دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "إنجل آند فولكرز"، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم، عن إتمام صفقة بيع استثنائية لعقار فاخر شهد تصوير مشاهد الفيلم الأمريكي الساخر "Mountainhead" من إنتاج شبكة HBO وبطولة النجم ستيف كاريل، وذلك بقيمة تجاوزت 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 43.2 مليون يورو)، لتسجل الصفقة رقماً قياسياً كأغلى عملية بيع عقار على الإطلاق في ولاية يوتا الأمريكية.

يقع العقار على قمة جبل في منطقة دير فالي بالقرب من مدينة بارك سيتي بولاية يوتا، وهو من تصميم المعماري الشهير مايكل أبوال من مدينة سولت ليك والمعروف بأسلوب التصميم المميز "Mountain Modern". ويمتد العقار على مساحة 21.5 ألف قدم مربعة (حوالي 2000 متر مربع) وهو مؤلف من سبعة طوابق، ويتميز بتصميم عصري بسيط وأنيق يجمع بين الخشب والرخام والزجاج.

وتضمّ الطوابق العلوية سبع غرف نوم واسعة و16 من غرف الاستحمام، إلى جانب مجموعة من المطابخ وغرف المعيشة والطعام، فيما تتضمن الطوابق السفلية مرافق متنوعة، من بينها ملعب كرة سلة داخلي بالحجم الكامل وصالة بولينغ خاصة وجدار تسلق داخلي وجهاز محاكاة لعبة الجولف بأرضية تفاعلية، بالإضافة إلى قبو مخصص لحفظ المشروبات الفاخرة مع ركن مشروبات أنيق وقاعة سينما منزلية وساونا ومنطقة استرخاء.

وتكتمل روعة التصميم بالمساحات الخارجية التي تبلغ 5000 قدم مربعة (حوالي 465 متراً مربعاً)، حيث تمتلك الشرفة إطلالات بانورامية خلابة على الوادي الأخضر، وتضمّ حوض سباحة متماهٍ مع الأفق وحوض استحمام ساخن، في حين تتضمن أبرز مزايا العقار الفريدة وجود تلفريك خاص يوفر وصولاً مباشراً إلى منتجع التزلج المجاور.

وقال بول بنسون، الشريك المعتمد في "إنجل آند فولكرز بارك سيتي": "يجمع العقار الفريد بين الموقع الاستثنائي والمرافق الفاخرة والخصوصية المطلقة. ونادراً ما تُعرض عقارات بهذا المستوى في السوق."

وأضاف بنسون: "لقد ابتكر صاحب العقار، دوغ بيرغيرون، وهو مستشار أول في شركة استثمار كبرى مقرها شيكاغو، تحفة معمارية بكل المقاييس، فقد لعبت رؤيته الجريئة وسعيه المستمر للتميّز دوراً أساسياً في تصميم منزل استثنائي تحوّل إلى معلم سينمائي بحد ذاته."

ونجحت شركة "إنجل آند فولكرز" في بيع العقار الفاخر الذي تبلغ مساحته نحو 2,000 متر مربع (ما يعادل 21.5 ألف قدم مربعة) مقابل أكثر من 50 مليون دولار أمريكي (حوالي 43.2 مليون يورو).

عن فيلم "Mountainhead"

فيلم "Mountainhead" هو عمل درامي ساخر من إنتاج HBO لعام 2025، ومن كتابة وإنتاج جيسي أرمسترونغ، الحائز على جائزة إيمي وصاحب سلسلة "Succession" الشهيرة. يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم ستيف كاريل وجيسون شوارتزمن وكوري مايكل سميث ورامي يوسف، وتدور أحداثه حول أربعة مليارديرات في قطاع التكنولوجيا ينسحبون إلى قصر جبلي منعزل لقضاء عطلة نهاية أسبوع، في الوقت الذي يشهد فيه العالم الخارجي حالة من الفوضى بسبب إطلاق أداة ذكاء اصطناعي متطورة. وباستثناء مشاهد الافتتاح، تم تصوير كامل الفيلم داخل منتجع التزلج الزجاجي المذهل الذي تبلغ مساحته 21.5 ألف قدم مربعة.

حول إنجل آند فولكرز:

تعدّ إنجل آند فولكرز واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات المتخصصة في وساطة العقارات السكنية والتجارية واليخوت والطائرات الفاخرة، حيث وضعت الشركة، منذ تأسيسها عام 1977، رغبات واحتياجات عملائها من الأفراد والمؤسسات في صدارة أولوياتها، مما أثمر عن تطوير مجموعة واسعة من الخدمات الشاملة في مجال العقارات. وتضمّ إنجل آند فولكرز أكثر من 16,700 موظف مختص في إنجاز عمليات البيع والإيجار وتقديم الخدمات الاستشارية لفرص الاستثمار المختلفة في قطاع العقارات. وتدير الشركة عملياتها حالياً في أكثر من 35 دولة ضمن خمس قارات. وتعدّ برامج التدريب المكثفة التي تقدمها أكاديمية إنجل آند فولكرز العقارية والقائمة الواسعة من الخدمات عالية الجودة والمنظمة بعناية التي توفرها الشركة من العوامل الرئيسية التي تسهم في دعم نجاحها. كما تحرص إنجل آند فولكرز على تطوير أدوات رقمية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات بشكلٍ مستمر، بهدف مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من كفاءة الخدمات، حيث تضع الشركة من خلال ذلك معايير جديدة للحلول الرقمية في وساطة العقارات. www.engelvoelkers.com

حول إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط:

تأسست إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط في عام 2014، وتتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لمكاتبها، التي تضم أكثر من 200 وكيلاً من الخبراء المتخصصين في العقارات السكنية والتجارية الفاخرة. كما أطلقت الشركة مؤخراً كياناً خاصاً بالعقارات التجارية تحت اسم إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط للعقارات التجارية، والذي يتيح للعملاء الاستفادة من الفرص الاستثنائية الناشئة في سوق العقارات التجارية في دبي، بدءاً من المساحات المكتبية ووصولاً إلى المجمعات الصناعية وغيرها من الخيارات الجذابة. وتضم الشركة أيضاً مكتب إدارة الثروات الخاصة الذي يركز على العملاء من أصحاب الملاءات المالية العالية، ويتيح لهم الوصول إلى العقارات الفاخرة في مختلف أنحاء العالم، مما يجعل إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط وجهة متكاملة لبيع العقارات وشرائها وتأجيرها وتحقيق الطموحات العقارية في المنطقة. www.engelvoelkers.com/ae/en

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