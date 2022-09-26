أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الواحة كابيتال" (ش.م.ع)، الشركة الاستثمارية الرائدة التي تتخذ من أبوظبـي مقراً لها (والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز WAHA))، عن تصنيف "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أحد أبرز الصناديق الاستثمارية للشركة، في المرتبة الـ 15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي نشر في إطار "تقرير الاستثمار العالمي". وبذلك، قفز ترتيب الصندوق سبع مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي، كما أنه صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف.

ومنذ إطلاقه في عام 2014؛ حقق "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عائداً تراكمياً بواقع 280.6% (كما في 31 أغسطس 2022)، أي ما يعادل عائداً سنوياً صافياً قدره 16.7%. وفي المقابل، حقق المؤشر المرجعي الذي يتبعه، "ستاندرد آند بورز" المركّب للأسواق العربية، عائداً تراكمياً بنسبة 75.6٪، أي ما يعادل عائداً سنوياً قدره 6.7٪. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد الكلي والتقلبات الحادة في أسواق رأس المال العالمية، يواصل الصندوق سجله الحافل بالتفوق المستمر على متوسط أداء القطاع، محققاً منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 12.61٪ مقارنة مع مؤشره المرجعي "ستاندرد آند بورز" المركب للأسواق العربية الذي حقق منذ بداية العام وحتى الآن عائداً بنسبة 7.2٪.

يتبع "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" نهجاً استثمارياً متنوعاً، ويستثمر أساساً في تسع بلدان، بدءاً من المغرب ووصولاً إلى سلطنة عمان. ويرتكز الأداء الثابت للصندوق على قدرات البحث العالية لشركة "الواحة كابيتال" والتي تجمع، أثناء إنشاء وإدارة المحفظة الاستثمارية للصندوق، بين تحليلات الاقتصاد الكلي وقراءة الظروف الاقتصادية العالمية السائدة مع التحليلات المفصلة لأساسيات الشركات التي تستثمر في أسهمها.

وفي هذه المناسبة، قال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في شركة "الواحة كابيتال"، ومدير المحفظة الرئيسي في "صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا": "شرفٌ كبيرٌ لنا أن يتم اختيار’صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‘ مجدداً في قائمة أفضل 50 صندوق تحوط على مستوى العالم. إن نجاح الصندوق في الارتقاء إلى المرتبة الـ 15 في القائمة لهو خير دليل على مهارة وتفاني فريقنا المتميز من خبراء الاستثمار. ولا يزال هو صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف، وهذا بحد ذاته مدعاة فخر لنا. ويعكس هذا التصنيف المرموق تركيزنا المستمر منذ عقد من الزمن على الاستثمار المستمر في منصتنا لإدارة الأصول في الأسواق الناشئة وتطويرها. ونهدي هذا الإنجاز المتميز لمستثمرينا الأوفياء ومختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالشركة في دولة الإمارات وخارجها".

ومن جهة أخرى، تدير الواحة كابيتال من خلال "وحدة الأسواق العامة" صندوقين آخرين هما "صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" و"صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت"، إذ يستثمر الأخير في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم.

ويأتي استبيان صناديق التحوط لهذا العام، الذي نشر في إطار "تقرير الاستثمار العالمي"، في إصداره السنوي التاسع عشر الذي يجريه بشكل مستقل المحلل المالي المخضرم المقيم في نيويورك، إريك أولفيلدر. ولكي يتم إدراج أي صندوق في قائمة أفضل 50 صندوق تحوط في العالم، فيجب أن لا تقل أصوله المدارة عن 300 مليون دولار أمريكي لضمان موثوقية البيانات. ويتمثل أحد المكونات الرئيسية لمنهجية التقييم القوية لتحديد ترتيب الصناديق، في معوقات الأداء المحددة لكل سنة من السنوات الأربع الماضية على مدى فترة عوائد الخمس سنوات السابقة، وذلك لتحديد صناديق العائد المطلق الأكثر اتساقا في أدائها والتي تأخذ في الاعتبار مخاطر الخسائر المحتملة نتيجة تراجعات الأسواق وتقلباتها. وهذا النهج في التصنيف يستبعد الصناديق التي تتسم بتقلبات أدائها الحادة من عام إلى آخر، وبالتالي فهو يعطي الأولوية للاستراتيجيات التي تحقق عوائد متفوقة على المدى البعيد بدلاً من الاستراتيجيات قصيرة الأجل التي تركز على اقتناص الفرص اللحظية.

واختيرت الواحة كابيتال مؤخراً ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، وذلك للعام الثاني على التوالي.

ويعتبر استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم، استبياناً مستقلاً. وتم إصدار النسخ السبعة عشرة السابقة بتكليف من "ذا فايننشال تايمز"، و"بارونز"، و"ذا وول ستريت جورنال"، و"سولت" (SALT). وتشمل صناديق التحوط الأخرى التي شملها الاستبيان صندوق "تايجر جلوبال انفستمنتس" (نيويورك)، و"إليمنت كابيتال" (نيويورك)، و"سيتاديل ويلنغتون" (شيكاغو)، و"دي. إي. شاو المركّب" (نيويورك).

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