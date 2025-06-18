القاهرة: اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، الشركة الشرقية إيسترن كومباني بقائمة أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025، وحلت في المركز الـ16 بالقائمة متصدرة شركات الأغذية والمشروبات والتبغ، لتعزز الشركة تواجدها ضمن كبرى الشركات الوطنية والشرق الأوسط، وذلك لدورها الفعال في المساهمة بنمو الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات ضخمة سنويًا.

وركزت مجلة فوربس، على التطور الملحوظ في الأداء المالي للشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال عام 2025 مما انعكس على نمو القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 2 مليار دولار، وتضاعف المبيعات من 375 مليون دولار إلى 401 مليون دولار، وكذلك الأرباح من 160 مليون دولار إلى 180 مليون دولار، وزيادة الأصول من 549 مليون دولار إلى 644 مليون دولار.

وسلطت مجلة فوربس الشرق الأوسط، على نجاح الشركة الشرقية إيسترن كومباني- الشركة المحلية الوحيدة المصنعة للسجائر في مصر التي نجحت في مضاعفة إنتاجها المحلي من السجائر إلى 43.2 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2023/2024.وتعد شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية أكبر مساهم في الشركة بحصة تبلغ 30% حتى مارس 2025.

ووفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط، حققت الشركات المصرية، طفرة في أدائها خلال العام الماضي، فارتفع مجموع أصول أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025 بنسبة 33% ليسجل 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر 2024 بما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما ارتفع إجمالي مبيعات الـ50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار، وكذلك بلغت قيمتها السوقية المجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025 مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي بنسبة نمو 19.6%.

يذكر أن فريق البحوث لمجلة فوربس الشرق الأوسط، جمع المعلومات والبيانات المالية من البورصة المصرية، وصنفت الشركات وفقًا للمعايير الآتية بأوزان نسبية متساوية (المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي حسبت بناءً على اغلاقات السوق في 25 أبريل 2025، وحصلت الشركات التي تساوت في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، لكن استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024، وحتى 25 أبريل 2025، واعتمدت أسعار صرف العملات الأجنبية في 25 أبريل 2025.

نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2025 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.

-انتهى-

#بياناتشركات