غالبية المشترين هم من المستخدمين النهائيين الذين ينتقلون مع عائلاتهم إلى أبوظبي لما تتمتع به من مستويات رفيعة للسلامة والأمن وفرص الأعمال

أبوظبي: سجلت شركة متروبوليتان كابيتال العقارية، الوكالة العقارية الرائدة التابعة لمجموعة متروبوليتان والتي تقدم خدمات متكاملة في أبوظبي، طلباً قوياً من مشترين دوليين على العقارات الجاهزة والعقارات على المخطط في أبوظبي. وقد شهدت الوكالة زيادة بنسبة 50٪ في عدد المشترين الدوليين خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، حيث اختار حوالي 90٪ من المشترين الانتقال إلى المدينة مع عائلاتهم للاستقرار فيها.

وينحدر هؤلاء المشترين الجدد بشكل رئيسي من أوروبا الغربية، وخاصة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا. وسجلت الوكالة أيضاً زيادة كبيرة في عدد المشترين القادمين من أستراليا وبلدان رابطة الدول المستقلة. وتعد جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الريم ومدينة خليفة وشاطئ الراحة من أهم المواقع التي يستهدفها المشترون الجدد، إذ تهيمن هذه المناطق على 80٪ من مبيعات الشركة.

ويعكس مشروع مجمع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة تجارية في أبوظبي من شركة الدار العقارية، والذي تم بيعه في غضون أيام معدودة على طرحه، مدى الجاذبية الهائلة التي تتمتع بها المدينة بالنسبة للمشترين الدوليين.

ووفقاً لبيانات دائرة البلديات والنقل، فقد سجل سوق العقارات في العاصمة الإماراتية 3,304 صفقة في الربع الأول من عام 2022، بلغت قيمتها الإجمالية 11.3 مليار درهم إماراتي.

وفي تعليقه على هذا النشاط المتزايد في السوق، قال يفغيني راتسكيفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان كابيتال العقارية: "امتازت أبوظبي تاريخياً بهيمنة المستثمرين المقيمين على الصفقات في سوق العقارات بأبوظبي، مع استحواذ المواطنين أو المقيمين في الإمارة على ما نسبته 80٪ من إجمالي المشتريات العقاراية. إلا أن الجاذبية المتزايدة لأبوظبي كمدينة آمنة ومناسبة جداً للعائلات، فضلاً عن المزايا الكبيرة التي توفرها للأعمال والاستثمار، ساعدت في جذب مشترين دوليين. وقد ساهم تطوير نظام الإقامة في الإمارات العربية المتحدة، والبيئة الاقتصادية الملائمة والسياسات الحكومية الداعمة لتأسيس الشركات والمشاريع، في تعزيز جاذبية أبوظبي بالنسبة لمطورين عقاريين محليين جدد، كما بدأنا نلمس اهتماماً أكبر بهذا السوق من قبل مطورين دوليين."

هذا وتمكنت المناطق الحرة في أبوظبي، مثل مدينة مصدر، ومدينة خليفة الصناعية، وسوق أبوظبي العالمي، وtwofour54، ومدينة أبوظبي الصناعية (أيكاد)، من فرض نفسها كوجهات جذابة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمال لها في العاصمة. وإلى جانب شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضاً شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان كابيتال العقارية

متروبوليتان كابيتال العقارية (MCRE) هي شركة عقارية رائدة تقدم خدمات متكاملة ومقرها في أبوظبي. وتقدم الشركة خدمات شاملة وحلولاً مخصصة تحت سقف واحد لسكان العاصمة ومواطني الدولة. وقد تم اعتماد الشركة من قبل أكبر المطورين في أبوظبي، وهي الوسيط الرسمي لمجموعة أبوظبي للتطوير: الدار.

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