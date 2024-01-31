توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي لتغطية منتجات التأمين على الحياة

القاهرة: وقعت شركة أليانز لتأمينات الحياة، التابعة لـسانلام أليانز، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر على مدار 46 عامًا، وذلك لمدة خمس سنوات بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي.

وبموجب عقد الشراكة سيتم تغطية منتجات التأمين على الحياة، في خطوة من شأنها تعظيم قدرات الشركة في تلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات تأمين ذات جودة عالية، مما يعزز التواجد القوي لـشركة أليانز بمصر في سوق التأمين المصري ويعكس التزامها الدائم تجاه عملائها وجهودها لتعزيز الشمول المالي من خلال توفير منتجاتها وخدماتها بشكل متطور يقوم على الابتكار الرقمي، فضلاً عن الاستفادة من شراكاتها المختلفة للتوسع وخلق فرص جديدة.

حضر توقيع عقد الشراكة من جانب أليانز بمصر كلا من السيد/ أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، والسيد/ تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، ومن جانب بنك قناة السويس السيد/ حسين رفاعي.

وأكد السيد/ أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر: "فخورون بشراكتنا مع بنك قناة السويس، حيث تأتي في إطار اهتمامنا بتحقيق أداء مالي متوازن للقطاع المالي المصرفي والغير مصرفي. تأتي الشراكة توافقاً مع استراتيجية أليانز بمصر والتي تقوم على عدة محاور رئيسية تعتمد فيها على الاستثمار بقوة في تقديم حلول مبتكرة من شأنها دفع قطاع الـتأمين المصري نحو مستقبلٍ أكثر استدامة. كما تسعى الشركة دوماً إلى عقد شراكات استراتيجية مع كيانات عريقة ورائدة في مختلف المجالات تتبنى رؤى متوافقة مع أهدافنا فيما يخص تمكين عملائنا من الحصول على المنتجات المالية والتأمينية اللازمة لهم تحت سقف واحد وتلائم الفئات العمرية المختلفة. آملين أن تثمر شراكتنا مع بنك قناة السويس عن العديد من الإنجازات."



من جانبه قال السيد/ حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس: "من خلال شراكتنا المتميزة مع أليانز لتأمينات الحياة، وهي الشركة الرائدة في صناعة التأمين لأكثر من 45 عامًا في مصر والشريك المفضل في مجال التأمين البنكي، نهدف إلى تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا وتلبية احتياجاتهم من خلال شبكة فروع الشركة التي تبلغ أكثر من 700 فرع بنكي تغطي ما يزيد عن 19 محافظة مصرية، فضلًا عن توسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكة متميزة نتطلع لاستمرارها مستقبلًا."



في سياق متصل، أشاد السيد/ تشارلز تاوضروس، العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، بتوقيع عقد الشراكة، قائلًا: "أن التعاون مع بنك قناة السويس والذى يتمتع بشبكة واسعة من الفروع تتخطى الـ 50 فرعًا، يعكس تفاؤلنا الكبير بالتأثير الإيجابي الذي ستحققه هذه الشراكة في مجال التأمين البنكي ويعزز إلتزامنا نحو توسيع قاعدة عملائنا. ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم تسهيلات وخدمات مبتكرة لعملاء أليانز بمصر تم تصميمها خصيصًا لتلبي احتياجات كل فرد من خلال الخبرات المتنوعة والمتوافرة لدى فريق عمل الشركة وحلول تكنولوجية مبتكرة والتي تمكِّن العميل من إجراء أي معاملة من خلالها دون التوجه إلى أي من فروع الشركة".

كما أكد تاوضروس، أن أليانز بمصر تطمح إلى الحفاظ على ريادتها فى قطاع التأمين بهذة الشراكة التى تعزز حصتها السوقية في مجال التأمين البنكي، خاصةً مع امتلاك أليانز بمصر محفظة من الشركاء تتضمن 8 بنوك، `ما يؤكد كونها الشريك الـتأميني المفضل للبنوك الرائدة في مصر.

تمتلك مجموعة شركات أليانز بمصر محفظة واسعة من الشراكات التجارية في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التأمين البنكي في السوق المصري، فضلاً عن الوسطاء وشركات إعادة التأمين. يأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها بهدف تقديم تغطية تأمينية متنوعة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، مما يضمن تجربة استثنائية لهم. كما تستهدف المجموعة توسيع شبكة توزيع منتجاتها، وجذب فرص أعمال جديدة من خلال قنوات مبتكرة لتحقيق تأثير إيجابي على صناعة التأمين في مصر.



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حول مجموعة شركات أليانز:

أقامت مجموعة أليانز العالمية تحالفًا استراتيجياً مع مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا في عام 2023، ليأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

"أليانز" هي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات، تعمل منذ عام 1890، فيما تأسست شركة أليانز للتأمين فى مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2004 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل أليانز تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز لتأمينات الحياة، وشركة أليانز للتأمين التي تقوم بتقديم خدمات تأمينية شاملة، مثل تأمينات الحياة، والتأمينات الطبية، وتأمينات الممتلكات للأفراد والشركات في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر.