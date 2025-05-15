الاتفاقيات تم توقيعها على هامش منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض المتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقَّعت شركة "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، مذكرات تفاهم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مع شركات أمريكية، وذلك خلال فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض بالتزامن مع الزيارة الرسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية. وترفع هذه الاتفاقيات من إجمالي الاستثمارات القائمة بين "أكوا باور" وشركات أمريكية أخرى، بما يزيد عن 6 مليارات دولار أمريكي.

جاءت هذه الخطوة تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على تاريخ طويل من التعاون بين البلدين، بهدف دفع عجلة الابتكار والاستثمار في قطاع الطاقة، ودعماً لرؤية السعودية 2030 وطموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

في هذا السيّاق، صرَّح رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أكوا باور: "هذه الشراكات التي نعقدها مع الشركات الأمريكية الرائدة تُمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل المملكة العربية السعودية، وبما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030. كما تنسجم هذه الشراكات مع التزامنا بالاستفادة من الابتكارات والخبرات الأمريكية لتسريع تطوير حلول الطاقة المتجددة، وتوفير فرص العمل، وتنويع الاقتصاد، وبناء مستقبل مستدام للمملكة."

من جهته، أضاف ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "لطالما ارتكزت استراتيجيتنا على بناء الشراكات لخلق قيمة مضافة. ولا شك أن الوصول إلى التقنيات المتطورة والخبرات المتخصصة يعتبر عاملاً حاسماً في تنويع محفظتنا، والتوسع نحو أسواقٍ جديدة، وتحقيق أهدافنا بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050."

وتشمل أولى الاتفاقيات التعاون بهدف دمج تقنيات متطورة لتتبع الألواح الشمسية في مشاريع الطاقة الكهروضوئية، مما يُسهم في خفض تكاليف الطاقة، وزيادة القدرات الإنتاجية المحلية. كما تتضمن الإتفاقية مع شركة "جنرال إلكتريك فيرنوفا – GE Vernova" المعدات الأساسية لمشاريع توربينات الغاز ذات الدورة المشتركة، وأنظمة نقل وتوزيع الكهرباء في المملكة.

كما تتعاون "أكوا باور" مع شركة "بيكر هيوز – Baker Hughes" لاختبار وتطبيق حلول مبتكرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر تطوير تقنيات التحليل الكهربائي، مع تعزيز الكفاءة ومعايير السلامة، وإمكانية التصنيع المحلي لدعم منظومة الابتكار في هذا المجال. كما تشمل الاتفاقيات شراكة مع شركة "كيه بي آر إس تي إس - KBR STS" للتعاون في مشاريع عملاقة باستخدام تقنيات الأمونيا والخدمات الهندسية المتقدمة، مع ضمان الإدارة الفعّالة للبرامج.

وتتعاون "أكوا باور" أيضًا مع شركة "إنرجي ريكفري- Energy Recovery" في إجراء أبحاث مشتركة تحت عنوان "البحث المشترك لتقنيات تشغيل مُوفِّرة للطاقة لأنظمة مبادلات الضغط (PX) في محطات تحلية المياه"، مع التركيز على رفع الكفاءة عبر تقنيات مبادلات الضغط المتطورة، والتي تعتمد على استعادة الطاقة من المياه عالية الضغط الناتجة عن عملية التحلية وإعادة استخدامها، مما يُقلل الاستهلاك الكهربائي، ويدعم الاستدامة.

وتُمثل هذه المذكرات خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة السعودية الأمريكية، وتعكس سجل "أكوا باور" الحافل في إقامة شراكاتٍ ناجحة مع كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، مثل الشراكات الاستثمارية مع "إي آي جي - EIG"، و"إير برودكتس - Air Products"، والتعاون التقني مع شركات، مثل: "ناكستراكر"، و"بيكر هيوز"، و"دوبونت"، و"إنرجي ريكفري"، بالإضافة إلى مبادرات بحثية مع جامعات مرموقة مثل "ييل"، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا - إم آي تي، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس UCLA.

حول شركة أكوا باور:

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 101 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 381 مليار ريال سعودي (107.5 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 78.85 جيجاواط من الطاقة، وإدارة 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

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