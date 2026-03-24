دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الغرير للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة الغرير والمتخصصة في تطوير مشاريع التملّك الحر، عن تعيين مكتب «آيرس ماتيوس« معماريًا رئيسيًا لمشروعها السكني الراقي المرتقب في دبي الجنوب. ويُمثّل هذا التعيين أول حضور للمكتب في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يتخذ من لشبونة مقرًا له، في دولة الإمارات، كما ينسجم مع نهج الغرير للتطوير العقاري في التعاون مع نخبة المعماريين العالميين المرموقين، لتقديم مساكن تُصمَّم بغاية واضحة وتُشيَّد لتدوم عبر الأجيال.

ومنذ تأسيسه في لشبونة عام 1988 على يد الشقيقين مانويل آيرس ماتيوس وفرانسيسكو آيرس ماتيوس، كرّس المكتب أكثر من ثلاثة عقود لتطوير نهج معماري يستمد جوهره من فهم المكان في سياقه وطبيعته المعيشية. ويتناول كل مشروع بعناية بالغة، مستندًا إلى ممارسة تصميمية شاملة تمتد عبر العمارة والتصميم الداخلي وتصميم المنتجات والتصميم الجرافيكي، بحثًا عن أشكالٍ وعناصر تحتفظ بحضورها عبر الزمن. وتتميّز أعماله المعمارية بنقاء خطوطها وتكويناتها المنحوتة بعناية، إلى جانب عناصر معمارية مدروسة تستحضر الضوء الطبيعي وتؤطّر المشهد المحيط.

وقال سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للتطوير العقاري:"نختار كل معماري نتعاون معه لما يحمله من رؤية متمايزة وما يضيفه من قيمة نوعية إلى كل مشروع. ومع آيرس ماتيوس، كان أكثر ما استوقفنا هو الانضباط الذي يحكم نهجهم. فعلى امتداد أكثر من ثلاثة عقود، حافظوا على تركيز راسخ على الدقة، والتناسب، وجودة المكان. وهذا ما ينسجم مع نهجنا في تصميم المساحات السكنية في الغرير للتطوير العقاري، حيث يُبنى كل قرار على الجودة، والعملية، والقيمة المستدامة. ويسرّنا أن نقدّم أعمالهم في دولة الإمارات للمرة الأولى."

ويتجلّى التزام المكتب بالوضوح والديمومة في سلسلة من المشاريع الثقافية والمدنية والسكنية التي رسّخت حضوره في أنحاء أوروبا، ومن بينها المقر الرئيسي لشركة إنرجياس دي برتغال في لشبونة، ومتحفَي الإليزيه وموداك في لوزان، ومركز أوليفييه دوبري للإبداع المعاصر في تور، وكلية العمارة في تورنيه. وقد حاز المكتب تقديرًا مرموقًا على الساحة المعمارية والثقافية، تُوِّج بفوزه بجائزة بيسوا عام 2017، وهي أرفع تكريم ثقافي في البرتغال، إلى جانب جائزة سيسيل، وعدد من جوائز فاد (فاد)، فضلًا عن ترشيحات متعددة لجائزة ميس فان دير روه.

من الأعمال السابقة لمكتب آيرس ماتيوس: متحفا الإليزيه وموداك

لوزان، سويسرا

حقوق الصورة © خوان رودريغيز

سيتولى المكتب تصميم مبنى سكني في دبي الجنوب يضم مجموعة مختارة من المساكن المؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب وحدات دوبلكس، فيما لا يزال المفهوم المعماري المتكامل للمشروع قيد التطوير في هذه المرحلة. وينطلق نهج آيرس ماتيوس في التصميم السكني من التجربة الداخلية للمبنى باعتبارها نقطة الانطلاق في تشكيل الرؤية المعمارية. ولطالما أشار المكتب إلى أن المساحة السكنية الحقيقية هي تلك التي تمنح قاطنيها شعورًا بالحرية، وأن جودة المنزل لا تُقاس بوفرة الزخرفة أو تعقيدها، بل بالتناسب، والضوء، والعلاقة المتناغمة بين الداخل والخارج.

وقال مانويل آيرس ماتيوس وفرانسيسكو آيرس ماتيوس، الشريكان المؤسسان في آيرس ماتيوس:"نبدأ كل مشروع بفهم ما هو قائم أصلًا، وباستيعاب الأسس والمعطيات التي ينطلق منها: مقياس المدينة، والضوء، والمناخ، والطريقة التي يعيش بها الناس. ومن هنا تبدأ العمارة. فهي لا تتمثّل في إضافة مزيد من التعقيد، بل في إيضاح ما هو جوهري. وفي دبي، يفرض السياق حضوره بقوة ووضوح. ويتمثل دورنا في الاستجابة له بدقة، عبر ابتكار مساحات تبدو طبيعية للعيش وواضحة في مقاصدها. ويسرّنا أن نتعاون مع الغرير للتطوير العقاري في مشروع يتيح لنا تقديم منظور جديد إلى مدينة دائمة التطلّع إلى المستقبل".

ويأتي هذا المشروع كإضافة جديدة إلى المحفظة السكنية المتنامية للغرير للتطوير العقاري، والتي تشمل مشروع ذا وييڤ في قرية جميرا الدائرية، المُصمم بالتعاون مع المعماري الأسترالي جو أديست والذي في مرحلة الإنشاء، إلى جانب وديان على قناة دبي من تصميم كينغو كوما تحت علامة الغرير كولكشن للفئة فائقة الفخامة، فضلًا عن برج مرتقب في وادي الصفا 3 بالقرب من ذا وايلدز والبراري من تصميم مكتب نيري آند هو للتصميم والبحوث من تصميم مكتب نيري آند هو للتصميم والبحوث كما تمضي الشركة قدمًا في مشاريع إضافية في دبي الجنوب، إلى جانب مخطط رئيسي مرتقب في منطقة الجداف.

وانطلاقًا من غاية الشركة المتمثّلة في السعي الدائم نحو الأفضل، يجسّد كل مشروع من مشاريع الغرير للتطوير العقاري التزامها بابتكار مساحات راسخة تقودها الرؤية التصميمية وتُسهم في إثراء النسيج العمراني لمدينة دبي. على أن يُكشف عن المفهوم المعماري الكامل لمشروع دبي الجنوب مع تقدّم أعمال التصميم.

نبذة عن الغرير للتطوير العقاري

تُجسّد الغرير للتطوير العقاري قطاع التطوير العقاري التابع لمجموعة الغرير، إحدى أعرق وأبرز المجموعات التجارية في الشرق الأوسط. ومنذ انطلاقتها في دبي عام 1960، شكّلت مجموعة الغرير ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسهمت على مدى أكثر من ستة عقود في صياغة محطات مفصلية عبر قطاعات استراتيجية تشمل الأغذية، والتطوير، والتنقّل، والبنية التحتية، وإدارة العقارات.

وبفضل نهجها الريادي ورؤيتها الطموحة، رسّخت الغرير مكانتها من خلال سلسلة من الإنجازات الاستثنائية التي أسهمت في تشكيل المشهد الاقتصادي والعمراني للدولة، بما في ذلك إطلاق أول مركز تسوّق وأول وجهة متعددة الاستخدامات في الإمارات، فضلًا عن تأسيس أول بنك خاص وأول شركة تأمين خاصة في الدولة، إلى جانب دورها المحوري في إرساء الدعائم التي قامت عليها دبي الحديثة.

واسترشادًا بغاية الشركة المتمثّلة في السعي الدائم نحو الأفضل، تواصل الغرير للتطوير العقاري البناء على هذا الإرث من خلال جيل جديد من الوجهات السكنية؛ مساحات تقودها الرؤية التصميمية، وتنهض على غاية واضحة، وتُصاغ لتدوم، بما يعكس حيوية دبي والتزام الشركة بالمساهمة في تشكيل مستقبل العيش الحضري.

نبذة عن الغرير

تُعدّ الغرير واحدة من أكبر المجموعات العائلية المتنوّعة وأكثرها رسوخًا في الشرق الأوسط، مع حضور يمتد عبر خمسة قطاعات استراتيجية رئيسية تشمل الأغذية، والتطوير، والتنقّل، والبنية التحتية، وإدارة العقارات. ومنذ تأسيسها عام 1960 كشركة تجارية، شكّلت الغرير إحدى الركائز المبكرة للصناعة والتجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بداياتها المتواضعة، وبفضل إرثها الحافل بالابتكار وروح المبادرة، أصبح اسم الغرير مقترنًا بتراث دولة الإمارات وتطوّرها ورؤيتها المستقبلية.

ومن مقرّها الرئيسي في دبي، تدير المجموعة عمليات متنوّعة تمتد عبر أكثر من 20 دولة حول العالم، ويعمل ضمن منظومتها نحو 28,000 موظف. واليوم، تواصل الغرير البناء على إرثها الممتد لأكثر من ستة عقود، مسترشدة بغايتها «السعي نحو الأفضل»، وساعية إلى إحداث أثر هادف ومستدام في المجتمعات التي تنشط فيها.

