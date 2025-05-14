الإصدار الجديد يقدم صكوكًا لمدة 3.75 سنة مستحقة في عام 2029 مع معدل ربح 8% سنويًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "شوبا العقارية"، المطور العالمي الرائد للعقارات الفاخرة، أمس عن الطرح الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامج إصدار الصكوك الذي أطلقته الشركة مؤخرًا بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي. وسيتم إدراج هذه الصكوك في كل من بورصة لندن وبورصة ناسداك دبي.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار لتصل إلى 1.54 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة السعر الأولي المتوقع 8.375%، وأدى الاهتمام الكبير من المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى تشديد ملحوظ للأسعار بنحو 37.5 نقطة أساس، ليصل العائد الفعلي إلى 8% سنويًا. وتم توزيع 61% من إجمالي الإصدار للمستثمرين المحليين و39% المتبقية للمستثمرين الدوليين، مما يعكس ثقة المستثمرين في نمو شوبا العقارية ومستقبل قطاع العقارات في دبي.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: "يؤكد نجاح إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي على ثقة المستثمرين الراسخة والمستمرة في الاستقرار المالي والتوجه الاستراتيجي لشوبا العقارية. وتواصل استراتيجيتنا، مدعومة بنموذج التكامل العكسي، تحقيق نتائج مالية مميزة، بما في ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات المتراكمة والمبيعات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك، مما يعزز التزامنا بالنمو وتوفير القيمة على المدى الطويل".

ويأتي الإصدار الجديد للصكوك، المستحقة في عام 2029، بعد إعلان وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في أبريل 2025 عن ترقية تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات، الشركة الأم لشوبا العقارية، من Ba3/ مستقر إلى Ba2/ مستقر. وانسجامًا مع تحسّن التصنيف الائتماني للشركة، من المتوقع أن تحصل الصكوك الجديدة على تصنيف Ba2/ مستقر من وكالة موديز وتصنيف BB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز.

وعينت شوبا العقارية كلًا من بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أرقام كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك جي بي مورجان، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديرين مشتركين ووكلاء لهذه الصفقة. ونجحت هذه المؤسسات في دعم الطرح وإنجاحه بفضل خبرتها الطويلة، بعد أن أسهمت في دعم عمليات الإصدار السابقة لشركة شوبا العقارية.

وتضمنت عملية الإصدار أيضًا تعيين كليفورد تشانس ودنتونز كمستشارين قانونيين وجرانت ثورنتون كمدقق حسابات، مما عزز التزام شوبا العقارية بأعلى معايير الحوكمة والتعاون مع المؤسسات الرائدة.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير ثلاثة عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

ويعد مشروع جزيرة شوبا السينية أول مشروع جزيرة من شوبا العقارية، وستشمل الجزيرة مجموعة من الفلل والشقق الفاخرة والمنتجعات على الواجهة البحرية.

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