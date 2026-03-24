بنية تحتية طويلة الأمد ومستدامة لتجميع مياه الأمطار، تسهم في توفير المياه النظيفة لأكثر من 250 مستفيدًا من أهالى مرسى مطروح بشكل مباشر ، بما يدعم رؤية شركة الاهرام للمشروبات التى حققت لأكثر من 205% من أهداف موازنة لإستهلاك المياه بنهاية عام 2025

مصر، القاهرة، في إطار تعزيز دورها كشريك من القطاع الخاص في دعم إتاحة مياه نظيفة في مصر ضمن رؤية مصر 2030 ، وقعت شركة الأهرام للمشروبات اتفاقية تعاون مع جمعية الأورمان، بهدف إنشاء 50 بئرًا لتجميع مياه الأمطار في محافظة مرسى مطروح، والتي تعد إحدى أكثر المناطق التى تعانى من ندرة المياه في مصر. ويأتي توقيع هذا الاتفاق تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه في 22 مارس، تأكيدًا على أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية و اتاحة مياه نظيفة وتعزيز سبل عيش للمجتمعات في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال العمل علي التعاون للحفاظ على الموارد المائية للأجيال القادمة. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة بشكل مباشر أكثر من 250 مستفيدًا، بما يسهم في تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف وتحسين فرص الحصول على المياه النظيفة في الاحتياجات اليومية.

تم تصميم غرف تخزين المياه داخل الآبار بحيث يتجاوز العمر التشغيلي المتوقع لها 50 عامًا، في خطوة تعكس استثمارًا طويل الأجل في بناء بنية تحتية قوية تتناسب مع الظروف البيئية المحلية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الإستدامة البيئية لشركة الأهرام للمشروبات التى تتضمن إدارة الموارد المائية ، والتي نجحت من خلالها الشركة في تحقيق أكثر من 205٪ من مستهدفاتها لموازنة المياه حتى نهاية عام 2025، من خلال إعادة أكثر من ضعف كمية المياه التي تستخدمها في عملياتها التشغيلية باتاحة مياه نظيفة للمجتمعات المصرية. وإلى جانب إنجازاتها في ذلك، حققت شركة الأهرام للمشروبات تقدمًا ملحوظًا في خفض استهلاك المياه وتعزيز إعادة استخدام الموارد المائية داخل مصانعها الأربعة.

وقع بروتوكول التعاون نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان. وشهد توقيع البروتوكول كل من شيرين عيداروس، رئيس قطاع الشؤون المؤسسية والاستدامة بشركة الأهرام للمشروبات، وسوزان محب، مديرة ادارة الشراكات المؤسسية بجمعية الأورمان.

حيث قال نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، إن اتاحة المياه النظيفة للمجتمعات يعد من الأولويات الوطنية المهمة ضمن رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للاستدامة على المدى الطويل، مؤكدًا إيمانه بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم تحقيق هذه الأولويات الوطنية.

وأوضح أن تحقيق الشركة لأكثر من 205٪ من مستهدفاتها في موازنة المياه بنهاية عام 2025 يعكس التزامها بإعادة كميات من المياه إلى الطبيعة والمجتمع تفوق ما تستهلكه، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في دعم أكثر من سبعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من بينها الصحة الجيدة والرفاه (رقم 3)، والمياه النظيفة والصرف الصحي (رقم 6)، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي (رقم 8)، والحد من أوجه عدم المساواة (رقم 10)، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان (رقم 12)، والعمل المناخي (رقم 13)، والشراكات لتحقيق الأهداف. (رقم 17) وأكد أن ذلك يعكس إيمان الشركة بأهمية التنمية المستدامة كعامل أساسي في دعم نمو الأعمال وتمكين المجتمعات وتعزيز النمو الإقتصادى المستدام .

وقالت شيرين عيداروس، رئيس الشؤون المؤسسية والاستدامة بشركة الأهرام للمشروبات، أن الاستدامة الحقيقية تتحقق من خلال تضافر الجهود بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة والعمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. وأوضحت أن التعاون مع جمعية الأورمان في مرسى مطروح لا يقتصر على إنشاء آبار لتجميع المياه فقط، بل يهدف أيضًا إلى دعم المجتمعات في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، من خلال توفير مياه نظيفة للأسر والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.

واشادت أن دراسات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في قطاع المياه والصرف الصحي يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 4 دولارات، نتيجة تحسن الحالة الصحية وزيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية. حيث تمثل هذه المبادرة امتدادًا طبيعيًا لاستراتيجيتنا التوسعية في الاستدامة البيئية، بما يشمل محور أحواض المياه الصحية، والذي مكننا من إعادة كميات من المياه إلى الطبيعة والمجتمع تفوق استهلاكنا، والتي مكنتها من إعادة كميات من المياه إلى الطبيعة والمجتمع تفوق ما تستهلكه. وأكدت أن التقدم الذي حققته الشركة يعكس أهمية الشراكات طويلة المدى والحلول التي تعتمد على مشاركة المجتمع، لما لها من دور في إحداث تأثير حقيقي وملموس والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال أحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن الشراكة مع شركة الأهرام للمشروبات تمتد لعدة سنوات، مؤكدًا فخر الجمعية بالتأثير الإيجابي الذي تحققه هذه الشراكة سنويًا في حياة الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن تعاون هذا العام يحمل أهمية خاصة، حيث يوفر المشروع المياه لأكثر من 50 أسرة في المناطق الصحراوية بمحافظة مطروح، من خلال آبار لتجميع مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، حيث يتم جمع مياه الأمطار وتخزينها داخل الآبار بدلاً من إهدارها في الصحراء، لاستخدامها على مدار العام. وأوضح أن المياه عنصر أساسي للحياة، وأن مساعدة الأسر على توفير مصدر لمياه الشرب والاستخدامات اليومية تمثل خطوة إنسانية مهمة، معربًا عن فخره بالتعاون مع شركة الأهرام للمشروبات لتنفيذ هذا المشروع.

وتنفذ شركة الأهرام للمشروبات استراتيجية موازنة المياه من خلال عدد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق تأثير ملموس في مجال إدارة الموارد المائية، من بينها مشروع مياه سيوة، الذي دعم إنشاء أربع محطات لمعالجة المياه بطاقة تخزين تصل إلى 1000 متر مكعب يوميًا، لتوفير مياه شرب آمنة ونظيفة لنحو 6 ألف مستفيد من أهالى سيوة. كما تدعم الشركة ممارسات الزراعة المستدامة من خلال تعاونها مع مركز البحوث الزراعية منذ عام 2015، إلى جانب تطبيق تقييم استدامة للمزارع. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة المحاصيل وتقليل البصمة الكربونية وتعزيز أساليب الزراعة المستدامة، فضلًا عن خفض استهلاك المياه في سلاسل التوريد الزراعية، وهو ما ساهم في تحقيق توفير سنوي في المياه يقدر بنحو 530 ألف متر مكعب.

ومع التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار في مرسى مطروح، تواصل الشركة تطبيق نهج إعادة المياه إلى الطبيعة والمجتمع، بما يؤكد دور القطاع الخاص كشريك مهم في دعم جهود مصر لإتاحة مياه نظيفة ، إلى جانب تحقيق فوائد ملموسة للمجتمعات التي تعاني من نقص المياهوالعمل على تحسين جودة الحياة للأفراد و المجتمعات.

