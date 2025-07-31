يوليو 2025 الأكثر نشاطاً من حيث استلام الطائرات في تاريخ الاتحاد

توسعة الأسطول تدعم النمو الطموح للشبكة وأعداد المسافرين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - حققت الاتحاد للطيران إنجازًا هامًا في برنامجها لتوسعة أسطولها، حيث أصبح شهر يوليو 2025 أكثر الأشهر نشاطاً في استلام الطائرات في تاريخ الشركة الممتد على مدار 22 عامًا. فقد استلمت الاتحاد خلال الشهر خمس طائرات، بما في ذلك أول طائرة من طراز A321LR، وطائرتان من طراز بوينج 787 دريملاينر، وطائرة من طراز إيرباص A350-1000، وطائرة من طراز إيرباص A320ceo.

ويعكس هذا الشهر القياسي التزام الشركة بالنمو السريع في سعيها نحو تحقيق هدفها المتمثل في نقل 38 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030. وستعزز الطائرات الخمس بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للاتحاد للطيران عبر شبكتها العالمية المتنامية.

تعليقاً على هذا الإنجاز، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "كان شهر يوليو شهرًا مميزًا للاتحاد للطيران. يمثل استلامنا لخمس طائرات جدول التسليم الأكثر كثافة لدينا حتى الآن، ويبرز مسار نمونا الطموح. وستمكننا هذه الطائرات من خدمة المزيد من الوجهات، وزيادة عدد الرحلات، وتقديم التجارب الاستثنائية التي يتوقعها ضيوفنا على امتداد شبكتنا."

يعكس برنامج التسليم النهج الاستراتيجي للاتحاد للطيران لتحديث أسطولها، حيث يخدم كل طراز من الطائرات متطلبات محددة لمختلف الوجهات. فطائرات بوينج 787 دريملاينر ستدعم الرحلات الطويلة إلى وجهات في آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية، بينما ستعزز طائرة إيرباص A350-1000 السعة على الخطوط العالية الطلب.

ومن أبرز عمليات التسليم في يوليو استلام أول طائرة إيرباص A321LR للاتحاد للطيران، والتي تمثل إنجازًا هامًا باعتبارها أول طائرة من هذا النوع تنضم إلى أسطول الشركة. وتُقدّم طائرة A321LR تصميمًا ثوريًا للمقصورات على متن طائرات الاتحاد الضيقة البدن، مع أجنحة الدرجة الأولى، ومقاعد درجة الأعمال القابلة للتحويل إلى سرير مسطح بالكامل، ومقاعد مُحسّنة في الدرجة السياحية مع نظام ترفيهي على ظهر المقعد، مما يوفّر تجارب طيران فاخرة على متن الرحلات المتوسطة والقصيرة. مع هذه الطائرات الجديدة، أصبح أسطول الاتحاد للطيران يضم 106 طائرات. وتُشغّل الشركة واحدًا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم، بمتوسط عمر طائرات يبلغ 8.7 عامًا، مما يدعم الكفاءة التشغيلية ويُحسّن تجربة المسافرين.

تدعم عمليات تسليم الطائرات توسعة شبكة الاتحاد للطيران التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، والتي تشمل 27 وجهة جديدة وزيادة في عدد الرحلات على المسارات الحالية. وقد شهدت الشركة نموًا ملحوظًا، حيث نقلت أكثر من 20 مليون مسافر خلال فترة الاثني عشر شهرًا الماضية لأول مرة في تاريخها، ما يعادل ضعف الأرقام المسجّلة في عام 2022.

ويمتد برنامج الاتحاد لتوسيع أسطولها إلى ما بعد شهر يوليو، حيث من المقرر استلام 20 طائرة إضافية سنوياً خلال عامي 2025 و2026.

ومن خلال توسيع أسطولها وشبكة وجهاتها، تعزز الاتحاد للطيران مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، وتقدم تجارب سفر لا مثيل لها لملايين المسافرين حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني etihad.com.

نبذة عن الاتحاد للطيران

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرها من الخدمات التي تُميّز الشركة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة etihad.com

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