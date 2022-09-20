خلال مشاركتها في رؤية، معرض الإمارات للوظائف 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن توفير أكثر من 80 فرصة عمل عبر قطاعاتها للإنتاج والتوزيع، والإدارة المؤسسية في المجموعة، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ 21 من رؤية، معرض الإمارات للوظائف 2022، الذي تشارك فيه المجموعة بإعلانها عن وصول نسبة التوطين بين كوادرها إلى 50%، في خطوة تأتي تأكيداً على التزامها المستمر تجاه دعم جهود التوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال مشاركتها في المعرض، والذي تتواصل فعالياته خلال الفترة الممتدة من 20 حتى 22 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، استعرضت اينوك عدداً من الفرص الوظيفية المتنوعة في قطاع الطاقة. حيث سيكون بمقدور المرشحين المختارين التقدّم بطلب لشغل الوظائف من خلال صفحة الوظائف على الموقع الإلكتروني للمجموعة، إما مباشرةً في جناح المجموعة في قاعة الشيخ سعيد -1، أو عن بعد.

وتهدف المجموعة من مشاركتها في هذا الحدث الرائد إلى توظيف الكوادر الإماراتية الشابة والموهوبة في عدة تخصصات ضمن قطاع الطاقة بما فيها: الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية، والمبيعات والتسويق وتطوير الأعمال والشؤون القانونية، لتساهم تلك الكوادر بدور جوهري في دعم الاستراتيجية التنموية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في المجموعة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم مسيرة التنمية الوطنية في دولة الإمارات لتصبح وجهةً رائدةً يقصدها أصحاب المواهب من شتى أنحاء العالم، فقد حرصنا في اينوك على الاستثمار في المواهب الإماراتية الصاعدة وتوفير بيئة عمل مثالية تمكّنهم من تسخير معارفهم وقدراتهم للمساهمة في نمو دولة الإمارات وازدهارها وتقدّمها. وفي إطار دعمنا لتلك المواهب، نواصل في اينوك توفير فرص واعدة لاستقطاب الكوادر الإماراتية الموهوبة الراغبة بالانضمام إلى مجموعتنا الرائدة ضمن جهودها في رسم معالم المستقبل في قطاع الطاقة."

هذا وقد أطلقت مجموعة اينوك خلال الأعوام الماضية سلسلة من المبادرات الهادفة لدعم وتطوير المواهب الإماراتية وتنمية قدراتها، بما فيها "برنامج تطوير الخريجين" الأول من نوعه في عام 2016. يقوم هذا البرنامج بتنمية وصقل المهارات الوظيفية والسلوكية والاحترافية والإدارية والقيادية لدى مواطني الدولة.

كما تعاونت اينوك مع شركة التقنية العالمية "ساب" في إطار برنامج المهنيين الشباب الذي ينظّمه معهد التدريب والتطوير التابع للشركة والذي يمتد على مدار ثلاثة أشهر. ويوفر هذا البرنامج لنحو 18 مشاركاً من خريجي الجامعات من العاطلين عن العمل أو العاطلين جزئياً عن العمل دورات تدريبية تؤهلهم لاكتساب المهارات الرقمية والشخصية كي يصبحوا استشاريين مساعدين معتمدين لدى "ساب" في أحدث حلولها الرقمية. وقد عيّنت اينوك، بموجب هذه الشراكة، 13 من خريجي البرنامج ضمن كوادرها في المجموعة.

يُشار إلى أن المجموعة حققت نسبة توطين بلغت 100% للوظائف ضمن قسم الإدارة التنفيذية لديها، بينما وصلت نسبة التوطين بين مديري الإدارات إلى 77%.

ومن الجدير بالذكر، أن مجموعة اينوك تحظى بثقافة متميزة في التدريب العملي، إذ تقدّم التدريب المباشر للكوادر الإماراتية بجانب الموظفين المتمرسين والمشاريع متعددة الوظائف والمهام المؤقتة. توفر اينوك أيضاً فرصاً تدريبية للطلاب الإماراتيين من مختلف الكليات والمعاهد التعليمية الوطنية من باب حرصها على ترقية وصقل مهاراتهم، كما تقدّم التدريب العملي الداخلي لطلاب السنتين الأخيرتين في الكليات والجامعات فضلاً عن برنامج تدريبي صيفي لخريجي المرحلة الثانوية وطلاب الجامعات أثناء أول عامين من دراستهم الجامعية.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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