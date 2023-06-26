شيميرا تساهم في زيادة التمويل الائتماني لشركة تابي، حرصًا منها على تعزيز الابتكار في قطاعيّ تكنولوجيا الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.

أبوظبي : أعلنت اليوم شركة شيميرا، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي، عن المساهمة في تمويل الدين الأخير لشركة "تابي" الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة. وقد بلغ إجمالي الدين 350 مليون دولار أمريكي.

ساهمت شيميرا بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم خطط شركة "تابي" للتوسع بأعمالها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ما ساهم به شركائها الدوليين، وهو ما يعكس قدرات شيميرا وتركيزها على دفع نمو الشركات التي تعتمد أعمالها على التكنولوجيا في المنطقة من خلال حلول التمويل الائتماني، وهو ما يعزز كذلك قوة منصة رأس المال المخاطر لدى الشركة.

وفي هذا السياق، أكد سيد بصر شعيب، رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا أبوظبي، على اعتزام الشركة مواصلة دورها الريادي في دعم الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية لما يذخر به هذا القطاع من أفكار مبتكرة وتغيرات محورية في المنطقة، حيث يعكس ذلك التزام الشركة باقتناص فرص الاستثمار الجذابة وحرصها على تعظيم العائدات الاستثمارية. وأوضح شعيب أن هذا الالتزام يأتي في إطار أهداف الشركة لتطوير خدمات القطاع المالي بدول المنطقة، كما أنه يمهد الطريق لتنمية الاستثمارات عالية القيمة في هذا القطاع مستقبلًا.

ومن جانبه أكد ناوش مالك، رئيس قطاع استراتيجيات الائتمان بشركة شيميرا أبوظبي، أن شيميرا تعي جيدًا ضرورة مساندة الشركات ذات الأفكار الابتكارية من خلال تزويدها بحلول تمويلية فريدة لدفع نموها وتطورها ومساعدتها على الوصول إلى آفاق جديدة. كما أعرب عن اعتزازه بمساندة شركة "تابي" التي توفر لعملائها في المنطقة عددًا من الحلول المالية، بفضل رؤيتها الحكيمة ونجاحها في تقديم منتجات تلبي احتياجات السوق وقدراتها التنفيذية القوية.

وختامًا، أعرب حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي، عن سعادته بالحصول على رأس المال المؤسسي من إحدى شركات المنطقة التي تشارك شركة تابي نفس فلسفتها، مؤكدًا أن هذا التعاون الجاد سيتيح للملايين من العملاء في الشرق الأوسط قدر أكبر من الحرية المالية.

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نبذة عن شركة شيميرا أبوظبي

شيميرا أبو ظبي هي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي. تدير الشركة محفظة استثمارية خاصة ومتنوعة تشمل شركات من مختلف الصناعات على مستوى العالم، مع التركيز على الاستثمار في الشركات المتوافقة مع مبادئ شيميرا من حيث أسس النمو القوية وتعظيم القيمة والتنوع وإتاحة الفرص.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا أبوظبي

ماري بجويلهان

بريد إلكتروني: chimeracapital@kekstcnc.com

chimerainvestment.com/

نبذة عن تابي

يساهم تطبيق تابي في خلق الحرية المالية في الطريقة التي يتسوق بها الناس ويكسبون ويدخرون من خلال إعادة رسم علاقتهم بالمال. يختار أكثر من 4 ملايين مستخدم تطبيق تابي الذي يمكنهم من التحكم في خطط إنفاقهم وتحقيق أقصى مستوى من الاستفادة من أموالهم.

تستخدم أكثر من 15,000 علامة تجارية عالمية وشركة صغيرة، بما في ذلك إيكيا وشي إن وأديداس وليفيل شوز وإتش آند إم وبلومنغديلز تقنية تابي لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين من خلال تقديم مدفوعات مرنة عبر الإنترنت وفي المتاجر.

تطبيق تابي نشط في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، وقد وصلت قيمته إلى 660 مليون دولار في آخر جولة تمويل له والتي تضمنت كبار المستثمرين العالميين والإقليميين.

للاستعلام والتواصل:

ككست سي إن سي

مرام الهندي

البريد الإلكتروني: tabby@kekstcnc.com