الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة سُكنى المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والمرخصة من هيئة السوق المالية ومقرها الرياض، وشركة بارتنرز فور جروث (بي إف جي)، وهي شركة عالمية متخصصة في توفير حلول ائتمانية مقابل الأصول للشركات التقنية سريعة النمو، عن إبرام شراكة استراتيجية بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي، وذلك بهدف تقديم التمويل و الدعم اللازم للشركات التقنية الواعدة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية و الشرق الأوسط.

وتشمل هذه الشراكة التسهيلات التمويلية في توفير رأس المال العامل، وتمويل العقود، والقروض لأجل، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات في مراحل النمو، وخاصةً في قطاعي الابتكار والتقنية.

ويضيف هذا التعاون خبرة دولية إلى المنطقة مع تعزيز استراتيجية سُكنى في توفير ائتمان مهيكل مرن ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال صفقات تمويلية مشتركة عبر صندوق سُكنى للتمويل المباشر، وهو الصندوق المفتوح الأول من نوعه في المملكة الذي يتيح الإقراض المرتبط بالإيرادات أو الأصول دون الحاجة إلى تنازل المؤسسين عن حصص الملكية، وتوفير السيولة التي لا تتاح عادة في أدوات الدين التقليدية لتوسيع الوصول إلى هياكل ائتمانية مبتكرة أمام رواد الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح سوكديف هانسرا، رئيس إدارة الأصول في سُكنى المالية: "تعكس هذه الشراكة مع بي إف جي التزام سُكنى المالية بتطبيق المعايير العالمية في الأسواق المحلية. وبفضل تعاوننا هذا، يمكننا مساندة رواد الأعمال من خلال تقديم تمويل مرن يتناسب مع طموحاتهم في النمو. أما على الصعيد الأشمل، فإن هذا التعاون سيمهد الطريق في أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط لحصول المزيد من المؤسسين على تسهيلات ائتمانية ذات طابع مؤسسي، دون التنازل عن أي حصة من ملكيتهم، مما يسرّع الابتكار ويؤدي إلى خلق قيمة مستدامة."

بدوره، قال آندرو كان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي بي إف جي: "نحن نفخر في بي إف جي بدعم الشركات سريعة النمو في الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمس الماضية، من خلال الشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين لتصميم حلول ائتمانية مخصصة تتوافق مع استراتيجياتهم. وقد كان نهجنا دائماً هو الاستماع للمؤسسين وفهم احتياجاتهم، ثم هيكلة التمويل بحيث يعزز النمو مع الحفاظ على الملكية والإدارة."

وأضافت أرمينيه باغوميان، المدير العام ورئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بي إف جي "تعزز شراكتنا مع سُكنى المالية هدفنا في تلبية احتياجات المؤسسين ومنحهم التمويل الذي يتماشى مع نماذج أعمالهم وطموحاتهم، من خلال توفير رأس مال في إطار مصمم خصيصاً لمراحل نموهم. ومن خلال الجمع بين خبرة بي إف جي في مجال الائتمان المنظم والحضور المحلي لسُكنى، فإنه يمكننا تقديم حلول تمويل مخصصة بالفعل لأكثر المؤسسين ابتكاراً في المنطقة."

نبذة عن سُكنى المالية

"سُكنى المالية" هي شركة مالية استثمارية سعودية مرخصة من هيئة السوق المالية ومقرها الرياض، وتقدم فرصًا منتقاة في مجالات رأس المال الجريء، والملكية الخاصة، والتمويل المباشر. ويُعد صندوق سُكنى للتمويل المباشر هو أول صندوق إقراض مباشر مفتوح المدة ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، وقد تم تصميمه لتوفير حلول التمويل المرن مع الاحتفاظ بحصص الملكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات في مراحل النمو.

نبذة عن بارتنرز فور جروث (بي إف جي)

"بارتنرز فور جروث" هي شركة عالمية متخصصة في توفير حلول ائتمانية للشركات سريعة النمو. على مدار أكثر من عشرين عاماً، قدمت "بي إف جي" تمويلات ائتمانية لدعم نمو الشركات التكنولوجية، والشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية (فنتك)، والرعاية الصحية، والشركات المعززة باستخدام التكنولوجيا لتسريع مسارها نحو الربحية أو لتمويل أصول محددة في مراحل النمو الحاسمة. ومنذ تأسيسها، عقدت "بي إف جي" شراكات مع أكثر من 250 شركة في أكثر من 15 دولة حول العالم.

