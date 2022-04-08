تبرعات الشركات وقطاعات الأعمال مستمرة لدعم المبادرة التي تغيث الأقل حظاً

د. عبد القادر سنكري: مبادرة المليار وجبة تتوج قيم العطاء في دولة الإمارات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على استدامة العمل الإنساني

"مجموعة عبد القادر سنكري وأبناؤه" تساعد بمساهمتها في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في 50 دولة تشملها "المليار وجبة"

قنوات التبرع لمبادرة المليار وجبة هي موقعها الإلكتروني وحسابها المصرفي والرسائل النصية ومركز الاتصال التابع لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة عبد القادر سنكري وأبناؤه تبرعها بمبلغ خمسة ملايين درهم لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين وخاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم.

وتدعم مساهمة مجموعة عبد القادر سنكري وأبناؤه جهود مبادرة المليار وجبة التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتسعى إلى تحفيز حراك مجتمعي شامل لتقديم يد العون والمساعدة لمن يعانون الجوع، وتوفير شبكة أمان غذائي للأقل حظاً ممن هم في أمس الحاجة للمساندة لإيجاد قوت يومهم، فيما يعاني 800 مليون إنسان في عالم اليوم شكلاً من أشكال الجوع أو سوء التغذية.

وللوصول إلى المستفيدين من المبادرة من الأفراد والأسر المتعففة دون استثناء أو تأخير، تتعاون "المليار وجبة" مع برنامج الأغذية العالمي، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني في الدول التي تشملها المبادرة، لضمان كفاءة التنظيم وسرعة عمليات التوزيع.

جهد خيري جبار

وقال الدكتور عبدالقادر سنكري، مؤسس المجموعة: "مبادرة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تتوج قيم العطاء في دولة الإمارات وحرص صاحب السمو على استدامة العمل الإنساني. وفيما تنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مبادرة "المليار وجبة" استكمالاً لحملة "100 مليون وجبة" وقبلها حملة "10 ملايين وجبة" يسعدنا أن نساهم من جديد في دعم

هذا الجهد الخيري الجبّار الذي يحشد مساهمات المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال لقضية إنسانية نبيلة وملحّة هي التصدي لتحدي الجوع."

آليات معتمدة للتبرعات

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" داخل الدولة. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

مجموعة سنكري

ويمتلك عبد القادر سنكري مع أبنائه "مجموعة سنكري للأزياء والاستثمار" التي أسسها في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1983، وأنشأت لها العديد من الفروع في كل دول الخليج العربي ومصر والصين وبعض الدول الأوروبية، وتعتبر دبي المقر الرئيسي للعديد من أنشطتها الأخرى التي تتضمن ملكية العلامات التجارية والاستثمارات العقارية والمالية.

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