إيمان بوشليبي: المكتبة بيت الباحثين ومعلوماتها تمثل الملاذ الذي يرتكز عليه كل جهد علمي جاد

الشارقة، أطلقت مكتبات الشارقة العامة، بالتعاون مع جامعات الشارقة وكلباء وخورفكان، مشروع "حاضنة البحث العلمي"، وذلك بالتزامن مع انطلاق النسخة السابعة من معرض التخصصات الجامعي، بهدف تمكين طلاب المرحلة الثانوية (الصفوف 10–12) من اكتساب مهارات البحث العلمي بأسلوب تفاعلي متكامل داخل بيئة المكتبة. ويشارك في المشروع ما بين 20 إلى 30 طالباً في كل مجموعة، عبر برنامج تدريبي يمتد خمسة أسابيع، ويستمر حتى 5 أكتوبر 2025 في مكتبات كلباء ووادي الحلو وخورفكان ودبا الحصن.

ويركز المشروع على تنمية وعي الطلاب بمفهوم البحث العلمي وأخلاقياته، وتعليمهم مهارات البحث الذكي باستخدام المنطق البوليني وقواعد البيانات الأكاديمية، إلى جانب تطوير قدراتهم على كتابة التقارير والإشارة إلى المصادر بشكل أكاديمي، والتدريب على العرض والتقديم أمام الجمهور، كما يوفر المشروع بيئة تعليمية تعزز قيمة البحث الذاتي والتعلم المستقل.

وفي تعليق لها، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة في هيئة الشارقة للكتاب: "تنظم مكتبات الشارقة العامة هذا المشروع انطلاقاً من إيمانها العميق بالصلة الوثيقة بين البحث العلمي والمكتبات، فالمكتبة هي بيت الباحثين، ورفوفها وقواعد بياناتها تمثل الملاذ الذي يرتكز عليه كل جهد علمي جاد، ومن خلال مشروع 'حاضنة البحث العلمي' نفتح أمام طلاب المدارس الثانوية فرصة مبكرة للتعرف على هذه البيئة، والتدرب على أدوات البحث الأكاديمي في مكانه الطبيعي، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويؤهلهم للمستقبل الجامعي والمهني بثبات".

ويشارك في تدريب الطلبة نخبة من الأكاديميين من جامعات الشارقة، حيث يتولى من جامعة كلباء كل من د. عقبة كزار، د. محمد مرسي، د. فيرا، ود. نور داوود. إلى جانب د. مروة اليماحي، ود. مريم اللوغاني، من وزارة التربية والتعليم، فيما يشارك من جامعة الشارقة وجامعة خورفكان د. خالد الدقاني القائم بأعمال عميد الكلية، ود. نجوى إبراهيم زعير أستاذ مشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب د. فاتن الحاج أستاذ مساعد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب الآلي.

اكتشاف البحث العلمي

وتشهد مكتبة كلباء العامة ومكتبة خورفكان العامة على مدى خمسة أسابيع متتالية برنامجاً تدريبياً متدرجاً، حيث انطلقت أولى الورش بعنوان اكتشاف البحث العلمي، وتركزت على تعريف الطلاب بمفاهيم البحث وخصائصه، والتمييز بين المعلومات العلمية والشعبية، إلى جانب تدريبهم على صياغة سؤال بحثي ذكي.

كما أقيمت ورشة البحث الذكي، التي أتاحت للطلاب التعرف إلى المنطق البوليني (And–Or–Not)، واستخدام قواعد البيانات الأكاديمية، وتعلم طرق تصنيف المصادر الموثوقة بما يعزز مهاراتهم في جمع المعلومات الدقيقة.

المنهجيات والأخلاقيات

وفي ورشة أخرى بعنوان المنهجيات والأخلاقيات؛ تعرف المشاركون على أنواع البحث (الكيفي والكمي والتجريبي)، وصمموا خطة بحث أولية، مع التركيز على المبادئ الأخلاقية التي تحكم عمل الباحث. وتتواصل الأنشطة يوم الأحد 28 سبتمبر، بورشة الكتابة والاستشهاد، التي تركز على هيكلة تقرير البحث، وتطبيق أنماط الاستشهاد باستخدام أدوات (API)، إلى جانب التدريب على مهارات العرض وتقديم النتائج.

مشاريع بحثية مصغرة

ويُختتم البرنامج بمسابقة البحث المصغر، حيث يعرض الطلاب مشاريعهم النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة. وتقام فعاليات التقييم يومي 29 و30 سبتمبر في مكتبة كلباء، بينما تحتضن مكتبة خورفكان الجولة الختامية للمسابقة يوم 5 أكتوبر 2025، مع توزيع شهادات مشاركة وجوائز على الفائزين.