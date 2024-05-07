الشركة العالمية القابضة تحقق نمواً استثنائياً في الأرباح، وتطلق برنامجاً ضخماً لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي

الشركة العالمية القابضة تحقق نمواً أستثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 87.6%، ليصل إلى 8 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2024 .

نتائج الربع الأول مدفوعة بالأداء القوي عبر القطاعات الرئيسية والتوحيد الاستراتيجي للأصول الرئيسية ضمن إطار مجموعة الشركة العالمية القابضة.

ارتفع إجمالي أصول الشركة العالمية القابضة بنسبة 28.1% خلال الربع الأول من عام 2024 (مقابل الربع الرابع من عام 2023) ليصل الى 338.4 مليار درهم إماراتي

يوافق مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ 6 مايو 2024: أعلنت الشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، المجموعة العالمية ذات الأنشطة المتنوعة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تحقيق نمو بنسبة 87.6% خلال الربع الأول من عام 2024 مع صافي أرباح بقيمة 8.0 مليار درهم إماراتي (مقارنة بمبلغ 4.3 درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2023)، مما يظهر نموًا كبيرًا والتزامًا راسخًا بتعزيز قيمة المساهمين.

ويُعزى هذا النمو والذي جاء مدفوعاً بالأداء القوي في القطاعات الأساسية للشركة العالمية القابضة (العقارات والإنشاءات، والتكنولوجيا، والأعمال البحرية والتجريف، والأغذية، وغيرها من الخدمات الاخرى)، مما أدى إلى تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 22.5% لتصل إلى 19.3 مليار درهم إماراتي، مقارنة بالايرادات والتي بلغت قيمتها 15.7 درهم إماراتي مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023.

وقد أدى الدمج الاستراتيجي لأصول شركة مدن القابضة ش.م.خ (كيو القابضة سابقاً) مع مدن العقارية، وأدنيك، وميزة للاستثمارات وغيرها من الكيانات في فبراير 2024 إلى تعزيز قطاع العقارات بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الأعمال البحرية والتجريف زخمًا إيجابيًا مستمرًا من شركة الجرافات البحرية الوطنية، مما أدى إلى تواصل واستمرار النجاح الذي تحقق في السنة المالية 2023.

أدى الأداء القوي للشركة العالمية القابضة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى تحقيق هامش ربح بعد الضريبة بنسبة 41.6% وعائد على السهم قدره 2.17 درهم إماراتي.

أفاد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة قائلًا: "تؤكد الإيرادات القياسية لهذا الربع على مرونتنا المستمرة وتركيزنا الاستراتيجي على تحقيق التقدم والتطور من خلال عمليات الاستحواذ المدروسة جيداً برؤية ثاقبة التي تعزز التآزر التشغيلي وتعزز مكانتنا بصفتنا شركة رائدة عالميًا في الصناعة".

اتخذت المجموعة خطوة مهمة نحو تحقيق خططها للنمو والاستدامة طويلة المدى خلال الربع الأول من عام 2024 مع الإعلان عن تأسيس "شركة قابضة من الجيل القادم" (شركة توو بوينت زيرو). وتهدف إلى التركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، وإدارة المعادن والموارد، والتكنولوجيا التحويلية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن النظم البيئية الرقمية والعملات المشفرة.

وأضاف شعيب قائلًا: "مع إدخال كيان رئيسي جديد، نحن متفائلون بشأن المستقبل مع استمرارنا وتواصلنا في تنويع محفظتنا الاستثمارية واختراق أسواق ومناطق جديدة، بهدف تعظيم تأثيرنا. إن تفانينا في تحقيق الاستدامة والبقاء في طليعة الابتكار والتكنولوجيا يضعنا في موقع جيد للتغلب على تحديات المشهد الاقتصادي الديناميكي والمتطور".

مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة يؤيد خطة إعادة شراء الأسهم

خلال اجتماع مجلس الإدارة للربع الأول، اتخذت المجموعة قراراً استثنائيا بالموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي. وتهدف هذه المبادرة، المقرر تنفيذها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد، إلى إلغاء الأسهم التي تم شراؤها مع الالتزام بضوابط التداول المنصوص عليها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تخضع لقرارات مجلس الإدارة.

يعود السبب وراء هذا القرار إلى الوضع المالي القوي للمجموعة، والذي يتميز بتدفق نقدي كبير وميزانية عمومية قوية. سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بعد موافقة الجمعية العمومية والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، بما في ذلك تلك الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويهدف برنامج إعادة شراء الأسهم إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال زيادة ربحية السهم.

أبرز أعمال مجموعة الشركة العالمية القابضة:

الاستحواذ على حصة بنسبة 87% من حقوق الملكية في مجموعة توو بوينت زيرو ذ. م. م (والمُشار إليها باسم "توو بوينت زيرو").

شركة مدن القابضة (كيو القابضة ش.م.خ سابقا) بالاندماج مع شركة مدن العقارية ش.م.ع (والمُشار إليها باسم "مدن")، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (والمُشار إليها باسم "أدنيك")، وشركة ميزا للاستثمارات ذ.م.م (والمُشار إليها باسم "ميزة") وغيرها من الأصول العقارية الأخرى، بمقابل قدره 9,491,481 ألف سهم تم إصداره حديثاً.

استحوذت شركة دلتا للتعدين المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة الموارد العالمية القابضة، على حصة قدرها 51 ٪ في شركة موباني لمناجم النحاس نظير مبلغ وقدره 2,277.0 مليون درهم إماراتي.

تعتبر الشركة العالمية القابضة رائدة في مجال حوكمة الشركات من خلال دمج رؤى آيدن في مجال الذكاء الاصطناعي بصفته مراقبًا لمجلس الإدارة في عملية صنع القرار الاستراتيجي.

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