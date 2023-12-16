أريستا العقارية تضع معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات في دولة الإمارات بغية تقديم منظور جديد للحياة الفاخرة من خلال إضفاء أناقة التصميم في كافة مشاريعها.

استثمار حوالي 5 مليارات درهم في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، وتتمثل باكورة هذا الاستثمار بمشروعها الأول ذي الموقع الاستراتيجي في مدينة محمد بن راشد.

القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة في الاقتصاد الإماراتي، إذ يشكل قرابة 5.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للدولة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة أريستا العقارية عن دخولها المشهد العقاري في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في خطوة من شأنها الارتقاء بسوق العقارات، حيث تعتزم الشركة القيام باستثمارات كبيرة تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما تهدف أريستا العقارية لوضع معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات الإماراتي حيث تتطلع لتقديم منظور جديد للحياة الفاخرة من خلال إضفاء أناقة التصميم في كافة مشاريعها.

يأتي هذا الإعلان في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ما يقارب 5.5% من إجمالي الناتج المحلي. وقد شهدت دبي، التي صنّفت كرابع أهم أسواق العقارات الفاخرة عالمياً للعام الماضي زيادة استثنائية بمعدل 40%، حيث بلغت قيمتها 97.55 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023 بعد أن كانت قيمتها 69.5 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2022.

وفي الوقت الذي تعزز فيه دبي مكانتها كمركز إقليمي رائد للمال والأعمال، برز التأثير المباشر لهذه المكانة على سوق العقارات، حيث باتت تستقطب المزيد من الشركات والمستثمرين في قطاع العقارات لإقامة وتنمية أعمالهم فيها، مما يُعد حافزاً قوياً نحو تحقيق مزيد من التطور والازدهار في هذا القطاع الحيوي

وتتربع أريستا في صدارة المشهد العقاري المتطور في دبي، مستفيدة من المكانة المرموقة التي تحتلها الإمارة كسوق رئيسي للأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال العالية، مما يجعل الرفاهية تتعدى كونها مجرد أسلوب حياة لتصبح عنواناً للتميز. وهذا ما حفّز أريستا العقارية لتقديم مفهوم جديد للرفاهية العقارية. وتلتزم أريستا بالعمل بشكل متواصل للبقاء في طليعة التميز والريادة متسلحةً بإدراكها المتبصّر لمدى محدودية الفرص لتقديم العقارات المتميزة، والذي سترتكز عليه في تقديم مجموعة من أكثر المساكن روعة وفخامة بما يلبي رغبة العملاء في الحصول على أعلى درجات التميز والرقي.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد سريشتي غور، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في شركة أريستا العقارية، عن سعادته بدخول أريستا سوق العقارات الحيوي في الإمارات، مؤكداً إدراك الشركة للإمكانيات الفريدة التي تتمتع بها الإمارات، حيث قال: "تتسق رؤية دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة واقتصادها المزدهر وتنوعها السكاني تماماً مع رؤية والتزام أريستا بتقديم مفهوم جديد للحياة الفاخرة، فنحن في أريستا نتبع نهج منح الأولوية لجودة العمل، لا لحجمه، ويتضمن نهجنا التخطيط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة في الوحدات السكنية الفخمة التي نقدمها بما يضمن كونها الأكثر تميّزاً في فئتها بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا الفريد. وكلّنا ثقة من أن خدماتنا المخصصة ستعمل على إعادة تعريف جوهر الحياة المجتمعية الفاخرة للوصول بقطاع العقارات إلى آفاق لم يصلها من قبل".

ومع تبنيها رؤية تركز على إنشاء مساكن تتسق مع الأذواق الرفيعة للعائلات الباحثة عن الرفاهية والفخامة، تلتزم أريستا بتوظيف خبرات أفضل المصممين والمهندسين المعماريين ومنسقي الحدائق لتطوير مساحات معيشية لا مثيل لها. وفي إطار خططها الطموحة، تتطلع أريستا العقارية أيضًا للتوسع في قطاع العقارات التجارية خلال السنوات القادمة، بتطوير مساحات تجارية فاخرة تواكب الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات.

وتتميز شركة أريستا العقارية عن غيرها بتجاوزها حدود الأدوار التقليدية لمطوري العقارات، حيث ترى نفسها شريكًا حيويًا في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها حيث ترتكز على منظومة قيم مميزة ذات ثلاث محاور. المحور الأول يتمثل في تبني مبدأ استغلال المساحات وإعادة تعريف أساليب الحياة دون عناء للنخبة المختارة. المحور الثاني يهدف إلى تقديم تجارب فاخرة بلا حدود، حيث تبرز أوجه الفخامة المخصصة واللحظات المهمة والمجتمع الحصري الذي ينمي الأواصر الدائمة بين أفراده. أما المحور الثالث، وهو الأناقة الخالدة، فيسعى إلى تسليط الضوء على وحدات أريستا السكنية كإرث دائم تم تصميمه بعناية فائقة واستخدام مواد عالية الجودة بما يجعلها تتخطى كونها مجرد منازل، بل لتصبح مثالاً حياً يحتضن جوهر فلسفة الحياة الذي تتوارثه الأجيال.

جدير بالذكر أن أريستا العقارية قد عيّنت مجموعة "ون بروكر" الحائزة على عدة جوائز بارزة في مجال العقارات شريكاً رسمياً للمبيعات في مشروعها الأول في مدينة محمد بن راشد، والذي صممته الشركة الهندسية البارزة "هيرش بيندر اسوسييتس" التي تحظى بشهرة عالمية كبيرة. ومن خلال هذه الشراكة، فإن أريستا العقارية على أتم الاستعداد لخلق أثر خالد في المشهد العقاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن أريستا العقارية:

تسعى شركة أريستا العقارية إلى تقديم عقارات فاخرة تجمع بين الرفاهية الاستثنائية والخدمات المتفردة. ويتملكنا الفخر بتقديم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية المصممة بعناية فائقة لتلبية احتياجات عملائنا المميزة. كما تلتزم أريستا العقارية بأعلى معايير النزاهة والشفافية والشغف لخلق بيئات ملهمة، مما يجعل اسم الشركة مرادفاً للتميز في قطاع العقارات. وتضمن أريستا العقارية لكل الباحثين عن منزل مصمم حسب الطلب أو مكتب تجاري فخم، تلبية كافة احتياجاتهم من خلال فريق من الخبراء والمحترفين بما يضمن توافق كل عقار نقدمه مع أعلى معايير الجودة والاحتراف. كما تضمن تقديم تجربة فريدة من نوعها في إطار سعينا الدائم لتحقيق أقصى استفادة من المساحة وتقديم تجارب لا حدود لها من خلال طرح مفهوم جديد للتميز العقاري.