دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل المطور العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS) ومقره دبي مؤخراً على تمويل جديد عقب التزام بقيمة 5 مليارات درهم من صندوق استثماري سنغافوري رائد، مما يعزز الشراكة المستمرة بين المطور والصندوق.

تعد هذه الاستثمارات واستمرار تدفق رأس المال العالمي إلى دبي أمراً حيوياً للحفاظ على السيولة السوقية. على الرغم من تغير الظروف الجيوسياسية والاقتصادية، يظهر الاستثمار المستمر من سنغافورة الثقة الدولية القوية في استقرار دبي ونموها طويل الأمد وموقعها كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

سيدعم رأس المال الجديد التوسع المستمر لمحفظة "إيه إم آي إس" المتنامية، بما في ذلك المشروع السكني المنتظر في ميدان من تصميم جاكوب وشركاه (Jacob & Co). يعزز هذا التمويل محفظة المطور من المشاريع السكنية الفاخرة مع الاستجابة للطلب المستمر من المشترين الإقليميين والدوليين.

وفي هذا السياق، قال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه إم آي إس": "الحصول على هذا التمويل هو خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا. في وقت تمر فيه الأسواق العالمية بحالة من عدم اليقين، يبرز تدفق رأس المال المستمر إلى دبي صمود المدينة ومكانتها الراسخة كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار ثقة في العالم. سيسمح لنا هذا الاستثمار بتوسيع محفظتنا والاستمرار في تقديم مشاريع سكنية استثنائية، مع الالتزام بجداول التسليم الزمنية لدينا."

مع تلقي هذه الدفعة، ستواصل "إيه إم آي إس" تنفيذ خارطة الطريق الاستثمارية الاستراتيجية لديها، مع توقع المزيد من التدفقات الرأسمالية تماشياً مع نمو محفظة مشاريعها.

تعكس هذه الدفعة التزام الصندوق السنغافوري بدعم "إيه إم آي إس" في إنجاز جميع المشاريع الجارية في الوقت المحدد، مما يؤكد ثقتهم في قدرة المطور على تنفيذ وتلبية المعايير العالية ضمن القطاع.

في يناير 2026، وقعت شركة AMIS GPD Development، التابعة لمجموعة "إيه إم آي إس"، اتفاقية مع جاكوب وشركاه (Jacob & Co)، العلامة التجارية الراقية لصناعة الساعات والمجوهرات الفاخرة، وذلك لبناء مجتمع فلل فاخرة في ميدان بدبي.

تأسست شركة "إيه إم آي إس" في عام 2024 كمطور عقاري ناشئ مقره دبي، وهي تعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة من خلال مزيج متقن بين الحداثة والتراث. وفي غضون فترة قصيرة، نجح المطور في تأسيس حضور قوي في المدينة عبر مشاريع سكنية وضعت معايير جديدة في التصميم والجودة ونمط الحياة.

تشمل محفظة الشركة "وودلاند ريزيدنسز"، وهو مشروع فاخر في المنطقة 11 بميدان يتميز بتشطيبات تحمل علامة أوتوموبيلي لامبورغيني؛ و "وودلاند كريست" في قلب منطقة "ميدان أفينيو" (Meydan Avenue) الحيوية بدبي؛ و"ديربي هايتس"، المشروع الذي يتميز برؤية بارزة للحياة الراقية من خلال تصاميم مبتكرة من "كاساميا" (Casamia).

وتتوسع "إيه إم آي إس" خارج منطقة ميدان، حيث تطور أيضاً مشروع "ذا تايدز" (The Tides) في جزر دبي المرتقبة، وهو مشروع مميز يهدف إلى دمج الحياة الفاخرة مع أجواء الهدوء الساحلي، إلى جانب مجتمع فيلات حصري يحمل علامة جاكوب وشركاه (Jacob & Co)، والذي يمثل فصلاً جديداً في الحياة الفاخرة.

حول شركة التطوير العقاري "إيه إم آي إس" (AMIS)

"إيه إم آي إس" (AMIS) هي شركة تطوير عقاري ومقرها دبي، الإمارات العربية المتحدة. تجمع المحفظة العقارية للشركة بين التصاميم المبتكرة ووسائل الراحة الراقية والمواقع الرئيسية، مما يَعِد بتجربة معيشية راقية تتجاوز التوقعات.

