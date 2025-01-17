اعلنت شركة سكويرز للتطوير العقاري توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع 5 شركات رائدة متخصصة في قطاعات متنوعة، حيث تأتي هذه التعاقدات ضمن خطة الشركة لتنفيذ مشروعات رائدة ومميزة في السوق العقاري.

قال أحمد مهدي، Business consultant، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة سكويرز للتطوير العقاري، إن هذه الاتفاقيات تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بتقديم مشروعات عالية الجودة تُحدث فرق كبير في السوق العقاري المصري، وتشمل هذه الاتفاقيات التعاون مع مكتب حافظ للاستشارات الهندسية، ومكتب البروفيسور أسعد سلامة، وجلوريا إن المتميزة في اداره وتشغيل المشاريع الفندقية، وكذلك التعاون برين تو فاكت، وشركة وي فكس، وكلها شركات رائدة في تخصصاتها وستقدم خدمات متنوعة لمشروعات الشركة.

وأكد مهدي أن هذه الاتفاقيات تأتي كجزء من استراتيجية الشركة الطموحة للتوسع وتعزيز مكانتها في السوق، لافتا إلى أن التعاقد مع مكتب حافظ للاستشارات الهندسية يأتي لوضع التصميمات الهندسية الخاصة لأحد مشروعاتها في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجاري إداري طبي متكامل بإرتفاع أرضي و 11 دور، وهو أحد الأسماء القوية في هذا التخصص.

وتابع أنه تم التوقيع مع بيت الخبرة الرائد والكبير للبروفيسور أسعد سلامة، والذي سيقوم بوضع تصميم هندسي لمشروعها الثاني وهو مشروع يضم شقق فندقية وجزء تجاري ومكاتب ادارية، والمشروع قائم على فكرة التكامل وتوافر الخدمات، ويعد اسم أسعد سلامة أحد الأسماء البارزة في عالم الاستشارات الهندسية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع "جلوريا إن" صاحبة الإدارة الفندقية الشهيرة والتي تقوم بإدارة مجموعة فنادق كبيرة في دبي والسعودية وبريطانيا، وستقوم بإدارة مشروعها في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستقوم بالإدارة والتشغيل للمشروع، كما تم التعاقد مع شركة "برين تو فاكت" وهي شركة متخصصة في جذب العلامات التجارية للمشروعات التجارية، وتمتلك خبرة قوية قوية في هذا المجال.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة "وي فكس" والمسئولة عن ادارة مشروعي الشركة، وهو ما يأتي في ضوء حرص الشركة على الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروع والحفاظ على تميزه من خلال إدارة ذكية وقوية.

وانطلقت اعمال شركة سكويرز للتطوير العقاري في السوق المصري، وهي شركة تضم خبرات ممتدة في قطاع الانشاءات والتطوير العقاري، وتستهدف تنفيذ خطة استثمارية طموحة خلال 2025، باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.

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