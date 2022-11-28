تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز مصر وبتمويل مؤسسة بيبسيكو

شلباية: برنامج عاملة شغل شكل علامة مضيئة في تاريخ بيبسيكو مصر الممتد في دعم وتمكين المرأة لما حققه من نجاح فائق وتأثير إيجابي على كافة الأصعدة

القاهرة: أقامت شركة بيبسيكو مصر حفل تخرج الدفعة الاولى من برنامج "عاملة شغل" الذي يأتي تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع إنجاز مصر وبتمويل مؤسسة بيبسيكو، ذلك وقد شهد الحفل تكريم 50 مشاركة وصلن للمرحلة النهائية واللاتي سيتم التحاقهن ببرنامج تدريبي بشركة بيبسيكو مع فرصة للتوظيف بالشركة في حالة تفوقهن. تم إطلاق البرنامج في شهر مارس الماضي، وذلك بهدف تغيير النهج المتعارف عليه في عملية توظيف النساء في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة تمثيلهم في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع.

شهدت فعاليات الختام حضور كلا من السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والسيد رونالد شليكنز، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة بيبسيكو العالمية، والسيدة دينا المفتي، مؤسس إنجاز مصر، بجانب الفنانة نيللي كريم باعتبارها سفيرة البرنامج، ولفيف من النماذج النسائية الناجحة من سفراء البرنامج، فضلاً عن حضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العامة والإعلاميين.

وصرح السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر: "فخور بما نشهده اليوم من تتويج لمجهوداتنا ومجهودات المشاركات في برنامج "عاملة شغل" الذي شكل علامة مضيئة في تاريخ بيبسيكو مصر الممتد في دعم وتمكين المرأة، ,واليوم نتيح الفرصة لل 50 مشاركة اللاتي وصلن للنهائيات بفرص تدريب داخل شركة بيبسيكو مصر، وتقديم فرصة للتوظيف بالشركة في حالة تفوقهن". وتوجه شلباية بالشكر لكلاً من وزارة التعليم العالي ومؤسسة إنجاز والعاملين بشركة بيبسيكو لمساهمتهم في نجاح البرنامج والمساعدة في تأهيل وتنمية قدرات المشاركات، مما يؤكد المناخ الواعي الذي نعيشه اليوم من إدراك لحقوق المرأة المصرية ودعم مشاركتها في مختلف مجالات المجتمع.

وقالت دينا المفتي، مؤسس إنجاز مصر: " تفخر مؤسسة انجاز مصر بتنفيذ برنامج عاملة شغل الذي حقق نجاح كبير وسط مجموعة متميزة من المشاركات حديثات التخرج. فمن خلال شراكتنا مع بيبسيكو مصر ومؤسسة بيبسيكو الذراع الخيرية للشركة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استطعنا أن نؤهل فتيات للدخول لسوق العمل في وظائف مختلفة يغلب عليها الطابع الذكوري، وبذلك نكون استطعنا ان نمنح الخريجات فرص جديدة لتحقيق ذاتهم. فبرنامج عاملة شغل يعكس رؤيتنا لتمكين الشباب ويعد خطوة كبيرة نحو تحقيق ذلك الهدف".

في هذه المناسبة، صرحت الفنانة نيللي كريم سفيرة برنامج عاملة شغل: "سعيدة بكوني جزء من هذا البرنامج الواعد، الذي مكنني من رؤية فتيات يمثلن نموذج يحتذى به في السعي والعزيمة. كذلك، أود أن أعبر عن اعجابي الشديد بما تتمتع به الفتيات من لباقة وحضور ينبئ عن مستقبل مشرق لهن". كما قدمت نيللي خالص التهاني لل٥٠ مشاركة الاتي وصلن لهذه المرحلة عن جدارة واستحقاق. وقدمت الشكر لساري المشاركات على مشاركتهن المشرفة التي تركت بصمة رائعة تؤكد أن سيدات مصر قادرات على القيام بأي عمل مهما كانت درجة صعوبته.

قال سي دي جلين رئيس مؤسسة بيبسيكو- الذراع الخيري لشركة بيبسيكو: "تولي مؤسسة بيبسيكو أهمية كبيرة لتحقيق التنميه المجتمعيه وتوفير كافة سبل الدعم المتاحه، لاسيما المراه كونها فرد هاما من المجتمع، لذلك تركز معظم برامجنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تنمية المجتمعات. فلقد كنا حريصين على توفير أكبر قدر من الدعم لبرنامج "عاملة شغل" في مصر لما تملكه المرأة المصرية من قدرات ومؤهلات تساعدها على التميز والتفوق بجدارة، وهذا ما شهدته بالفعل في المشاركات بالبرنامج أثناء معسكر التدريب. نحن ندرس حالياً نموذج التنمية المجتمعية الناجح الذي تم تطبيقه في مصر لنتمكن من تكرار نفس النموذج بذات التأثير في بلدان أخرى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أجل التطور والتوسع في برامجنا وتحسين حياة عدد أكبر من المستفيدين".

جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج "عاملة شغل" انقسم إلى أربعة مراحل، حيث شارك في المرحلة الأولى 600 طالبة تم اختيارهن من الجامعات الحكومية والمحفظات المختلفة وتم تزويدهن بالمهارات الأساسية لتأهيلهن لسوق العمل، ومن ثم تمت تصفيتهن ل 300 طالبة ليتم تدريبهن عملياً وتقنياً على آليات ومهارات سوق العمل وتجهيزهن أيضا للمرحلة الثالثة التي شهدت تصفيتهن ل 150 مشاركة. وبعد ذلك، تم تدريبهن خلال معسكر تدريبي مكثف لمدة ثلاث ايام على يد الخبراء والمختصين في المجالات المعنية بمشاركة عدد من موظفي شركة بيبسيكو وبحضور سي دي جلين رئيس مؤسسة بيبسيكو.

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بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو منتجاتها لمستهلكيها التي يتم شرائها أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. تقدم الشركة ملف متنوع من الأطعمة والمشروبات تشمل Lay's وDoritos وCheetos وGatorade وPepsi-Cola و Mountain Dew و Quaker و Soda Stream، الذين استطاعت الشركة من خلالهم أن تحقق أكثر من 79 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2021. ذلك بجانب مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تساهم في تحقيق أكثر من مليار دولار في مبيعات التجزئة السنوية المقدرة لكل منها.

تطمح بيبسيكو أن تكون الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال استراتيجية بيبسيكو الايجابية (pep +). التي تمثل إطارا للتحول الاستراتيجي للشركة الذي يضع الاستدامة في صميم خططها لتحقيق النمو والقيمة عبر العمل وفق ضوابط تحمي الكوكب وتُحفِّز التغيير الإيجابي الذي يصبّ في مصلحة الكوكب وسكانه.

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مؤسسة بيبسيكو

تأسست مؤسسة بيبسيكو في عام 1962، وهي الذراع الخيري لشركة بيبسيكو، الذي يستثمر في المحاور الأساسية للوصول لنظام غذائي مستدام ودعم وتنمية المجتمعات. فمن خلال العمل مع المنظمات غير هادفة للربح والخبراء في جميع أنحاء العالم، تستهدف المؤسسة مساعدة المجتمعات في الحصول على غذاء ومياه آمنة، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية. نحن نسعى جاهدين لترك أثر ايجابي في الأماكن التي نعيش ونعمل بها، وذلك بالتعاون مع أقراننا في الصناعة والمنظمات المحلية والدولية وموظفينا لإحداث تغيير واسع المدى في القضايا التي تهمنا وتهم العالم أجمع.

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