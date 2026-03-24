إنجي ستقوم بتطوير المزرعة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 900 ميجاواط، لتكون بذلك أكبر مشاريعها لطاقة الرياح البرية على مستوى العالم، وثالث مشروع لها في مصر، مما يرفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها في البلاد إلى نحو 2 جيجاواط.

أعمال البناء ستبدأ في عام 2026، ومن المتوقع تشغيل المشروع بالكامل في عام 2028.

أعلنت مجموعة إنجي عن توقيع اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عاماً مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير مزرعة لطاقة الرياح البرية بقدرة 900 ميجاواط بالقرب من رأس شقير في خليج السويس بمصر. وسيتم تطوير هذا المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عاماً، وتوفر اتفاقية شراء الطاقة مسار واضح للإيرادات طوال مدة العقد.

سيتم تنفيذ المشروع من قبل تحالف يضم إنجي (بنسبة 35%)، وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" (بنسبة 25%) - والتي ستتولى تنفيذ جميع الأعمال المدنية والكهربائية بالإضافة إلى توفير عدد من المكونات المحلية للمشروع - وشركة إيولوس (بنسبة 40%) - وهي منصة أفريقية مستقلة لإنتاج الطاقة تابعة لتكتل "مجموعة تويوتا تسوشو" اليابانية.

ومن المتوقع استكمال عملية الإغلاق المالي للمشروع بحلول منتصف الربع الثالث من عام 2026، مع تسليم أول توربينات الرياح إلى الموقع بنهاية العام ذاته. وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، حيث من المقرر تشغيل أول 300 ميجاواط في ديسمبر 2027، مع الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل بقدرة 900 ميجاواط في منتصف عام 2028.

وبمجرد تشغيله، سيصبح هذا المشروع أكبر مزرعة لطاقة الرياح البرية تابعة لمجموعة إنجي على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تبلغ 900 ميجاواط، متجاوزاً بذلك مجمع أسّوروا لطاقة الرياح التابع للمجموعة في البرازيل والذي تبلغ قدرته الإنتاجية 846 ميجاواط. كما سيكون ثالث مزرعة لطاقة الرياح تتبع للمجموعة في مصر، مما يرفع إجمالي قدرتها المركبة في قطاع طاقة الرياح في البلاد إلى نحو 2 جيجاواط. ويعتمد هذا المشروع على سجل حافل بالإنجازات لتحالف الشركات هذا، حيث سبق له تطوير محطتين لطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل في مصر؛ (هما محطة طاقة الرياح بالبحر الأحمر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميجاواط، ومحطة رأس غارب بقدرة إنتاجية تبلغ 262.5 ميجاواط) بقدرة إجمالية تبلغ 912.5 ميجاواط، وقد تم إنجازهما قبل الموعد المحدد وبأقل من الميزانية المحددة لهما.

ومن خلال هذا المشروع الرائد، تعزز إنجي التزامها العميق بدعم تحول قطاع الطاقة في مصر وتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وذلك عبر التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية وشركاء دوليين من القطاع.

وبهذه المناسبة، قال باولو ألميرانتي، نائب الرئيس الأول لشؤون قطاع الطاقة المتجددة والمرنة في إنجي:

"يمثل هذا المشروع علامة فارقة جديدة في مسيرة مجموعة إنجي بمصر، ويعكس ثقة شركائنا في قدرتنا على تطوير أصول طاقة متجددة واسعة النطاق. وتعد مزرعة الرياح هذه والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 900 ميجاواط أكبر مشاريعنا لطاقة الرياح البرية في العالم، ونسعى من خلالها إلى تعزيز دورنا بدعم تحول قطاع الطاقة في مصر، بالإضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة النمو في سوق رئيسية للمجموعة."

نبذة عن إنجي

هي شركة رائدة في مجال دعم تحول قطاع الطاقة، وتهدف إلى تسريع الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية. يعمل لدى المجموعة أكثر من 90 ألف موظف عبر 30 دولة، وتغطي عملياتها كامل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة؛ بدءاً من الإنتاج ووصولاً إلى البنية التحتية والمبيعات. تجمع إنجي بين أنشطة متكاملة تشمل: توليد الكهرباء من المصادر المتجددة وإنتاج الغاز الأخضر، وأصول تعزيز المرونة (لا سيما البطاريات)، وشبكات نقل وتوزيع الغاز والكهرباء، والبنى التحتية المحلية للطاقة (شبكات التدفئة والتبريد)، وتزويد الأفراد والسلطات المحلية والشركات بالطاقة. تستثمر إنجي سنوياً ما معدله 12 مليار يورو لدفع عجلة التحول في قطاع الطاقة وتحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2045.

سجلت المجموعة في عام 2025 إيرادات بقيمة 71.9 مليار يورو. وهي مدرجة في بورصتي باريس وبروكسل (بالرمز ENGI)، كما لها حضور في العديد من المؤشرات المالية الرئيسية (CAC 40, Euronext 100, FTSE Euro 100, MSCI Europe) والمؤشرات غير المالية (DJSI World, Euronext Vigeo Eiris - Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG screened, MSCI EUROPE ESG Universal Select, Stoxx Europe 600 ESG-X).

