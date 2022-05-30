حققت الأعمال الإنشائية في مشروع "الضي" تقدماً ملحوظاً ليتم التسليم حسب الجدول الزمني المقرر في الربع الثالث من عام 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بلووم القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، اليوم عن استكمال أكثر من 50% من مشروع "الضي"، ويمثل المشروع المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، وهو عبارة عن مشروع سكني مميز يقع على كورنيش القرم الشرقي في أبوظبي.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2023، حيث يتكون من 181 وحدة تاون هاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف نوم إلى جانب مجموعة الفلل والتاون هاوس الموجودة في حدائق بلووم والتي تضم 457 وحدة، حيث إن الأعمال الإنشائية للمنازل حاليًا في مرحلة الاكتمال، كما اكتملت البنية التحتية في جميع أنحاء الموقع بنسبة 38٪.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: "يعكس التقدم الذي حققه مشروع "الضي" التزام بلووم في تحقيق أفضل النتائج بصفتها شركة رائدة في تطوير العقارات. ولقد أثبت الإقبال الإيجابي على مشروع حدائق بلووم وتقدم الأعمال في مشروع "الضي" على قدرتنا في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة وتقديم المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد مع أفضل معايير الجودة. ونتطلع إلى تسليم هذه المرحلة من المشروع والتي ستوفر لسكانها كافة المتطلبات المعيشية اللازمة."

وتتنوع تصاميم وحدات الفلل والتاون هاوس في المشروع حيث تتراوح أحجامها من 124 متراً مربعاً إلى 325 متراً مربعاً، وتبدأ الأسعار من 1.7 مليون درهم إماراتي. كما سيساهم المشروع بتوفير عوائد ربحية للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات.

وسيتمكن سكان "الضي" من التمتع بجميع المرافق التي يوفرها المشروع، والتي تشمل الأمن والحراسة على مدار الساعة، والحدائق، والنادي الخاص بسكان المجمع، وأحواض السباحة، ومنطقة لعب للأطفال، ومنافذ الأطعمة والمشروبات المتنوعة، وغرف مخصصة للصلاة، وصالات رياضية للرجال والنساء، بالإضافة إلى المتاجر والمؤسسات التعليمية مثل كلية برايتون أبوظبي وحضانة بلووم.

ويقع مشروع "الضي" على مقربة من أهم المعالم والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك منتزه القرم الوطني، وجزيرة ياس، ومتحف اللوفر، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة مصدر، ومدينة محمد بن زايد، والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي.

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