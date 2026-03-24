نجحت القلعة في تحقيق نمو قوي في الإيرادات المجمعة حيث بلغت 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، لتعوض بذلك التراجع الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام بسبب توقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير نتيجة أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وتشير التوقعات إلى مواصلة الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بالشركة المصرية للتكرير مسارها التصاعدي خلال الربع الأخير من عام 2025 والربع الأول من عام 2026، مدفوعة بتحسن هامش ربح التكرير، مما سينعكس إيجابًا على نتائج القلعة خلال الفترات القادمة. كما قفزت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (بعد استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير) بمعدل سنوي 77%، مما يعكس التعاظم المستدام لنتائج مختلف شركات المجموعة. وعلى صعيد الربحية، سجلت المجموعة صافي أرباح مجمعة 81.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025. تجدر الإشارة إلى أن صافي الربح كان ليصل الى ٥٨٣ مليون جنيه خلال الفترة، لولا تأثير مخصصات الفوائد المتعلقة باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون المبرمة مع البنوك المحلية خلال عام ٢٠٢٤، والمُتوقع ردها بالكامل بمجرد استيفاء كافة الشروط والأحكام ذات الصلة.

أبرز المستجدات خلال الفترة

ارتفعت الإيرادات المجمعة للقلعة إلى 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، بفضل نجاح الشركة المصرية للتكرير في تعويض تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام المرتبط بتوقف الإنتاج لمدة ٣٢ يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تسجل الإيرادات المجمعة نموًا بمعدل سنوي ٢٩٪ لتبلغ 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025. وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي ٤٤٪ لتسجل 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، مدفوعةً بالنمو القوي للأرباح التشغيلية الذي حققته الشركات التابعة .

بلغ صافي الربح المجمع 81.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، علمًا بأنه كان ليصل إلى٥٨٣ مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥، لولا تأثير مخصصات الفوائد المتعلقة باتفاقيات تسوية وإعادة هيكلة الديون المبرمة مع البنوك المحلية خلال عام ٢٠٢٤، والتي من المتوقع ردها بالكامل فور استيفاء كافة الشروط والأحكام.

واصلت الشركة المصرية للتكرير العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدّرة، بالتزامن مع الارتفاع التدريجي في هامش ربح التكرير نتيجة للدورة الاقتصادية. وقد شهد هامش الربح مزيدًا من التحسن خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ والربع الأول من عام ٢٠٢٦، مما سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في نتائج الشركة، والذي سينعكس بدوره على النتائج المجمعة للقلعة. وقد بلغت الإيرادات الدولارية للشركة 33.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥. هذا ولا توجد مستحقات للشركة المصرية للتكرير لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، نظرًا لانتظام الهيئة في سداد التزاماتها المستحقة للشركة.

قامت الشركة المصرية للتكرير في ديسمبر 2025 بسداد مبلغ 417 مليون دولار من ديونها الرئيسية، ليصل بذلك إجمالي الديون المسددة خلال عام 2025 إلى 574.4 مليون دولار. وقد نجحت الشركة بذلك في خفض رصيد ديونها الرئيسية من 2.35 مليار دولار في ذروته إلى مبلغ 63 مليون دولار فقط في ديسمبر 2025.

واصلت الشركات التابعة للقلعة تسجيل أداء متميز على كافة الأصعدة، حيث سجلت نموًا قويًا للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025، مما أثمر عن تحقيق نموا مميزا لصافي الربح، وهو ما يبرهن على مسار النمو والكفاءة التشغيلية لجميع الشركات التابعة.

استمرار تعافي أداء مصنع أسمنت التكامل، في ظل الارتفاع الملحوظ للإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، فضلًا عن النمو القوي لأداء أسيك للتحكم الآلي، مما ساهم في دعم نتائج قطاع الأسمنت خلال الربع الثالث من عام 2025.

مواصلة مزارع دينا القابضة تحقيق نموا قويا للإيرادات، مدفوعة بإحراز جميع القطاعات أداءً متميزًا ، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان خلال الفترة.

نمو إيرادات شركة أسكوم بفضل الأداء القوي لشركتي أسكوم لتصنيع الكربونات وجلاس روك؛ صاحبتي الإيرادات الدولارية، فضلاً عن تحسن نتائج شركة أسكوم للتعدين. ويواصل قطاع التعدين تعزيز نتائج القلعة، مستفيدًا من قدرته على التصدير وتوفير بدائل للواردات.

تواصل شركة "سي سي تي أو" الحفاظ على استقرار إيراداتها خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث تم تعويض تراجع الإيرادات الدولارية لدى شركة جنوب السودان للنقل النهري من خلال الأداء القوي الذي حققته الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

تسجيل شركة طاقة عربية نتائج قوية على صعيدي الإيرادات والربحية، مدفوعة بالأداء المميز لجميع قطاعاتها.

تواصل المجموعة التركيز على تنمية أنشطة التصدير من خلال الاستفادة من القدرات والمزايا التنافسية للتصنيع المحلي، حيث بلغت إيرادات التصدير نحو 27.0 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2025 . وفي الوقت نفسه، بلغت الإيرادات الدولارية من المبيعات في السوق المحلي حوالي 720.9 مليون دولار خلال نفس الفترة.

نجحت القلعة في نوفمبر 2025 في الانتهاء من نقل أسهم زيادة رأس المال إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء المديونية الخارجية من خلال شركة QHRI ، لتختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين. تأتي هذه الخطوة عقب إتمام عملية زيادة رأس مال القلعة في أكتوبر2025 ، والتي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من9.1 مليار جنيه إلى21.1 مليار جنيه، موزعًا على 4.2 مليار سهم. وقد تم تنفيذ زيادة رأس المال عقب قيام " QHRI " بشراء 240.7 مليون دولار من الديون الخارجية الرئيسية للقلعة كجزء من اتفاقية تسوية الديون مع البنوك والهيئات الدولية الدائنة.

، لتختتم بذلك جميع الإجراءات المرتبطة بالصفقة، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين. تأتي هذه الخطوة عقب إتمام عملية زيادة رأس مال القلعة في أكتوبر2025 ، والتي رفعت رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من9.1 مليار جنيه إلى21.1 مليار جنيه، موزعًا على 4.2 مليار سهم. وقد تم تنفيذ زيادة رأس المال عقب قيام " " بشراء 240.7 مليون دولار من الديون الخارجية الرئيسية للقلعة كجزء من اتفاقية تسوية الديون مع البنوك والهيئات الدولية الدائنة. سجلت القلعة مخصص فوائد بقيمة501.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥ والذي يرتبط باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة المبرمة مع البنوك المحلية، على النحو التالي :

سجلت القلعة مخصص فوائد بقيمة 225.3 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025 متعلق بجزء من الديون الرئيسية المستحقة لبنوك مصرية. ومن المقرر استمرار إدراج هذا المخصص في قائمة دخل القلعة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المبرمة مع تلك البنوك خلال عام 2030، علمًا بأن هذه القيمة لا تعكس الرصيد الفعلي المستحق لهذه البنوك؛ بل يمثل الأرصدة المستحقة قبل اتفاقيات التسوية المذكورة.

وفق اتفاقية إعادة الهيكلة المبرمة خلال عام 2024 بين الشركات ذات الأغراض الخاصة التابعة للقلعة وأحد البنوك المصرية، سيتم شطب 44 مليون دولار من القروض المستحقة للبنك بالإضافة إلى جميع الفوائد ذات الصلة والتي بلغت 275.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك شريطة السداد الكامل للمبالغ المتبقية المستحقة للبنك بحلول عام 2033.

جدير بالذكر أن رصيد الفوائد المتراكم الحالي، والمتوقع شطبه، يبلغ قرابة ١٤٣ مليون دولار، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم بصفة ربع سنوية بالتزامن مع استمرار تراكم فوائد إضافية حتى إتمام التسوية النهائية.

تركز الإدارة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية، وتثق في مردودها الإيجابي:

مواصلة النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة لزيادة تدفقاتها النقدية وتقليص نسبة الدين إلى التدفقات النقدية.

تقوم القلعة حاليًا بإعداد دراسات لإطلاق خمس طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تتسم بالنمو القوي، بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تيسير تقييم أسهمها، ومن المقرر استهلال الطروحات المخططة بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية خلال عام 2026.

نجحت القلعة في خفض إجمالي ديونها المجمعة بحوالي 39 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025، بسداد الشركة المصرية للتكرير لمبلغ 574.4 مليون دولار خلال العام، بالإضافة إلى عملية زيادة رأس المال المتعلقة بشراء المديونية الخارجية المستحقة بقيمة 240.7 مليون دولار من خلال شركة " QHRI ".

". تحديات التدفقات النقدية التي تواجه بعض شركات المجموعة ما هي إلا نتيجة إنفاق استثماري لتوسعات متدرجة ومدروسة، وقد شهدت مستويات السيولة النقدية في المجمل تحسنا ملحوظا. ومن المتوقع أن تشهد الأنشطة الرئيسية للقلعة المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة.

أثمر تحسن أداء الشركات التابعة للقلعة وإتمام صفقة QHRI عن التحوّل الإيجابي لقيمة حقوق المساهمين لتبلغ 3.4 مليار جنيه، بعدما ظهرت بالسالب خلال العامين الماضيين، وتتوقع الإدارة نموًا ملحوظًا لقيمة حقوق المساهمين بنهاية عام 2025.

القاهرة: أعلنت اليوم شركة القلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية – عن النتائج المالية المجمّعة والمستقلة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025. فقد سجلت الإيرادات المجمعة 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث نجحت الشركة المصرية للتكرير في تعويض تراجع نتائجها خلال الربع الثاني من عام 2025 إثر توقف الإنتاج لمدة 32 يومًا لإجراء أعمال الصيانة المخطط لها مسبقًا. وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو نمو سنوي بمعدل 44 %.

حافظت الإيرادات الدولارية للشركة المصرية للتكرير على استقرارها إلى حد كبير خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 33.8 مليار جنيه. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 29% إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالأداء القوي لكافة الشركات التابعة.

على صعيد الربحية، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 44% لتسجل 6.9 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بالنتائج المتميزة لكافة الشركات التابعة. وفي حالة استبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، تقفز الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لشركة القلعة بمعدل سنوي 77% الى 856.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالنمو الكبير في قطاع الأسمنت، إلى جانب المساهمات القوية من قطاعي الأغذية والتعدين.

سجلت مجموعة أسيك القابضة أرباحا تشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 280.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو نمو ملحوظ مقابل 22.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل التعافي القوي لأداء مصنع أسمنت التكامل، بالإضافة إلى استفادة زهانة للأسمنت من زيادة حجم الإنتاج وتغيرات أسعار الصرف، فضلاً عن توسع أنشطة أسيك للتحكم الآلي في الأسواق الإقليمية وقطاع الطاقة المتجددة. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمزارع دينا القابضة بمعدل سنوي 50% لتسجل 291.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بتحسن الكفاءة التشغيلية في مزارع دينا، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات وارتفاع أسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة في الشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان.

كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة أسكوم بنسبة سنوية 47% لتسجل 201.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالأرباح التشغيلية القوية التي حققتها شركتي أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات وجلاس روك، صاحبتي الإيرادات الدولارية. وحققت شركة "سي سي تي أو" العاملة بقطاع النقل واللوجستيات نموا في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 8% لتبلغ 144.8 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، بفضل نمو نتائج الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.

وأخيرًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بشركة طاقة عربية بمعدل سنوي 25% لتسجل 713.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعومة بالنمو القوي لأداء جميع قطاعاتها. جدير بالذكر أن نتائج شركة طاقة عربية تُصنف على القوائم المالية للقلعة باعتبارها استثمار في شركة شقيقة بطريقة حساب حقوق الملكية، ولا يتم تجميع إيراداتها ضمن الإيرادات المجمعة للقلعة.

سجلت القلعة صافي أرباح مجمعة بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 81.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك في ظل استمرار احتساب مصروفات الفوائد المتعلقة باتفاقيات التسوية وإعادة الهيكلة الموقعة في عام 2024، والتي بلغت 501.1 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025. ومن المقرر استمرار إدراج هذا المخصص على قوائم القلعة لحين استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المبرمة مع تلك البنوك بدءا من عام 2030، ومن المقرر شطبه بالكامل فور استيفاء جميع الشروط الواردة باتفاقيات التسوية المذكورة.

ورغم ما سبق، نجحت كافة الشركات التابعة للقلعة في تسجيل صافي ربح خلال الربع الثالث من عام 2025. فقد ارتفع صافي الربح بالشركة المصرية للتكرير بمعدل سنوي 437% ليسجل 931.7 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، في ظل تحسن هامش ربح التكرير. وحققت مجموعة أسيك القابضة صافي ربح بقيمة 60.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل صافي خسائر 191.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مدعومة بالتعافي القوي لأداء مصنع أسمنت التكامل.

كما سجلت شركة مزارع دينا القابضة نموًا لصافي الربح بمعدل سنوي 270% ليبلغ 89.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة مستويات الربحية المتميزة في كل من شركة مزارع دينا والشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. وارتفع صافي الربح بشركة أسكوم بمعدل سنوي 142% ليبلغ 397.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث لعام 2025، مدفوعا بالنمو القوي للربحية بشركتي جلاس روك وشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات.

كما قفز صافي الربح بشركة "سي سي تي أو" بمعدل سنوي 310% مسجلا 119.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، مدفوعا بالنمو القوي لصافي ربح الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية. وأخيرًا، ارتفع صافي ربح شركة طاقة عربية بمعدل سنوي 64% إلى 350.0 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، للنمو القوي لصافي الربح بجميع القطاعات التابعة خلال الربع الثالث من عام 2025.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة عن اعتزازه بالنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الثالث من عام 2025، والتي تعكس مدى قوتها ومرونتها في مواجهة التحديات المستمرة التي يمر بها المشهد الاقتصادي العالمي. فقد تعافت الإيرادات المجمعة للقلعة لتسجل 38.3 مليار جنيه، مدعومة بشكل كبير بأداء الشركة المصرية للتكرير التي نجحت في تعويض تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني من العام، بالتوازي مع تحقيق جميع الشركات التابعة الأخرى نموًا قويًا في الإيرادات. وباستبعاد نتائج الشركة المصرية للتكرير، ترتفع الإيرادات المجمعة للمجموعة بمعدل سنوي 29% لتسجل 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام.

وأضاف هيكل أن الإدارة تواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيات النمو لاستثماراتها المتنوعة. وفي هذا الإطار، تعكف الإدارة حاليًا على تنفيذ خطط استراتيجية للطرح العام الأولي لخمس شركات تابعة تتميز بمعدلات نمو مرتفعة، وذلك خلال العامين المقبلين، بهدف تعظيم القيمة للمساهمين، وتعزيز المرونة المالية للمجموعة، فضلاً عن تسهيل تقييم أسهم القلعة.

وأشاد هيكل بنجاح القلعة في الانتهاء من عملية نقل أسهم زيادة رأس المال من شركة (QHRI) إلى المساهمين المشاركين في صفقة شراء ديون الشركة في نوفمبر 2025. وبذلك استكملت القلعة جميع الإجراءات المرتبطة بهذه الصفقة بالكامل، مع تحقيق عائد استثماري متميز للمشاركين بها. وتحرز القلعة بذلك تقدمًا ملحوظًا في مسار تسوية الديون، مع مواصلة جهود تدعيم وتعزيز المركز المالي العام للمجموعة.

ونوّه هيكل إلى أن القيمة الحقيقية لأصول شركة القلعة لا تنعكس بدقة في القوائم المالية، نظرًا لحسابها بقيمتها التاريخية، كما يجري احتساب تكاليف الاضمحلال فقط دون إعادة تقييم الأصول بما يعكس ارتفاع قيمتها.

ومن جانبه، أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، على مواصلة استثمارات القلعة تحقيق أداءً قويا، مدعومة بمرونتها وكفاءتها التشغيلية، حيث تمكنت جميع الشركات التابعة من تحقيق نمو قوي للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025. وقد واصلت الشركة المصرية للتكرير العمل بمعدلات تتجاوز طاقتها الإنتاجية المقدرة، وتعافت إيراداتها الدولارية خلال الربع الثالث من العام من أثر التوقف للصيانة لمدة 32 يومًا خلال الربع الثاني من العام. وفي قطاع الأسمنت، واصل مصنع أسمنت التكامل مسيرة التعافي مسجلاً نموًا ملحوظًا للإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح. وقد صاحب ذلك نموٌ قويٌ لنتائج شركة أسيك للتحكم الآلي، مما ساهم في دعم أداء القطاع خلال الربع. وبالمثل؛ واصلت شركة مزارع دينا القابضة تحقيق نمو قوي للإيرادات بفضل الأداء القوي لشركة مزارع دينا، فضلاً عن ارتفاع حجم المبيعات وأسعار البيع وإطلاق منتجات جديدة بالشركة الاستثمارية لمنتجات الألبان. وعلاوة على ذلك، يواصل قطاع التعدين توفير إيرادات دولارية تدعم النتائج المجمعة للمجموعة، مستفيدًا من مكانته كبديل قوي للواردات ومساهمًا رئيسيًا في تنمية التصدير.

وأشار الخازندار إلى أن الشركة المصرية للتكرير تمضي بخطى ثابتة نحو السداد الكامل لديونها الرئيسية قبل الموعد المحدد. ففي ديسمبر 2025، قامت الشركة بسداد 417 مليون دولار أمريكي من ديونها الرئيسية، ليصل إجمالي ما تم سداده إلى 574.4 مليون دولار على مدار عام 2025. وبذلك، نجحت الشركة في خفض رصيد أصل ديونها الرئيسية من 2.35 مليار دولار أمريكي إلى 63 مليون دولار فقط في ديسمبر 2025.

واختتم الخازندار أن الإدارة تعرب عن ثقتها التامة في مقومات المجموعة ومكانتها التي تؤهلها لمواصلة تحقيق نتائج قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة، حيث يؤكد أداء القلعة خلال الربع الثالث من العام قدرتها على مواكبة المتغيرات المحيطة، واقتناص الفرص السانحة.

