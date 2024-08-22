الرياض : نظمت شركة نجم لخدمات التأمين ملتقى "شراكات متكاملة" الذي أقيم اليوم في فندق جي دبليو ماريوت الرياض وشارك فيه ممثلون عن هيئة التأمين والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعدد كبير من قيادات شركات التأمين وكبرى وكالات السيارات في المملكة بالإضافة إلى ملاك مراكز وورش الإصلاح المصنفة من مختلف المناطق و كبار المسؤولين في شركة نجم.

وقد شهد الملتقى تكريم 150 من وكالات السيارات وملاك الورش ومراكز الإصلاح المصنفة والمعتمدة لمنظومة "أسهل" التي أطلقتها شركة نجم مؤخراً لتقديم خدمات إصلاح المركبات المتضررة من الحوادث المرورية وفق أحدث المواصفات وأعلى معايير الجودة، حيث تأتي هذه المنظومة في إطار الجهود التي تبذلها نجم للتوسع في أعمالها من معاينة الحوادث إلى إصلاح المركبات المتضررة من الحوداث، وكذلك تحسين تجربة العملاء لإجراءات ما بعد الحادث وتعزيز معايير السلامة المرورية.

وفي إطار فعاليات الملتقى، قامت شركة نجم بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون مع شركة الوعلان للتجارة، وشركة الجبر التجارية، وشركه عبدالله هاشم المحدودة، والتوكيلات العالمية للسيارات، وشركة محمد يوسف ناغي- هيونداي، وذلك للانضمام إلى قائمة مقدمي خدمات الإصلاح ضمن منظومة "أسهل".

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أعرب المدير التنفيذي للإشراف في هيئة التأمين الأستاذ أحمد القصير عن سروره بالشراكة بين قطاع التأمين وقطاع خدمات إصلاح المركبات، مشيراً إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تقودها شركة نجم برعاية ودعم هيئة التأمين، تعتبر استثماًرا استراتيجًيا في مستقبل التأمين في المملكة، حيث تضع معاييراً جديدة للسلامة المرورية، بحيث تقلل المخاطر على الطرق السعودية، وتحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية من خلال حصولهم على منظومة إصلاح متكاملة لمركباتهم وفق أعلى معايير الجودة. وقد وجه القصير الشكر لكل من شارك في صناعة هذا الحدث وساهم في إحداث هذا التغيير الايجابي، مؤكداً تطلعه إلى رؤية ثمار هذه المنظومة خلال الفترة القادمة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة نجم الأستاذ/ محمد بن يحى الشهري في كلمته أمام ملتقى"شراكات متكاملة" أن منظومة "أسهل" التي أطلقتها شركة نجم مؤخراً، تجسد توسع نجم من مرحلة معاينة الحوادث إلى مرحلة تقديم الدعم لما بعد الحادث، كما أنها تُعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لعملاء التأمين وأصحاب المركبات، لافتاً الانتباه إلى أن القيمة الأساسية لهذه المنظومة تتمحور حول تقديم خدمات متكاملة وبشكل ميسر ومضمون ومجاني بالكامل لملاك المركبات المتضررة. وأوضح أن هذه القيمة تمتد لتشمل المستفيدين من ملاك المركبات المتضررة من الحوادث المرورية، وكذلك الشركاء من مراكز الإصلاح بل وتنعكس أهميتها على المجتمع ككل.

وأضاف الشهري: ترتكز منظومة أسهل على ثلاث ركائز أساسية هي تمكين شركائنا من شركات التأمين وورش إصلاح المركبات من تقديم الخدمة بشكل كامل، ورفع مستوى جودة إصلاح المركبات مما ينعكس على سلامة الطرقات وسلامة مرتادي الطرق، بالإضافة إلى تسخير إمكانيات وقدرات شركة نجم التقنية لتذليل كافة الصعوبات سواءً للعملاء أو الشركاء.

وقد أعرب الشهري عن تقديره لشركاء منظومة "أسهل" وامتنانه لثقتهم في شركة نجم وتعاونهم لتحويل هذه المنظومة من فكرة إلى واقع يحقق التمكين لقطاع التأمين ويقدم حلولاً مبتكرة تساهم في تحسين تجربة العملاء ورفع معدلات السلامة على الطرق وزيادة كفاءة التعويض التأميني، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية وجذب الاستثمار لقطاع صيانة المركبات فضلاً عن تعزيز الجهود لمكافحة الاحتيال التأميني.

يذكر أن منظومة "أسهل" حققت منذ إطلاقها نجاحاً مميزاً يؤكد نجاح تكامل شركائها، وأهميتها والقيمة المضافة التي تقدمها لجميع الأطراف، سواء ملاك المركبات أو شركات التأمين أو مراكز الإصلاح.

وتعد شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40 ‎ مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة يشكل 98% من إجمالي القوى العاملة في الشركة.

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