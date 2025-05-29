لوسيل، قطر: أعلن بنك الريان (ش.م.ع.ق.)، الحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة A2 (نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالة موديز ، عن نجاح إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وفقاً لمعيار RegS. وقد تم تسعير الصكوك النهائية على أساس سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات بالإضافة الى80 نقطة أساس ، وبمعدل ربح متوقع قدره %4.875، وسعر إصدار بلغ 99.82.

يُبرز النجاح في إتمام هذه الصفقة متانة الاقتصاد القطري والأسس الائتمانية القوية التي يتمتع بها بنك الريان. ويُعيد هذا الإصدار التأكيد على مكانة بنك الريان كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، كما يُعد محطة بارزة في مسيرته نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية بشكل مستمر.

ويتميّز هذا الإصدار بعدة جوانب تجعله صفقة بارزة واستثنائية:

عودة قوية إلى أسواق رأس المال بعد انقطاع دام خمس سنوات. تمثل هذه الصفقة أول إصدار لبنك الريان منذ عملية الدمج الناجحة في ديسمبر 2021 وإطلاق الهوية المؤسسية الجديدة لبنك الريان .

أول بنك قطري يُصدر صكوك بالدولار الأمريكي وفقاً لمعيار RegS من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال، حيث تم الإصدار عن طريق شركة ام ايه ار فينانس ذ.م.م. ( MAR Finance LLC ) المُسجلة في مركز قطر للمال (QFC) .

من خلال كيان تابع لمركز قطر للمال، حيث تم الإصدار عن طريق شركة ام ايه ار فينانس ذ.م.م. ( ) المُسجلة في مركز قطر للمال . تقلّص سعري استثنائي بمقدار 40 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي (IPTs) ، في الصفقات المماثلة مؤخراً، أضيق هامش إئتماني فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية يحقّقه أي بنك قطري حتى الآن، عند 80 نفطة أساس .

، في الصفقات المماثلة مؤخراً، أضيق هامش إئتماني فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية يحقّقه أي بنك قطري حتى الآن، عند 80 نفطة أساس سجل طلبات نهائي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي (تغطية بأكثر من 3 مرات)، وبلغ ذروته أكثر من 1.9 مليار دولار أمريكي .

تحقيق تنويع ملحوظ على مستوى قاعدة المستثمرين والتوزيع الجغرافي.

وفي تعليق له حول الإصدار، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في بنك الريان: نحن مسرورون بالنجاح البارز لهذه الإصدار. الطلب الكبير على صكوكنا يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية لبنك الريان، والذي تدعمه جودة الأصول، والسيولة القوية، ورأس المال المتين. نعرب عن خالص شكرنا لكل من ساهم في نجاح هذه الصفقة

.كما علّق السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك الريان قائلاً: "يعرب بنك الريان عن بالغ سروره بنجاح عودته إلى أسواق رأس المال الدولية، وبالإقبال اللافت الذي حظي به إصدار الصكوك هذا، ليس فقط من المؤسسات القطرية، بل أيضاً من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. ويعكس هذا الأمر الثقة العالمية المتزايدة في صلابة الاقتصاد القطري ومكانة بنك الريان المالية الراسخة ضمن الأسواق المالية العالمية. نتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى المنسقين العالميين المشتركين ومديري الاكتتاب الرئيسيين، الذين كان لخبراتهم والتزامهم ودعمهم المتواصل دور محوري في إنجاح هذه الصفقة."

قامت شركتا ميزوهو وإتش إس بي سي بدور المنسقين العالميين المشتركين، في حين تولّت كل من شركة الريان للاستثمار، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك المشرق، وبنك MUFG، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وQNB كابيتال، وبنك SMBC، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة دور المديرين الرئيسيين المشتركين لسجل الاكتتاب. ويأتي هذا الإصدار بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين الدوليين في آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، بقيادة فريق الإدارة العليا في بنك الريان، مما يعكس النهج الاستباقي للبنك في التواصل مع المستثمرين الدوليين. وقد كان لهذه المناقشات دور محوري في تسليط الضوء على قوة المركز المالي للبنك ورؤيته الاستراتيجية، وهو ما ساهم بشكل كبير في النجاح اللافت لإصدار هذه الصكوك.

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