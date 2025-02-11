سيلزفورس تتعاون مع "كابجيميني" و"ديلويت" و"جلوبانت" و"آي بي إم" و"بي دبليو سي" وغيرها من أجل تسريع النمو الرقمي في المنطقة

سيلزفورس تؤكد التزامها بدعم اللغة العربية من أجل تعزيز التحول الشامل إلى الذكاء الاصطناعي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت سيلزفورس اليوم عن خططها لاستثمار 500 مليون دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية وذلك تماشياً مع التزامها بالابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة. ويهدف الاستثمار إلى تطوير القوى العاملة من خلال تحسين المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع منظومة الشركاء المحليين لشركة سيلزفورس من أجل دعم المؤسسات المحلية.

وجاء الإعلان خلال فعاليات معرض "ليب 2025" (LEAP 2025)، ويأتي في أعقاب تعهد الشركة خلال منتدى دافوس بتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية عبر افتتاح مقر إقليمي جديد لها في العاصمة الرياض. ويسلط تنامي اعتماد مؤسسات المنطقة لـ"إيجنت فورس"، منصة العمل الرقمية المخصصة للقوى العاملة للمؤسسات من سيلزفورس، الضوء على الطلب المتزايد على الحلول المعززة بالذكاء الاصطناعي، ويرسخ التزام الشركة بنشر هذه التكنولوجيا المتقدمة في المملكة.

وستقوم سيلزفورس كجزء من هذا التوسع بنشر "هايبرفورس" -التي تعد هيكل الجيل الجديد للمنصات- في المملكة العربية السعودية، حيث سيجري توفير هذه المنصة في المملكة بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسيز" (AWS)، وستسهم في تمكين قاعدة العملاء العالميين لشركة سيلزفورس من إدارة أحمال العمل محلياً من خلال بنية تحتية سحابية عامة موزعة. كما يتيح هذا التوسع توفير طرق جديدة للشركات والمواهب المحلية للاستفادة من سيلزفورس ومنتجاتها المبتكرة، مع تعزيز الثقة في ذات الوقت من خلال مواصلة التزامها بالقوانين المحلية المعمول بها.

من جانبه قال مارك بينيوف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس: "إننا ندخل حقبة جديدة يقوم فيها وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين بالعمل مع العنصر البشري وإحداث تحول في القوى العاملة والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. سنقوم من خلال منصات ’إيجنت فورس‘ و’هايبرفورس‘ ومنظومة الشركاء عالمية المستوى التي لدينا، بدعم المؤسسات بالمملكة خلال مساعيها لزيادة الإنتاجية والنمو ونجاح العملاء إلى مستويات غير مسبوقة".

تعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والابتكار من خلال الشراكات الإقليمية

تقوم "إيجنت فورس"، وهي حل الذكاء الاصطناعي المتكامل لتعزيز فرق العمل ورفدها بوكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين في سير العمل، بمساعدة الشركات حول العالم على توسيع عملياتها باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي. وستسهم منظومة الشراكات مع "كابجيميني" و"ديلويت" و"جلوبانت" و"آي بي إم" و"بي دبليو سي" في توسيع قدرات هذه التكنولوجيا المتطورة في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم حلول وخبرات مخصصة تدعم المؤسسات في سعيها في الوصول إلى آفاق نمو جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن سيلزفورس لا تزال ملتزمة بتطوير مهارات 30,000 مواطن سعودي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تركيز كبير على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز الشمولية. وتتعاون الشركة في سياق هذا التعهد مع جامعة الأميرة نورة (PNU) في العاصمة السعودية الرياض والتي تعد أكبر جامعة للنساء في العالم، من أجل تزويد الطالبات بالتعليم المعزز بالذكاء الاصطناعي وفرص تطوير القوى العاملة. وتسهم هذه الشراكة من خلال الاستفادة من منصة "تريل هيد" (Trailhead)، في رفد الجيل المقبل من القادة النساء في المملكة بالمهارات اللازمة لكي يتفوقن في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعم رؤية السعودية 2030 للنمو الشامل.

بدورها قالت الدكتورة آلاء اللحيدان، عميدة التطوير والجودة في جامعة الأميرة نورة: "نحن مسرورون لتعاوننا مع سيلزفورس، إذ يؤكد هذا الاستثمار ثقة الشركة برؤيتنا وقدراتنا، كما يمهد الطريق أمام إجراء تطويرات جذرية في مجال التعليم. إننا ملتزمون معاً بالعمل على تعزيز الابتكار وتمكين طلابنا وإحداث أثر إيجابي طويل الأمد على المجتمع".

توسيع التزامنا بدعم اللغة العربية

تواصل سيلزفورس أيضاً التزامها ودعمها للتحول المعزز بالذكاء الاصطناعي وتطوير القوى العاملة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التركيز على تطوير الدعم المقدم إلى اللغة العربية.

نبذة عن شركة "سيلزفورس"

تعتبر "سيلزفورس" المزوّد الأبرز للحلول الذكية لإدارة علاقات العملاء، بما يمكّن الشركات من التواصل مع عملائها بطريقة جديدة تماماً، وذلك عبر منصة أينشتاين 1 التي توفّر قدرات إدارة علاقات العملاء والذكاء الاصطناعي والبيانات والثقة عبر منصة موحّدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.salesforce.com.

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