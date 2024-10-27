أعلن الصندوق الأردني للريادة عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في صندوق Rua Growth I LP، وهو صندوق رأس المال الجريء يركز على دعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. يتماشى هذا الاستثمار، والذي تم توقيعه في تشرين الأول من عام 2024 مع أهداف الصندوق الأردني للريادة لغايات تمكين الشركات الأردنية الواعدة من خلال توفير رأس المال للاستثمار في الشركات الأردنية.

صرح المهندس محمد المحتسب الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة قائلاً: "يسعدنا انضمام صندوق رؤى للنمو إلى محفظتنا الاستثمارية. هذا التعاون يعكس تناغم استراتيجياتنا الاستثمارية ويساهم في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تمكين الشركات الأردنية الناشئة من خلال توفير رأس المال الاستثماري اللازم لنموها وتوسعها في أسواق السعودية والخليج العربي.

يعكس تكوين صندوق رؤى للنمو الفريد، الذي يضم شركاء سعوديين وأردنيين ذوي خبرة واسعة، عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين. "

من جانبه، علق تركي الجعيب، الشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو، قائلًا: "نحن متحمسون لهذه الشراكة الاستراتيجية مع الصندوق الأردني للريادة ونقدر الدور الحاسم الذي يلعبه الصندوق في تعزيز الابتكار ودعم الشركات الريادية في الأردن. وأنه من خلال تعاوننا، سنسعى إلى الاستفادة من نقاط القوة في البيئة الريادية الأردنية الممثلة في القوى العاملة والشركات الناشئة الديناميكية لجسر الفجوة بين الأسواق في الأردن والمملكة العربية السعودية." وأضاف الجعيب، "معاً، سنُساهم ببناء فرصًا للنمو والتقدم التكنولوجي وتوفير فرص عمل جديدة في الأردن ودعم توسع الشركات الأردنية في المملكة العربية السعودية وما بعدها."

نبذة عن الصندوق الأردني للريادة:

الصندوق الأردني للريادة هو صندوق قيمته 98 مليون دولار أمريكي تأسس في عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية. حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي. يعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية. ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

نبذة عن الصندوق رؤى للنمو:

صندوق أصول وبخيت - آي مينا رؤى للنمو، هو أول صندوق لرأس المال الجريء لشركة أصول وبخيت الاستثمارية بالتعاون مع مجموعة آي مينا. يركز الصندوق على الاستثمار بالشركات الناشئة المبتكرة في مراحلها المبكرة وفي مرحلة النمو. يستثمر الصندوق في مجالات شركات التقنية المالية، والتجارة الالكترونية والشركات التي تستخدم التقنية في دعم عملياتها، وفي شركات الحلول التقنية للمؤسسات وخدمات توفير البرمجيات. استراتيجية الصندوق هو سد الفجوات المالية لرواد الأعمال في السعودية، ودعم الثورة التقنية في المملكة العربية السعودية.

- انتهى -

#بياناتحكومية