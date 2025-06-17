يأتي طلب شراء 50 محركًا من طراز Trent XWB-97 عقب إعلان طيران الرياض في اليوم الأول من معرض باريس الجوي عن طلب 50 طائرة إيرباص من طراز A350-1000

يعد محرك Trent XWB-97 أكثر محركات الطائرات الكبيرة كفاءةً في العالم، وقد صُمم خصيصًا لطائرة A350-1000، حيث يوفر قوة دفع تبلغ 97,000 رطل.

تُؤكد مذكرة التفاهم التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على خطط طيران الرياض الطموحة للوصول إلى أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، مدعومةً بأسطول إجمالي يصل إلى 182 طائرة.

تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم لخدمة "العناية الشاملة" من رولز رويس، والتي ستغطي صيانة ومتابعة الحالة الفنية للمحركات.

باريس والرياض: وقّعت شركة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة رولز رويس خلال النسخة الخامسة والخمسون لمعرض باريس الجوي في لو بورجيه، وذلك لتزويد أسطول طيران الرياض المكوَّن من 50 طائرة إيرباص A350-1000 بـ 50 محركاً من طراز Trent XWB-97، وهو المحرك الأكبر والأكثر كفاءة في العالم ضمن فئة المحركات النفاثة الكبيرة، والمصمم خصيصاً لطائرات A350-1000، حيث يوفر قوة دفع تصل إلى 97 ألف رطل.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض، السيد آدم بوقديدة والرئيس لقطاع الطيران المدني في رولز رويس السيد روب واتسون وبحضور كل من الرئيس التنفيذي لطيران الرياض السيد توني دوغلاس، والرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس السيد توفان إيرجينبيلجيتش.

وتمثّل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تؤكد طموحات طيران الرياض في تشغيل شبكة وجهات عالمية تغطي أكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، من خلال إجمالي الأسطول الجوي الذي يصل إلى 182 طائرة من ثلاث فئات مختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ طيران الرياض عملياته التشغيلية في وقت لاحق من هذا العام، حيث تسهم طائرات A350-1000 المزودة بمحركات Trent XWB-97 في توسيع شبكة الناقل الوطني إلى أبعد الوجهات العالمية، مضيفة مدى وقدرة استيعابية عالية تضمن ربط العاصمة الرياض بالعالم، باعتبارها إحدى عواصم دول مجموعة العشرين، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة، قال السيد آدم بوكاديدة، الرئيس التنفيذي المالي لطيران الرياض، قائلاً: " يعد نمو طيران الرياض ذا أهمية بالغة لتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركر عالمي للطيران، حيث يعد اختيار شركات بمعايير عالمية مثل شركة رولز رويس لتشغيل أسطول طائراتنا المستقبلية من طائرات إيرباص لطراز A350-1000 يضمن لنا وجود الشركاء المناسبين لتحقيق طموحاتنا. تعد مذكرة التفاهم الخاصة بتزويد أسطولنا من طائرات A350-1000 بـ 50 محركاً من طراز Trent XWB-97 من رولز رويس إنجازاً مهماً يُقرّبنا من تحقيق رؤيتنا بعيدة المدى لتعزيز الربط الجوي للعاصمة الرياض. نهدف إلى تقديم تجربة سفر استثنائية، مصحوبة بشبكة وجهات عالمية متميزة تتيح خيارات غير محدودة للسفر المباشر إلى أبرز العواصم والمدن حول العالم."

وقال روب واتسون، رئيس قطاع الطيران المدني في شركة رولز رويس:"نتطلع إلى دعم الطموحات الكبيرة لطيران الرياض خلال عامه الأول من الإطلاق. يُعد محرك Trent XWB-97 محركاً مذهلاً، وستوفر باقة TotalCare التي نقدمها ضمانات تشغيلية موثوقة عبر أسطول الطائرات. سيستفيد هذا المحرك من استثمارنا الذي يبلغ مليار جنيه إسترليني في عائلة محركات Trent، والذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والموثوقية في مختلف ظروف التشغيل. ونتطلع إلى دعم هذه الطائرات الجديدة عند دخولها الخدمة."

ويعمل طيران الرياض على تشكيل مستقبل الطيران، مُدشّناً حقبة جديدة لتجارب السفر والطيران عبر تقديم خدمات عالمية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الاستدامة وأرقى معايير السلامة. ويسعى الطيران عبر التعاون مع أهم الشركاء العالميين، إلى تقديم تجربة سفر عالمية سلسة، ترتقي بمفهوم السفر إلى آفاق جديدة، وتلبي تطلعات المسافرين في العصر الحديث.

نبذة عن طيران الرياض:

هو الناقل الوطني الجديد والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، حيث يتبنى أحدث التقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران. بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر استثنائية تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

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