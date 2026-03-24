نمو في فريق العمل بأكثر من الضعف يعزّز القدرات والحضور الإقليمي

إضافة فروع تأمين جديدة تدعم التوسّع الإقليمي وتعزّز مساهمة المكتب في أداء المجموعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية لعام 2025، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات والأرباح. ويُعزى هذا الأداء إلى نمو في أقساط التأمين، واتباع نهج منضبط في الاكتتاب، إلى جانب التعديلات السعرية المرتبطة بالتضخم.

وفي أول عام كامل من عملياته، شهد مكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي نمواً متسارعاً، حيث عمل على توسيع محفظته وتعزيز فريق عمله، مما ساهم في ترسيخ حضور الشركة المتنامي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أسهم مكتب دبي في تحقيق النتائج الإيجابية الإجمالية للشركة متعددة الجنسيات التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها والتابعة لمجموعة "تالانكس".

وفي هذا السياق، قال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي: "كان عام 2025 أول عام كامل لعملياتنا في دبي، وقد مثّل محطة محورية في بناء أسس قوية لنموّنا. وقد نجحنا في تحقيق أهدافنا المالية، إلى جانب ترسيخ سمعة قوية في سوق يتميز بدرجة عالية من التنافسية. كما ضاعفنا حجم فريق العمل، وأطلقنا بنجاح فرعين جديدين للتأمين على المستوى المحلي في مجالي تأمين المسؤوليات والطاقة، ما أسهم في توسيع قدراتنا الإقليمية بشكل ملحوظ. ومع اقترابنا من استكمال إطلاق خدمات التأمين السيبراني، نواصل تعزيز محفظتنا استجابةً للطلب المتزايد على الحلول المتخصصة. وقد تحقق هذا التقدم على مستوى المنطقة بفضل الالتزام الاستثنائي من فريقنا، والدعم المتواصل من المكتب الرئيسي وزملائنا في سنغافورة وأستراليا. وأسهم هذا التكامل ضمن شبكة إتش دي آي في الحفاظ على زخم النمو، وترسيخ مكانتنا كشريك موثوق وطويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط".

وعلى المستوى العالمي، سجلت "إتش دي آي جلوبال" نمواً في إيرادات التأمين خلال السنة المالية 2025 بنسبة 5٪ بعد تعديلها لتأثيرات تقلبات العملة (بنسبة 2٪ باليورو)، لتصل إلى 10.3 مليار يورو (مقابل 10.0 مليار يورو). وتعزى هذه الزيادة إلى نمو في الأقساط المكتتبة، إلى جانب التعديلات السعرية المرتبطة بالتضخم في محفظة الأعمال القائمة. وارتفعت تعويضات الخسائر الكبرى بشكل طفيف لتصل إلى 426 مليون يورو (مقابل 402 مليون يورو)، إلا أنها بقيت دون المستوى المخصّص لها في الميزانية بفارق 125 مليون يورو. في حين حافظ صافي خدمات التأمين على استقراره عند 997 مليون يورو (مقابل 1,004 ملايين يورو).

كما استفاد معدل الخسارة الإجمالي من انخفاض وتيرة الخسائر، ليبلغ 90.3٪ (مقابل 90.0٪)، محافظاً على مستواه ضمن التوقعات السنوية التي تقل عن 92٪. وارتفع صافي نتائج التأمين والاستثمار قبل تأثيرات تقلبات العملة إلى 102 مليون يورو (مقابل 83 مليون يورو)، مدفوعاً بزيادة حجم الاستثمارات. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب بنسبة 4٪ لتصل إلى 732 مليون يورو (مقابل 702 مليون يورو). في حين نمت مساهمة "إتش دي آي جلوبال" في صافي أرباح مجموعة "تالانكس" بنسبة 10٪ لتبلغ 551 مليون يورو (مقابل 501 مليون يورو).

وأضاف فان ويك: "مع دخولنا عام 2026، نرى أمامنا فرصاً كبيرة للنمو والتوسع. ويشكّل الزخم المتسارع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في قطاعي الطاقة والكهرباء، منصة قوية لتسريع وتيرة النمو، وتعميق علاقاتنا مع الوسطاء والعملاء، وتعزيز حضورنا في السوق. وتتمثل طموحاتنا بوضوح في أن نصبح من بين أكبر خمسة لاعبين في قطاع إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، ليس فقط من حيث الحجم، بل من خلال التميز الفني، والالتزام بنهج منضبط في الاكتتاب، وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق. كما توفّر استراتيجيتنا الجديدة Xcelerate29 خارطة طريق واضحة لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على إدارة دورات السوق بكفاءة، وتعزيز التميز التشغيلي، وتحقيق نمو مستدام. ومع توسّعنا المستمر، يظل تركيزنا منصباً على بناء محفظة عالية الجودة، وترسيخ مكانة إتش دي آي جلوبال كشريك موثوق في مسيرة التحول في المنطقة."

ملاحظة: قامت "إتش دي آي جلوبال" بنشر الأرقام المالية الأساسية بما يتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS 17/9).

نبذة عن "إتش دي آي جلوبال"

بصفتها شركة رائدة في مجال خطوط التأمين المؤسسي والمتخصص، تقوم "إتش دي آي" بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصناعية، والأسواق الوسيطة، والعملاء من المؤسسات وذلك من خلال توفير حلول تأمين مخصصة لتلبية احتياجاتهم. وبالإضافة إلى المكانة الرائدة التي تتمتع بها "إتش دي آي" في الأسواق الألمانية والأوروبية، فإن لدى الشركة شبكتها العالمية "إتش دي آي جلوبال نتورك" التي تغطي أكثر من 175 دولة عبر مكاتبها الأجنبية والشركات الفرعية والتابعة لها، وشبكة الشركاء. ونظراً لكونها "شريك مسيرة التحول" فإن "إتش دي آي جلوبال" تدير نحو 5,300 برنامج دولي، وتزود عملائها متعددي الجنسيات بتغطيات في جميع أنحاء العالم.

تعتبر "إتش دي آي جلوبال" وحدة التأمين المؤسسي والمتخصص التابعة لمجموعة "تالانكس جروب" (Talanx Group) وهي جهة تأمين رائدة منذ عدة عقود. في عام 2024 ساهم موظفو هذه الوحدة الذين يزيد عددهم على 5500 موظف في توليد إيرادات تأمين إجمالية وصلت إلى 10.0 مليار يورو (بحسب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 17).

وكانت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" قد منحت "تالانكس برايماري جروب" (Talanx Primary Group) درجة تصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة (قوية جداً)، فيما قامت "إيه إم بيست" بإعطائها تصنيف A+. وتم إدراج "تالانكس إيه جي" في بورصة فرانكفورت على مؤشر (MDAX).

