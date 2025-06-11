عبدالسلام الصالح: الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت 2 مليار دولارما يعكس الملاءة المالية القوية للبنك و الثقة العالية من المستثمرين

أعلن بنك بوبيان عن نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات، وذلك ضمن إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك والبالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019.

وقد تم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي قدره 4.973%، وهو أفضل تسعير يحققه البنك منذ بداية البرنامج، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان، عبدالسلام الصالح "بحمد الله وثقة المستثمرين، نجحنا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وهو ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة."

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في بنك بوبيان، كما أنه خطوة تعزز من قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنويع قاعدة تمويله على أسس مستدامة، كما يعكس أيضاً الدور الفاعل للبنك سوق الصكوك الإسلامية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم منتجات مبتكرة تلبّي تطلعات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية.

** طلبات تجاوزت 2 مليار دولار

وأوضح الصالح أن هذا الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت 2 مليار دولار، أي أكثر من 4 أضعاف الحجم المستهدف، وسط إقبال لافت من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق سيادية، مؤسسات مالية، وبنوك استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وقد تنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مما يعكس المكانة المتنامية لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد على مختلف الأصعدة.

واستكمل "كما يأتي الإصدار كجزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لبنك بوبيان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة السيولة، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويدعم التوسع الإقليمي والدولي للبنك. كما يسهم الإصدار في تعزيز نسب السيولة والملاءة الرقابية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ويوفر أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة عالية".

** دعم لرؤية الكويت كمركز مالي إسلامي

وأكد الصالح أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحًا لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي.

ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك بوبيان من أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من كل من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهي تصنيفات تعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره، وتمنح ثقة إضافية للمستثمرين الدوليين، مما ساهم في تحقيق تسعير تنافسي وطلب مرتفع على الإصدار.

وقد حصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في مايو الماضي، وقاد عملية الترتيب كل من HSBC، وStandard Chartered، و Citibank بصفة منسقين عالميين للإصدار. كما شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية، ومنها: المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، بيتك كابيتال، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك SMBC International، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

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