضافية لاكتشاف المزيد من إمكانات الهيدروكربون في حقل خور مور هذا العمل من شأنه أن يعزز قطاع الطاقة والاقتصاد في إقليم كردستان والعراق بأكمله".

وأضاف ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "نحن نقترب بسرعة من تحقيق إنجاز استراتيجي محوري مع إتمام مشروع خورمور250، الذي سنتمكن من تسريع تنفيذه ليتم بحلول الربع الأول من عام 2026. هذا المشروع سيمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التوسع الهائل، معززاً مكانتنا كشركة طاقة رائدة. إن تواصلنا الإيجابي المستمر مع المجتمع المالي يعكس مستوى غير مسبوق من الثقة والاحترام الذي نتمتع به كقوة مؤثرة في صناعة الطاقة على صعيد المنطقة".

وجدير بالذكر في هذا السياق أن ائتلاف بيرل بتروليوم تأسس في عام 2009 وضمّ في البداية دانة غاز ونفط الهلال كمشغلين شريكين بحصة 35٪ لكل منهما، وانضمت إليهما فيما بعد "أو إم في" و"إم أو إل" و"آر دبليو إي" بحصة 10٪ لكل منها. ونجح المشروع منذ انطلاقه في توفير إمدادات طاقة متواصلة غير مُكلفة على نطاق واسع عبر إقليم كردستان العراق، كان أثرها بالغاً وملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة في الإقليم.

وبلغت نسبة العمالة المحلية في فرق عمل بيرل بتروليوم حوالي 80 ٪، بما في ذلك على مستوى الإدارة، ما يدعم اقتصاد الإقليم ويحسن نشاطه بدرجة كبيرة.

وقد أسهم الغاز الطبيعي النظيف الذي أنتجه المشروع في حقل خور مور في تفادي انبعاث 59 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون حتى الآن من خلال استبدال النفط والديزل بالغاز الطبيعي الأنظف احتراقا لتوليد الطاقة. وتستمر بيرل بتروليوم بحفاظها على الحياد الكربوني، إذ خفضت إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر من 20٪ في 2024 وصولاً إلى 200 ألف طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وقللت استهلاكها الإجمالي للطاقة بنسبة 5٪، وتَدنَّت بالنتيجة كثافتها الكربونية الإجمالية إلى 4.4 كغ من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل نفط مكافئ، وذلك من أقل المستويات المسجلة عبر القطاع، مدعوما بتعويضات للانبعاثات المتبقية لتحقيق الحياد الكربوني عبر العمليات.

عن شركة نفط الهلال:

شركة نفط الهلال هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً كمشغل دولي في العديد من البلدان بما في ذلك مصر واليمن وكندا وتونس والأرجنتين، بالإضافة إلى عملياتها القائمة في الإمارات العربية المتحدة والعراق.

يقع المقر الرئيسي لشركة نفط الهلال في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب دولية في المملكة المتحدة وثلاثة فروع في جميع أنحاء العراق. وتعد شركة نفط الهلال أكبر مساهم في شركة دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط.

عن شركة دانة غاز:

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية . تمتلك الشركة أصولًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.

وبالأصول الكبيرة التي تملكها الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، وخططها للتوسع، تؤدي دانة غاز دورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا

عن بيرل بتروليوم:

تأسست بيرل بتروليوم عام 2009 بصفة ائتلاف يضم دانة غاز ونفط الهلال كمُشغلَيْن شريكَيْن بحصة 35% لكل منهما، وانضمت إليهما لاحقًا "أو إم في" و"إم أو إل" و"آر دبليو إي" بحصة 10% لكل منها. ونجح المشروع منذ انطلاقه في توفير إمدادات طاقة متواصلة غير مكلفة على نطاق واسع عبر إقليم كردستان العراق، كان أثرها بالغاً وملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة في الإقليم.

وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية للمشروع وعملياته اليومية حتى الآن 3.5 مليار دولار، ما يعزز النشاط الاقتصادي في إقليم كردستان العراق، والعراق ككل. وبصورة عامة، يعد الإسهام الاقتصادي الأكبر للمشروع إمداداتُ الغاز التي تغذي شبكة الكهرباء في إقليم كردستان العراق، إذ توفر بيرل بتروليوم حوالي 75% من احتياجات الإقليم من الكهرباء. وبفضل استمرار إمدادات الغاز فيه بلا انقطاع، تمكن الإقليم من تصدير الكهرباء إلى محافظة نينوى ومناطق أخرى في العراق.

وقد وفر ائتلاف بيرل بتروليوم أكثر من 20,000 وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ويفوق عدد الموظفون العاملون بدوام كامل الألف شخص، 80% منهم من السكان المحليين في قسم العمليات، بما في ذلك المناصب الإدارية. وينفذ الائتلاف برنامجاً مكثفاً لدعم المجتمعات المحلية من خلال التعليم والرعاية الصحية وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والأيتام. وتسهم هذه المبادرات في تحسين مستوى المعيشة والصحة والرفاهية والأمن والاستقرار في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تنمية المهارات والكوادر.

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