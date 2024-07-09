عمّان: أعلن الصندوق الأردني للريادة، وهو أكبر صندوق استثماري من نوعه في الأردن، عن استثمار بقيمة 5 مليون دولار أمريكي في صندوق "جلوبال فنتشرز Global Ventures Fund III"؛ وهو صندوق رائد في مجال رأس المال الجريء الذي يركز على الاستثمارات التكنولوجية في مرحلة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا. يتماشى هذا الاستثمار، والذي تم توقيعه في حزيران من عام 2024 مع أهداف الصندوق الأردني للريادة لغايات تمكين الشركات الأردنية الواعدة وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال توفير رأس المال للاستشمار في الشركات الأردنية.

صرح المهندس محمد المحتسب الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة قائلاً: "يسعدنا انضمام صندوق جلوبال فينشرز ضمن محفظتنا الاستثمارية حيث تتوافق استراتيجيات الاستثمار بين الصندوق الأردني للريادة وصندوق جلوبال فينشرز وتنسجم مع رؤيتنا في تمكين الشركات الريادية الأردنية من خلال توفير رأس المال الاستثماري وتسهيل الدخول للأسواق العالمية. تركز استراتيجيتنا المشتركة على الاستثمار في القطاعات التي تساهم في حل التحديات في منطقتنا وتستفيد من الطاقات والكفائات الأردنية لاستغلال الفرص التي تشهدها المنطقة والعالم في التحول الرقمي. جلوبال فينشرز شريك استراتيجي مهم لنا حيث أبدوا إيماناً عميقاً في بيئة ريادة الأعمال الأردنية من خلال استثمارهم في عدد من الشركات والرياديين الأردنيين المميزين.”

ومن جانبها أضافت السيدة نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في جلوبال فينتشرز: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع الصندوق الأردني للريادة والترحيب بهم في صندوق جلوبال فينتشرز الثالث ونتطلع لدعم أهدافهم في مساندة رواد الأعمال والشركات الناشئة في الأردن. مع وجود المئات من الشركات الناشئة في الأردن، و98% من الشركات المسجلة حديثًا هي الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص وتخلق 60% من فرص العمل الجديدة. فإننا متحمسون بالمساهمة الفاعلة في هذا القطاع ونشهد الأثر الإيجابي الذي سيحدثه رواد الأعمال الأردنيون على الساحة العالمية.

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