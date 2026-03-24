دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الطيران، اليوم توقيع اتفاقيات للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة طويلة الأجل جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي. وسوف تحلّ التسهيلات الجديدة محل تسهيلات حالية تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، علماً أن تاريخ استحقاق التسهيلات الجديدة هو مارس 2031. ومع إضافة التسهيلات الجديدة، سترتفع قيمة تسهيلات الائتمان المتجددة للشركة إلى نحو 4 مليارات دولار.

وتتكون التسهيلات الائتمانية المتجددة الجديدة من التزامات بالدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، بإجمالي 2.3 مليار دولار من التمويل التقليدي و0.5 مليار دولار من السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدّمة من 15 مؤسسة مالية عالمية. وقد تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسق رئيسي مفوض أولي للتسهيلات التقليدية، مع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي كمنسق رئيسي مفوض للتسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي تعليقه على ذلك، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسرّنا الإعلان عن التسهيلات الجديدة التي تعزز قوة السيولة لدى الشركة. ومن خلال الاستفادة من مصادر التمويل التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آنٍ معاً، تؤكد هذه الاتفاقيات قدرة دبي لصناعات الطيران على الوصول إلى السيولة من شركائنا المصرفيين المحليين ومجموعة متنوعة من أهم المؤسسات المالية العالمية".

نبذة عن دبي لصناعات الطيران

"دبي لصناعات الطيران المحدودة" هي شركة عالمية متخصصة في خدمات الطيران وتزاول نشاطها عبر قسمين هما قسم تأجير الطائرات "دي ايه إي كابيتال" وقسم الهندسة "دي ايه إي للهندسة". وتقدم الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها خدماتها لأكثر من 200 عميل من شركات الطيران في ما يزيد عن 80 دولة من مواقعها في دبي ودبلن وعمّان وسنغافورة وميامي وسياتل.

قسم تأجير الطائرات في الشركة "دي ايه إي كابيتال" والحائز على الجوائز لديه أسطول يضم نحو 750 من الطائرات التي تتراوح بين المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها من طرازات "إيرباص" و"إيه تي آر" و"بوينغ"، بقيمة 25 مليار دولار، بينما يقدم قسم الهندسة في الشركة "دي ايه إي للهندسة" خدماته في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لعملائه في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من منشأته المتطورة في العاصمة الأردنية عمّان والتي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 22 من الطائرات ذات البدن العريض أو الضيق. وقد تم اعتماد الشركة للعمل على 15 طرازاً من الطائرات كما تحظى باعتماد أكثر من 30 جهة تنظيمية عالمية.

