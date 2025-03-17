للعام الثاني " كونتكت " تؤكد ريادتها بفوزها بمكان في قائمة " فوربس الشرق الأوسط " كأقوي شركة تكنولوجيا مالية لعام 2025

القاهرة، إختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط شركة " كونتكت المالية القابضة "، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويعكس هذا الإختيار تميز شركات المجموعة بريادة قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تقديم حلول مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم التحول الرقمي في مصر والمنطقة.

وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أنها تواصل تعزيز مكانتها في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تبني نهج متكامل لتطوير حلولها الرقمية، بما يضمن تجربة سلسة وآمنة لعملائها من الأفراد والشركات، ومن خلال تطبيقها الرائد "كونتكت ناو"، تقدم الشركة خدمات تمويلية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الموافقة الفورية على الطلبات وتقييم العملاء ائتمانيًا بدقة وسرعة، وقد أسهمت هذه التقنيات في تحقيق نمو سنوي بنسبة 38% في إجمالي قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيق خلال عام 2024 المنصرم ، الأمر الذي يعكس الإقبال المتزايد من العملاء على الحلول الرقمية التي تقدمها كونتكت.

وأضاف البيان أنه في إطار الإلتزام بالابتكار المستمر، أطلقت " كونتكت " مؤخرًا نظام "مايسترو" الجديد عبر تطبيقها "كونتكت ناو"، والذي يُعد نقلة نوعية في مفهوم التقسيط، حيث يوفر النظام لوحة تحكم رقمية متكاملة تتيح للعملاء تصميم خطط السداد الخاصة بهم بالكامل، بما في ذلك اختيار مدة السداد، وتحديد المصاريف الإدارية التي تناسب احتياجاتهم، وحتى ضبط نسبة الفائدة لتصل إلى 0% عبر تعديل المصاريف الإدارية .

وتابع البيان : أن منصة "كونتكت كارز دوت كوم"، التي تعد أول منصة متخصصة في سوق السيارات المصري، تواصل نمواً ملحوظاً ، حيث ارتفع إجمالي عدد المستخدمين الشهري إلى 1.2 مليون مستخدم خلال عام 2024، كما شهدت المنصة إطلاق منتج " أطلبها "، الذي يتيح للعملاء شراء السيارات التي يرغبون بها بأفضل سعر وفي أقل وقت ممكن، مما يعزز مكانتها كوجهة أولى للباحثين عن السيارات في مصر.

وأشار البيان إلي تطوير الحلول المالية الرقمية، حيث أسست " كونتكت المالية القابضة " ذراع المدفوعات الإلكترونية "Contact Pay" التي تعمل تحت مظلتها وهي رائدة في تقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة،وتعد "Contact Pay" خطوة استراتيجية تعكس التزام " كونتكت " بتعزيز تجربة العملاء من خلال عقد شراكات إستراتيجية، الأمر الذي يؤكد سعيها الدائم لتقديم أحدث الابتكارات في مجال الخدمات المالية الرقمية .

كما كشف البيان أن " كونتكت "، تواصل تعزيز ريادتها في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تطوير أدوات رقمية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقديم حلول أكثر كفاءة وسلاسة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء والوصول إلى شرائح أوسع.

وتعليقًا على تصنيف "فوربس"، صرّح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: " نحن فخورون بالحفاظ على مكانتنا ضمن أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز يعكس نجاح إستراتيجيتنا في الابتكار الرقمي. “

وأضاف زعتر: "في كونتكت، لا نعتبر التحول الرقمي مجرد نجاح، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا لمستقبل الخدمات المالية، ونواصل تطوير حلول مالية رقمية متقدمة تعزز الشمول المالي، وتدعم التحول الرقمي، وتوفر لعملائنا تجربة سلسة وفعالة ترتقي بتوقعاتهم، وتعزز ثقتهم بقدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنامية."

وإختتم البيان أن هذا الإنجاز ليس الأول لـ " كونتكت " ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط، حيث تم تصنيف الشركة لثلاثة أعوام متتالية ضمن أقوى 50 شركة مدرجة في البورصة المصرية، كما تم تكريمها كأحد قادة الاستدامة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار سعيد زعتر، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعامين متتاليين.

-انتهى-

#بياناتشركات