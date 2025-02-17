أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت شركة "برتڤيل للتطوير العقاري" عن تحقيق تقدم هام في تطوير مشروعها الرائد " ڤيل11" (Ville 11) في مدينة مصدر، حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال إلى 50% حتى الآن، وفقًا لبيانات منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وأكدت «برتڤيل» أن تقدم الأعمال الإنشائية في المشروع، الذي تم إطلاقه في يناير 2024، يعزز من ثقة المشترين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري في أبوظبي.

كما يؤكد هذا التقدم السريع في الأعمال الإنشائية، القدرات القوية للشركة في تنفيذ أعمال البناء، فضلا عن الملاءة المالية المستقرة للشركة، ما يعزز من فرص اكتمال المشروع قبل الموعد المحدد.

وكانت «برتڤيل» قد حددت تسليم المشروع بحلول الربع الثالث من العام 2027، فيما يتوقع إنجاز وتسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام 2026، في ظل تسارع وتيرة تنفيذ المشروع بمعدلات استثنائية.

وأكدت «برتڤيل» أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد خلال الفترة الحالية نموا ملحوظا وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب لاسيما من المستثمرين الأجانب، حيث تعد الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع سكنية عالية الجودة، وهو ما يعزز من خطط «برتڤيل» لمواصلة تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين.

وأكدت «برتڤيل» اهتمامها باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية وحرصها على تطوير مشاريع عقارية متميزة في مواقع استراتيجية بأبوظبي، تأكيدًا لالتزامها بتقديم تجارب سكنية راقية تلبي تطلعات المستثمرين.

وعلي صعيد متصل، أشارت «برتڤيل» إلى تقدم أعمال البناء في كافة مشاريعها الجاري تنفيذها بأبوظبي، والتي تشمل " ڤيل 12" في مدينة مصدر، ومشروع "باب القصر ريزيدانس 25"، و"باب القصر ريزيدانس 31"، في ياس باي بجزيرة ياس، بالإضافة إلى مشروع "باب القصر ريزورت ريزيدنس 18و19" في مدينة مصدر، حيث يجري العمل في كافة المشاريع بكفاءة عالية، عبر تجهيز مواقع المشاريع، وتنفيذ أعمال الأساسات، وعمليات الحفر.

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