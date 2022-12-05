· الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات التي تأسست في البحرين تزيد أنشتطها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع امتلاكها محفظة متنوعة في شركات عالية النمو

· الاستحواذ على شركة Marble Point الأميركية سيجعل انفستكورب ضمن أفضل 15 مديرًا عالميًا لالتزامات القروض المضمونة

المنامة (البحرين): تخطت الأصول المدارة من قبل انفستكورب 50 مليار دولار بعد نجاحها في إتمام صفقة كبرى في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإنجاز من جانب "انفستكورب" المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، التي تأسست في البحرين قبل 40 سنة، تدير تتويجاً لفترة من النمو السريع والتوسع العالمي والاستحواذات الجديدة لمحفظتها القائمة، بالتزامن مع امتلاكها استثمارات في أسواق عالية النمو مثل الشرق الأوسط وآسيا.

وسوف تتخطى أصول انفستكورب المدارة حاجز الـ 50 مليار دولار عند اتمامها الاستحواذ على شركة "ماربل بوينت لإدارة الائتمان" Marble Point Credit Management LLC (Marble Point)، وهي شركة رائدة في إدارة التزامات القروض المضمونة في الولايات المتحدة الأميركية. وحصل ذلك بموجب اتفاق سوف يتم الكشف عن تفاصيل شروطه لاحقاً.

تعليقاً على الصفقة، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي: "يُعتبر عرض انفستكورب للاستحواذ على ماربل بوينت علامة فارقة في رحلة نموّ الشركة المستمرة منذ 40 عامًا والمرتكزة على التنويع والتوسع الجغرافي وتعزيز النمو. ومع أكثر من 50 مليار دولار من الأصول المُدارة بعد اتمام عملية الاستحواذ، فإن انفستكورب مهيأة بشكل جيد للمرحلة التالية من النموّ والتطوّر. ونواصل التوسع في محفظتنا وتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوروبا".

وكانت انفستكورب قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدة صفقات في منطقة الخليج والشرق الأوسط - ففي شهر سبتمبر، قادت الشركة جولة ما قبل الاكتتاب العام الأولي بقيمة 100 مليون دولار في TruKKer، أكبر شبكة رقمية لخدمات الشحن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنبًا إلى جنب مع مستثمرين جدد وحاليين مثل مبادلة. واستحوذت في ثاني صفقاتها من صندوق ما قبل الاكتتاب العام، على حصة أغلبية في "نورنت"، إحدى الشركات الرائدة في السعودية بمجال خدمات الربط وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أعلنت انفستكورب أنها ستطلق صندوقًا عقاريًا مخصصًا يركز على المملكة العربية السعودية.

وتمتلك "ماربل بوينت" 7.83 مليار دولار من الأصول المُدارة وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول تركز حصريًا على إدارة قروض الرفع المالي المشتركة. يرأس "ماربل بوينت" توماس شاندل (الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات) ، وهو صاحب خبرة 38 عامًا في أسواق الائتمان ، وكوري جيس (مدير أسواق رأس المال والمتداول الرئيسي) ، الذي يتمتع بخبرة 27 عامًا. و"ماربل بوينت" هي إحدى الشركات التابعة لشركة "إيغل بوينت كريديت مانجمنت" Eagle Point Credit Management LLC.

وقال توماس شاندل، الذي سيرأس قسم التزامات القروض المضمونة في الولايات المتحدة والقروض المضمونة المشتركة لصالح انفستكورب، تعليقاً على الصفقة: "نحن متحمسون للانضمام إلى انفستكورب التي كانت أعمالها الائتمانية أحد المحركات الأساسية في توسعها العالمي المذهل والتي توفر منصة مثالية لتحقيق المرحلة التالية الواعدة من نمونا المستمر والتقدم بصفتنا مديراً ائتمانياً رائداً".

ومن المقرر عند إبرام الصفقة نهائياً، أن يتم دمج "ماربل بوينت" مع وحدة إدارة الإئتمان في انفستكورب، وهي منصة ائتمان عالمية بأصول مدارة تبلغ 14.6 مليار دولار وسجل يبلغ 18 عاماً من الاستثمار عبر أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم. وستدير المنصة المدمجة أكثر من 22 مليار دولار من أصول التزامات القروض المضمونة على مستوى العالم وتصنف ضمن أفضل 15 مديرًا عالميًا لالتزامات القروض المضمونة وضمن العشرة الأوائل في الولايات المتحدة.

ومن جهته، علّق ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب والمشرف على أعمال إدارة الائتمان في المجموعة، بقوله: "هذا وقت مهم بالنسبة لنا ونتطلع إلى انضمام توم وكوري وفريق ماربل بوينت كله إلينا في انفستكورب. وهذا الاستحواذ الاستراتيجي يؤكد التزامنا بالاستمرار في النمو والتوسع في منصة إدارة الائتمان الخاصة بانفستكورب، وبأن نكون مزودًا عالميًا رائدًا لعملائنا عبر مجموعة من المنتجات والحلول التي تركز على الائتمان".

ويشار إلى أن الصفقة، التي يُتوقع إنجازها في الربع الأول من عام 2023، تخضع للقواعد التنظيمية العرفية وشروط الإغلاق.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. حالياً، يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب أكثر من 50 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 480 موظفاً من 50 جنسية في مكاتبها.

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نبــذة عن "ماربل بوينت"

"ماربل بوينت" التي تملك ما قيمته 7.83 مليار دولار من الأصول المُدارة ، هي شركة متخصصة في إدارة الأصول تركز حصريًا على القروض. يرأس ماربل بوينت توماس شاندل (الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات) ، الذي يملك خبرة 38 عامًا في أسواق الائتمان ، وكوري جيس (مدير أسواق رأس

المال والمتداول الرئيسي) ، الذي يتمتع بخبرة 27 عامًا. "ماربل بوينت" هي المدير الخارجي لشركة "ماربل بوينت لون فايننانستغ المحدودة" Marble Point Loan Financing Limited، وإحدى الشركات التابعة لشركة "إيغل بوينت لإدارة الائتمان" Eagle Point Credit Management LLC.

نبــذة عن "إيغل بوينت"

"إيغل بوينت لإدارة الائتمان" هي شركة لإدارة الاستثمارات تركز على الاستثمار في التزامات القروض المضمونة ، ومحافظ الديون، والاستثمارات الائتمانية الأخرى. يقع مقرها في غرينتش بولاية كونيتيكت الأميركية. واعتبارًا من سبتمبر 2022 ، تدير "إيغل بوينت" أكثر من 7.3 مليار دولار من الأصول لعملاء مؤسسيين وأفراد على مستوى العالم. لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة www.eaglepointcredit.com والمتابعة على LinkedIn.

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