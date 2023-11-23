· مواقع جديدة من ريجس وسبيسز تفتح أبوابها بمراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم في مصر وعُمان والإمارات بدءً من عام 2024

· مساحات العمل عن بُعد الجديدة ستضيف 7000 قدم مربع من المواقع عالية الجودة في الشرق الأوسط وأفريقيا

· المواقع الجديدة تفتح أبوابها في مول مصر وسيتي سنتر القرم وسيتي سنتر صحار وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر ديرة

القاهرة، جمهورية مصر العربية: كشفت شركة ماجد الفطيم، الرائدة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط، عن خطتها لافتتاح خمس مساحات عمل حديثة من علامتَي ريجس وسبيسز في مصر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع إنترناشيونال وورك بليس (آي دبليو جي)، المزود العالمي الرائد لمساحات العمل عن بُعد المرنة.

ويأتي الإعلان عن هذه المواقع الجديدة ضمن مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بعد أن سجلت آي دبليو جي أعلى إيرادات نصف سنوية لها على الإطلاق في تاريخها الممتد منذ 34 عاماً، وذلك بفضل الاعتماد المتسارع على نموذج العمل عن بُعد. وتفتتح مراكز العمل الجديدة أبوابها في مول مصر وسيتي سنتر القرم وسيتي سنتر صحار وسيتي سنتر معيصم وسيتي سنتر ديرة. وأدى انتشار نموذج العمل عن بُعد إلى نمو استثنائي في عدد مراكز آي دبليو جي حيث افتتحت الشركة 612 موقعاً جديداً على مستوى العالم بين يناير ونهاية سبتمبر 2023. وبعد افتتاح المراكز الجديدة، سيصل عدد المواقع التي تشغلها الشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 136 مركزًا.

من جانبه قال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: "تتيح لنا شراكتنا مع آي دبليو جي دمج أوقات العمل والراحة بسلاسة لعملائنا. ونعمل على إنشاء بيئات مبتكرة ومرنة لتمكين الأفراد والأعمال من تحقيق النمو في قلب وجهات التسوق المميزة التابعة لنا". ويشهد الطلب على أماكن عمل مرنة وعالية الجودة ارتفاعاً مستمراً بالتزامن مع زيادة الاعتماد على نموذج العمل عن بُعد. ويسعدنا التعاون مع آي دبليو جي لتطوير علامتَي ريجس وسبيسز في إطار اتفاقية إدارة ستضيف خمسة أماكن عمل حديثة في عُمان ومصر والإمارات العربية المتحدة".

وبهذا الصدد، قال مارك ديكسون، الرئيس التنفيذي ومؤسس آي دبليو جي: "يسرنا الإعلان عن التعاون مع شركة ماجد الفطيم لتوفير أماكن عمل عن بُعد مرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتسهم أماكن العمل الحديثة والاحترافية التي نوفرها في تعزيز الابتكار والتعاون والإنتاجية، مما يدعم نمو الأعمال ونجاحها في المنطقة، والتي تستفيد من مرافق ممتازة ومتوفرة في مكان العمل، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تتضمن حوالي 4000 موقع".

وتُعد مصر، ولا سيما القاهرة، إحدى أسرع المواقع نمواً في المنطقة. ومن المخطط افتتاح مركز سبيسز في يوليو 2024 على مساحة 2220 متر مربع في مول مصر، شمالي العاصمة المصرية، ويُحدث المركز تأثيراً كبيراً على بيئة العمل في القاهرة، . ويوفر مركز سبيسز في مول مصر، بوصفه عاشر مواقع آي دبليو جي في مصر، العديد من المرافق في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا المتنامي، بما في ذلك مكاتب خاصة وغرف اجتماعات ومساحات عمل مشترك ومساحات إبداعية.

وستحتضن دبي اثنين من أماكن العمل عن بُعد الجديدة، حيث تُعد الإمارة الأكثر تعداداً بالسكان في دولة الإمارات. ويمتد مركز ريجس معيصم الحديث على مساحة 1877 متر مربع في سيتي سنتر معيصم، حيث يفتتح أبوابه في شهر أغسطس من العام القادم. ويُتاح ريجس ديرة لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات خلال شهر أغسطس 2024، حيث سيغطي مساحة 1180 متر مربع في سيتي سنتر ديرة.

وسيوفر ريجس القرم مكان عمل بمساحة 805 متر مربع عند افتتاحه في شهر ينايو 2024 في سيتي سنتر القرم، حيث يتضمن جميع المرافق ووسائل الراحة التي يحتاجها العملاء للعمل عن بُعد. وسيشكل المركز مساحة ملهمة للتركيز والتواصل والتعاون مع الزملاء والعملاء والشركات الأخرى المتقاربة في الأفكار.

وتُعد صحار، الولاية الساحلية الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي مسقط، موقعاً مهماً لتوسيع الحضور في عُمان. ويمتد مركز ريجس صحار الجديد على مساحة 704 متر مربع في سيتي سنتر صحار، حيث يشكل أول مكان عمل حديث ومرن يوفر حلولاً لنموذج العمل عن بُعد في المنطقة.

وتشير التوقعات إلى أن أماكن العمل المرنة ستشكل 30% من جميع العقارات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده السوق والناجم عن اعتماد الشركات من مختلف الأحجام لنموذج العمل عن بُعد على المدى الطويل. وتتيح آي دبليو جي للشركاء الاستفادة من قطاع سريع النمو، وتقدم لهم الدعم من خلال تجربة لا مثيل لها

وتشكل هذه التوسعات والشراكات الاستراتيجية جزءاً من التزام آي دبليو جي بتوفير حلول أماكن عمل مرنة ومخصصة للاحتياجات المتغيرة للأعمال والمتخصصين في الشرق الأوسط والعالم. وتسهم الشركة في تعزيز فاعلية وكفاءة الأفراد والشركات من مختلف الأحجام والقطاعات، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من الخيارات والمواقع.

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التواصل الإعلامي:

زينة حسن

Zeina.hassan@theprospr.com

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

عن شركة "ماجد الفطيم لإدارة الأصول

تمتلك وتدير شركة "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوّق في الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين ولبنان وعُمان. وتشمل محفظة الشركة "مول الإمارات"، و"مول مصر" و "مول عمان" ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما تدير الشركة خدمات متعددة القنوات تشمل مراكز التسوق عبر الانترنت، خدمة الكونسيرج الرقمي، متجر المستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي و "مول الميتافيرس" أول مركز تسوق في الفضاء الرقمي في المنطقة. وتتميز جميع هذه المرافق بأنها مدعومة من برنامج الولاء والمكافآت الأسرع نمواً في الإمارات العربية المتحدة "شير"، والذي يوفر للعملاء تجربة أكثر تخصيصاً قائمة على البيانات في مراكز التسوق، إلى جانب العديد من الامتيازات والتي تشمل إمكانية الوصول إلى صالة كبار الشخصيات ومواقف السيارات الذكية. وتعمل شركة "ماجد الفطيم" على تطوير الفنادق المتصلة أو المجاورة لمراكز التسوق، التي تتميز بتحقيق قيمة مضافة والراحة والتجارب الاستثنائية للزوار من المنطقة وخارجها ومن المجتمعات المحيطة لرجال الأعمال.

تمتلك شركة "ماجد الفطيم" 11 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وفندقين في البحرين، يتم إدارتها تحت علامات تجارية عالمية مثل "شيراتون"، و"نوفوتيل"، و"إيبيس"، و"ألوفت"، و"هيلتون جاردن إن" ، وفندق "كمبينسكي"، و"بولمان"، و"لو ميريديان"، و"ذا ويستن".

في العام 2022، أصبحت شركة "ماجد الفطيم"، المجموعة الأولى والوحيدة في العالم، التي تحصل على شهادة LEED البلاتينية المرموقة عن جميع فنادقها.

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